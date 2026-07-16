Luisa Postres ironizó con nombramiento como ministra de Trabajo con polémica idea de contratación por horas y en redes no le perdonaron: “Qué pesadilla”

Luisa Postres simuló presentar propuestas para el Ministerio de Trabajo y defendió un modelo de contratación por horas - crédito @luisapostres/TikTok

La empresaria Luisa Fernanda Lafaurie Cabal, conocida en plataformas digitales por su marca de repostería Luisa Postres, generó una ola de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que ironizaba con la posibilidad de asumir como ministra de Trabajo en el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Los usuarios de las plataformas digitales recordaron las controversias laborales que protagonizó a finales de 2025, cuando ofreció un trabajo de community manager, al cuestionar su idoneidad para opinar sobre las dinámicas de empleo en el país.

El pronunciamiento de la empresaria, que es hija de la exsenadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se dio a partir de una publicación sarcástica que circulaba en X sobre su supuesto nombramiento en el gabinete ministerial.

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Lejos de ignorar la mención, la empresaria decidió publicar un video en su cuenta de TikTok para responder a los comentarios de los usuarios: “¿Por qué será que se tienen que enterar de todo tan rápido? Dios mío, en este país no se puede guardar ni un solo secreto”.

Luisa Postres se convirtió en tendencia tras publicar un video en el que ironizó con la posibilidad de asumir el Ministerio de Trabajo en el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @elmundosegunluisa - @delaespriella_style/Instagram

En el video, con la simulación de libreta de trabajo ministerial en mano —a la que marcó con un papel ‘mi primera chamba’—, la empresaria procedió a dictar las que serían sus propuestas de política pública si llegase a ocupar la cartera ministerial, enfocándose en la flexibilización laboral y el pago por horas trabajadas.

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Según explicó, este modelo permitiría a estudiantes y personas con disponibilidad de tiempo parcial acceder a ingresos sin la necesidad de cumplir con las formalidades de los contratos tradicionales.

“Vamos a permitir que los estudiantes trabajen por horas, jornadas cortas. Estudiantes, bueno, cualquier persona que quiera trabajar la horita y que le paguen la hora. De esa forma, si tú estás estudiando, puedes trabajar entre clases, después de clases, si tienes un trabajo, puedes estar contratado en otro lado también”, dijo Luisa.

Luisa Postres ironizó ser la designada ministra de Trabajo tras su vieja 'funa' por una polémica contratación que buscaba - crédito @luisapostres/TikTok

La empresaria complementó su propuesta al señalar que bajo esta modalidad las personas con menor disposición al esfuerzo diario podrían obtener recursos de forma directa.

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“Y si eres como medio vagoncio, pues estás parchado en tu casa y vas, chin, chin, haces un par de cositas sin tanta leguleya alrededor de todo lo que acontece tener un trabajo formal y ta, ta, ta, te pagan y tienes tu billetico bacano. ¿Qué tal te parece?”, finalizó la hija de la exsenadora en su video.

Así reaccionaron en redes sociales al video de Luisa

A pesar de que el video fue presentado bajo un tono sarcástico, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer para recordar los antecedentes de la empresaria en materia de gestión de personal. Diversos usuarios la señalaron de no comprender la realidad del mercado laboral y de promover la informalidad bajo el pretexto de la flexibilidad laboral, pues muchos cayeron en el humor de la empresaria.

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En la red social le comentaron a Luisa: “Uy no yo pensé que era un chiste. Como es posible que pesadilla 😭😭😭“; ”Que peligro 💀“; ”JAJAJAJ amo a Luisa"; “Ella jura que somos como Estados Unidos JAJAJAJAJA”; “menos mal la Luisa tiene humor negro pero humor al fin y al cabopdt : quiero llorar”.

Luisa Postres pasa de 'funa' en 'funa' tras su oferta laboral, en la que se excedió y no supo manejar la situación - crédito @luisapostres/TikTok

Este es el antecedente de Luisa Postres que no le perdonan

Este descontento ciudadano se remonta a finales de 2025, cuando la marca Luisa Postres publicó una convocatoria para contratar un encargado de redes sociales.

La controversia escaló por una serie de videos en los que admitió no tener claro el perfil del cargo, pero describió que era una vacante que reunía funciones de diseño, fotografía, edición de video, estrategia digital y manejo de redes sociales, lo que generó críticas por las exigencias planteadas.

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El debate se intensificó por las declaraciones que hizo sobre las relaciones laborales. Lafaurie Cabal cuestionó a quienes se limitan a cumplir las funciones estipuladas en sus contratos y afirmó que buscaba personas dispuestas a dar “la milla extra”.

Además, comparó esa actitud con otros oficios, como ser cajera en un Oxxo, comentarios que fueron considerados despectivos por numerosos internautas y reavivaron la discusión sobre las condiciones laborales y la precarización del empleo; por eso ironizan que debería ser ministra de Trabajo.