Colombia

Cómo usar la tutela y el derecho de petición en Colombia: herramientas clave y gratuitas para reclamar sus derechos

Las figuras constitucionales permiten a cualquier persona pedir datos, formular quejas o solicitar amparo ante jueces sin contratar defensa, con trámites verbales, escritos o en línea y con términos fijados por la ley

Guardar
Google icon
Una mujer joven con cabello rizado y chaqueta de mezclilla entrega documentos etiquetados "ACCION DE TUTELA SOLICITUD" a una empleada tras un mostrador con divisor.
Saber a qué entidad acudir, qué datos incluir y cuándo procede cada vía ayuda a reclamar respuestas, defender garantías básicas y entender qué hacer si una orden judicial no se cumple - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El derecho de petición y la acción de tutela en Colombia son los dos mecanismos fundamentales con los que cualquier ciudadano puede exigir información, reclamar la protección de sus derechos o solicitar la intervención de las autoridades, todo ello sin necesidad de contratar un abogado ni incurrir en costos.

Estas herramientas, consagradas en la Constitución Política, garantizan la participación activa de la ciudadanía y el acceso efectivo a la justicia, especialmente en situaciones donde los derechos fundamentales pueden estar en riesgo.

Según explicó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia Sebastián Donoso, “el derecho de petición y la acción de tutela hacen parte de las principales herramientas de participación y protección ciudadana establecidas por la Constitución Política. Comprender su funcionamiento no solo permite ejercer mejor los derechos, sino también entender cómo opera el Estado y cuál es el papel del Derecho en la construcción de una sociedad más justa”.

PUBLICIDAD

El derecho de petición: acceso sin barreras a la información y servicios

El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Permite a cualquier persona solicitar información, documentos, presentar quejas, consultas o reclamos ante entidades públicas, e incluso ante algunas privadas encargadas de servicios públicos o funciones públicas. Su principal característica es la simplicidad: no requiere abogado, es gratuito y puede presentarse de manera verbal, escrita o electrónica.

Mano derecha sostiene documento oficial con membrete de PUBLICILDS COLOMBIA, firma. Mano izquierda en segundo plano, carpeta azul, bolígrafo en escritorio.
La Ley 1755 de 2015 regula el derecho de petición y fija plazos de respuesta de 15 días hábiles para peticiones generales y de 10 días hábiles para solicitudes de documentos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este mecanismo obliga a la entidad a responder en los plazos establecidos por la ley, que varían según el tipo de solicitud. Por ejemplo, las peticiones generales suelen tener un plazo de respuesta de 15 días hábiles, mientras que las solicitudes de documentos pueden requerir hasta 10 días hábiles.

PUBLICIDAD

Si la entidad considera que la información es insuficiente o necesita aclaraciones, podrá pedir que la petición sea complementada antes de emitir una respuesta definitiva.

Para ejercer el derecho de petición de manera efectiva, es recomendable identificar claramente la entidad destinataria, exponer la solicitud de forma concreta, aportar datos de contacto y fundamentar la petición con base en la Ley 1755 de 2015 y la Constitución. El seguimiento a los plazos legales permite exigir respuestas oportunas y, en caso de no obtenerlas, acudir a otros mecanismos como la tutela.

La acción de tutela: protección inmediata de derechos fundamentales

Cuando un ciudadano considera que una autoridad o, en ciertos casos, un particular vulnera uno de sus derechos fundamentales —como la vida, la salud, la educación, la dignidad humana o el debido proceso—, puede interponer una acción de tutela, mecanismo establecido en el artículo 86 de la Constitución. La tutela está diseñada para brindar una protección inmediata, preferente y expedita, y puede presentarse ante cualquier juez del lugar donde ocurrió la amenaza o vulneración.

Mano sostiene documento oficial colombiano con escudo nacional y sello rojo de lacre. En fondo desenfocado se ven escritorio, carpeta azul y bolígrafo metálico.
Este recurso constitucional sirve para frenar amenazas a la salud, la educación o la dignidad, se presenta sin costo ante un juez y admite impugnación si la decisión no convence - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al igual que el derecho de petición, la acción de tutela puede ser presentada directamente por el ciudadano, sin la intervención de abogado, de forma verbal o escrita. La solicitud debe incluir los datos de identificación, los hechos que motivan la tutela, los derechos presuntamente vulnerados, la solución que se espera y la declaración de no haber presentado otra solicitud por el mismo caso.

El juez tiene un plazo de 10 días para decidir, y si encuentra que existe una amenaza o violación, dictará órdenes precisas a los responsables para proteger los derechos afectados.

En caso de desacuerdo con la decisión, el ciudadano tiene tres días para presentar impugnación desde el momento en que reciba la notificación, bastando con manifestar o escribir la palabra “impugno”. Si la autoridad o particular incumple la orden del juez, puede presentarse un “incidente de desacato”, solicitando sanciones y el cumplimiento de la decisión.

Casos y límites de la tutela

La tutela es el camino idóneo para reclamar cuando otros mecanismos no han sido efectivos, o cuando existe un riesgo grave e inminente que puede causar un perjuicio irremediable. Sin embargo, no es aplicable en todos los casos.

Por ejemplo, no se puede usar para solicitar la libertad de una persona, para lo cual existe la acción de habeas corpus. La tutela contra particulares es válida en casos específicos, como cuando prestan servicios públicos, afectan derechos colectivos de modo directo o existe una relación de subordinación.

Algunos de los derechos más frecuentemente protegidos por tutela incluyen el derecho de petición, los derechos de los niños, la salud, la educación, la maternidad y la integridad personal. La ley no establece una lista cerrada: corresponde al juez determinar si el derecho invocado es fundamental y amerita protección.

Infografía con título Derecho de petición y tutela, guía práctica, mostrando texto e ilustraciones de personas, balanza, juzgado, escudo, calendario y señales.
El derecho de petición y la acción de tutela permiten en Colombia exigir información, reclamar derechos y solicitar la intervención de las autoridades sin abogado ni costos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Presentación y trámite: reglas básicas

El Ministerio de Justicia recomendó que la tutela sea presentada ante cualquier juez del lugar donde ocurrió la vulneración, quien no puede rechazar la solicitud por errores de reparto, sino que debe remitirla al juez competente según el Decreto 1382 de 2000. Antes de acudir a la tutela, se deben agotar otros trámites, salvo que la urgencia o gravedad de la amenaza justifique la intervención inmediata.

La formación jurídica actual enfatiza el conocimiento y la aplicación de estos mecanismos, preparando a los futuros abogados para acompañar a la ciudadanía en la defensa de sus derechos y para interpretar la ley en contextos prácticos y sociales.

Para los ciudadanos, conocer y utilizar el derecho de petición y la acción de tutela significa ejercer el control democrático, exigir transparencia y garantizar una vida digna y protegida bajo el amparo de la Constitución.

Temas Relacionados

Derecho de PeticiónAcción de tutelaDerechos fundamentalesConstitución PolíticaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Sena abrió 1.000 cupos para certificar experiencia laboral de jóvenes sin título en Colombia: así puede participar

La convocatoria ofrece una acreditación oficial a personas de hasta 28 años que demuestren habilidades adquiridas en el trabajo, sin necesidad de formación técnica o profesional, con el objetivo de mejorar su empleabilidad en el país

El Sena abrió 1.000 cupos para certificar experiencia laboral de jóvenes sin título en Colombia: así puede participar

A los congresistas colombianos no les reducirán el salario a partir del 20 de julio, decisión del Consejo de Estado les devolvió la prima

El alto tribunal frenó la suspensión del pago al advertir riesgos de fractura salarial y tensión sobre el equilibrio institucional en la administración pública

A los congresistas colombianos no les reducirán el salario a partir del 20 de julio, decisión del Consejo de Estado les devolvió la prima

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

El portero argentino, quien afronta sus últimos años como profesional, aceptó la oferta de los verdolagas para ser el reemplazo de David Ospina en el arco

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

Gobernación de Antioquia alertó por drones modificados usados para lanzar explosivos en Briceño

Las autoridades departamentales advirtieron sobre la nueva modalidad empleada por grupos armados ilegales y pidieron fortalecer las capacidades de seguridad para proteger a las comunidades rurales afectadas por la violencia

Gobernación de Antioquia alertó por drones modificados usados para lanzar explosivos en Briceño

Corte Constitucional ordenó al concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez ofrecer disculpas públicas por intentar borrar el mural “Las cuchas tienen razón”

El alto tribunal exhortó a la Alcaldía de Manizales y a la Policía Metropolitana adoptar una serie de medidas para impedir nuevas intervenciones contra la obra artística

Corte Constitucional ordenó al concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez ofrecer disculpas públicas por intentar borrar el mural “Las cuchas tienen razón”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Deportes

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la décima carrera de la temporada 2026

Así fue el encuentro entre René Higuita y Vozinha, el portero de Cabo Verde figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026