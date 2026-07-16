Colombia

Luisa Postres ironizó con nombramiento como ministra de Trabajo con polémica idea de contratación por horas y en redes no le perdonaron: “Qué pesadilla”

Con una libreta en mano y frente a la cámara de TikTok, Luisa Fernanda Lafaurie Cabal respondió sarcásticamente a los rumores sobre su posible llegada al gabinete de Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon

Luisa Postres simuló presentar propuestas para el Ministerio de Trabajo y defendió un modelo de contratación por horas - crédito @luisapostres/TikTok

La empresaria Luisa Fernanda Lafaurie Cabal, conocida en plataformas digitales por su marca de repostería Luisa Postres, generó una ola de reacciones en redes sociales tras publicar un video en el que ironizaba con la posibilidad de asumir como ministra de Trabajo en el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Los usuarios de las plataformas digitales recordaron las controversias laborales que protagonizó a finales de 2025, cuando ofreció un trabajo de community manager, al cuestionar su idoneidad para opinar sobre las dinámicas de empleo en el país.

El pronunciamiento de la empresaria, que es hija de la exsenadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se dio a partir de una publicación sarcástica que circulaba en X sobre su supuesto nombramiento en el gabinete ministerial.

PUBLICIDAD

Lejos de ignorar la mención, la empresaria decidió publicar un video en su cuenta de TikTok para responder a los comentarios de los usuarios: “¿Por qué será que se tienen que enterar de todo tan rápido? Dios mío, en este país no se puede guardar ni un solo secreto”.

Luisa Postres se convirtió en tendencia tras publicar un video en el que ironizó con la posibilidad de asumir el Ministerio de Trabajo en el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @elmundosegunluisa - @delaespriella_style/Instagram
Luisa Postres se convirtió en tendencia tras publicar un video en el que ironizó con la posibilidad de asumir el Ministerio de Trabajo en el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @elmundosegunluisa - @delaespriella_style/Instagram

En el video, con la simulación de libreta de trabajo ministerial en mano —a la que marcó con un papel ‘mi primera chamba’—, la empresaria procedió a dictar las que serían sus propuestas de política pública si llegase a ocupar la cartera ministerial, enfocándose en la flexibilización laboral y el pago por horas trabajadas.

PUBLICIDAD

Según explicó, este modelo permitiría a estudiantes y personas con disponibilidad de tiempo parcial acceder a ingresos sin la necesidad de cumplir con las formalidades de los contratos tradicionales.

“Vamos a permitir que los estudiantes trabajen por horas, jornadas cortas. Estudiantes, bueno, cualquier persona que quiera trabajar la horita y que le paguen la hora. De esa forma, si tú estás estudiando, puedes trabajar entre clases, después de clases, si tienes un trabajo, puedes estar contratado en otro lado también”, dijo Luisa.

Luisa Postres ironizó ser la designada ministra de Trabajo tras su vieja 'funa' por una polémica contratación que buscaba - crédito @luisapostres/TikTok
Luisa Postres ironizó ser la designada ministra de Trabajo tras su vieja 'funa' por una polémica contratación que buscaba - crédito @luisapostres/TikTok

La empresaria complementó su propuesta al señalar que bajo esta modalidad las personas con menor disposición al esfuerzo diario podrían obtener recursos de forma directa.

“Y si eres como medio vagoncio, pues estás parchado en tu casa y vas, chin, chin, haces un par de cositas sin tanta leguleya alrededor de todo lo que acontece tener un trabajo formal y ta, ta, ta, te pagan y tienes tu billetico bacano. ¿Qué tal te parece?”, finalizó la hija de la exsenadora en su video.

Así reaccionaron en redes sociales al video de Luisa

A pesar de que el video fue presentado bajo un tono sarcástico, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer para recordar los antecedentes de la empresaria en materia de gestión de personal. Diversos usuarios la señalaron de no comprender la realidad del mercado laboral y de promover la informalidad bajo el pretexto de la flexibilidad laboral, pues muchos cayeron en el humor de la empresaria.

En la red social le comentaron a Luisa: “Uy no yo pensé que era un chiste. Como es posible que pesadilla 😭😭😭“; ”Que peligro 💀“; ”JAJAJAJ amo a Luisa"; “Ella jura que somos como Estados Unidos JAJAJAJAJA”; “menos mal la Luisa tiene humor negro pero humor al fin y al cabopdt : quiero llorar”.

Luisa Postres pasa de 'funa' en 'funa' tras su oferta laboral, en la que se excedió y no supo manejar la situación - crédito @luisapostres/TikTok
Luisa Postres pasa de 'funa' en 'funa' tras su oferta laboral, en la que se excedió y no supo manejar la situación - crédito @luisapostres/TikTok

Este es el antecedente de Luisa Postres que no le perdonan

Este descontento ciudadano se remonta a finales de 2025, cuando la marca Luisa Postres publicó una convocatoria para contratar un encargado de redes sociales.

La controversia escaló por una serie de videos en los que admitió no tener claro el perfil del cargo, pero describió que era una vacante que reunía funciones de diseño, fotografía, edición de video, estrategia digital y manejo de redes sociales, lo que generó críticas por las exigencias planteadas.

El debate se intensificó por las declaraciones que hizo sobre las relaciones laborales. Lafaurie Cabal cuestionó a quienes se limitan a cumplir las funciones estipuladas en sus contratos y afirmó que buscaba personas dispuestas a dar “la milla extra”.

Además, comparó esa actitud con otros oficios, como ser cajera en un Oxxo, comentarios que fueron considerados despectivos por numerosos internautas y reavivaron la discusión sobre las condiciones laborales y la precarización del empleo; por eso ironizan que debería ser ministra de Trabajo.

Temas Relacionados

Luuisa PostresHija de María Fernanda CabalMinistra de TrabajoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian entrenamiento paramilitar en junta comunal de Bogotá: alerta por posible reclutamiento de combatientes para Ucrania

Una jornada en la localidad de Los Mártires, anuncios en redes y promesas de hasta 6.000 dólares, revelan el método utilizado por un grupo para reclutar colombianos y enviarlos a zonas de guerra

Denuncian entrenamiento paramilitar en junta comunal de Bogotá: alerta por posible reclutamiento de combatientes para Ucrania

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz y exreina colombiana contó que el estrés de volver a trabajar luego del nacimiento de su hijo, Thiago, agravó un trastorno que no fue diagnosticado

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

Caída del precio del dólar en Colombia da malas noticias para varios sectores: confirman problemas para los que venden café y flores

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, dijo que la inquietud expresada no se refiere solo a la evolución diaria de la moneda, sino al impacto que una apreciación excesiva del peso podría tener sobre el desarrollo de las exportaciones

Caída del precio del dólar en Colombia da malas noticias para varios sectores: confirman problemas para los que venden café y flores

Emergencia ambiental en Barranquilla: incendio en Isla Salamanca generó densa capa de humo y alarma en la población

Diferentes barrios y áreas industriales registraron molestias respiratorias y baja visibilidad debido a la propagación del humo, mientras brigadistas y bomberos de Sitionuevo intentan controlar la conflagración

Emergencia ambiental en Barranquilla: incendio en Isla Salamanca generó densa capa de humo y alarma en la población

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de julio: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 16 de julio: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la décima carrera de la temporada 2026

Así fue el encuentro entre René Higuita y Vozinha, el portero de Cabo Verde figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Carlos Antonio Vélez le respondió al periodista argentino Adrián Magnoli, que lo calificó como ‘mala leche’: “No soy políticamente correcto”