Acopi descarta pedir un aumento de la jornada laboral y propone diálogo con el nuevo Gobierno

Desde el 15 de julio comenzó a regir plenamente la jornada máxima de 42 horas semanales en Colombia-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de que el nuevo Gobierno defina su agenda económica y laboral, uno de los principales gremios empresariales del país ya puso sobre la mesa las prioridades que considera urgentes. Para Acopi, la discusión no pasa por revertir la reducción de la jornada laboral, sino por encontrar mecanismos que permitan a las empresas mantenerse competitivas bajo las nuevas condiciones.

Desde el 15 de julio quedó plenamente implementada la jornada máxima de 42 horas semanales en Colombia, una medida que culminó el cronograma gradual establecido por la Ley 2101 de 2021. Aunque el cambio despertó inquietudes en el sector productivo, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aseguró que no promoverá un aumento del tiempo de trabajo. En cambio, el gremio insiste en que el reto ahora consiste en fortalecer la productividad, impulsar la formalización y abrir un diálogo con el próximo Gobierno para definir estrategias que permitan a las compañías adaptarse sin poner en riesgo su sostenibilidad.

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Acopi pidió al nuevo Gobierno abrir una mesa de diálogo para revisar los desafíos que enfrentan las empresas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así lo expresó María Elena Ospina, presidenta de Acopi, durante una entrevista con Blu Radio. La dirigente dejó claro que la organización no busca reabrir el debate sobre la cantidad de horas que trabajan los colombianos, sino concentrarse en las condiciones que requieren las empresas para seguir creciendo. “El tema del horario laboral no está sobre la mesa. Lo que tenemos que discutir es cómo sostenemos a las empresas y cómo mejoramos la productividad empresarial”, afirmó.

La representante del gremio explicó que la prioridad debe ser construir una agenda conjunta con el Ejecutivo para revisar los desafíos que enfrentan especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan buena parte del aparato productivo nacional. “Esa es la solicitud que estamos haciendo: que podamos sentarnos en una mesa de diálogo para revisar realmente cómo avanzar, porque para que el país sea competitivo primero tiene que ser productivo”, sostuvo.

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Las declaraciones llegan pocos días después de que entrara en vigor la reducción definitiva de la jornada laboral, una de las transformaciones más importantes del mercado laboral colombiano en los últimos años. Con la nueva norma, la jornada ordinaria pasó de 44 a 42 horas semanales. La disminución del tiempo de trabajo no modifica el salario de los empleados ni afecta las prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, primas o cualquier otro derecho adquirido.

El Ministerio del Trabajo aclaró que la reducción de la jornada laboral no modifica las reglas de contratación vigentes - crédito Colprensa

Además, la legislación permite que esas 42 horas se distribuyan en cinco o seis días de la semana, siempre que exista un acuerdo entre empleador y trabajador y se respeten los tiempos mínimos de descanso establecidos por la ley. La reducción tampoco elimina el pago de horas extras ni modifica los recargos por trabajo nocturno, dominical o en días festivos cuando se cumplan las condiciones previstas en la normativa laboral vigente.

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Aunque el cambio ya empezó a aplicarse en todo el país, Acopi considera que el verdadero desafío apenas comienza. Para el gremio, las empresas tendrán que reorganizar procesos, ajustar horarios y mejorar su eficiencia para mantener sus niveles de producción trabajando menos horas. El impacto, advierte la organización, será diferente según el tamaño de cada empresa. Mientras las grandes compañías suelen contar con mayores recursos para implementar cambios operativos, las mipymes podrían enfrentar mayores dificultades para absorber los costos y reorganizar sus equipos de trabajo.

Por esa razón, Acopi insiste en que la conversación con el Gobierno debe ir mucho más allá de la jornada laboral. Entre las prioridades que plantea aparecen políticas orientadas a fortalecer la productividad, incentivar la formalización empresarial y ofrecer herramientas que permitan a los negocios adaptarse al nuevo escenario. “Hay que trabajar en la formalización empresarial. Así tengamos las 42 horas laborales, necesitamos fortalecer la productividad y la capacidad de las empresas para sostenerse”, señaló Ospina.

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María Elena Ospina, presidenta de Acopi, aseguró que el debate debe centrarse en la productividad y no en ampliar la jornada laboral- crédito Acopi

Acopi advirtió que reducir la jornada laboral sin medidas para fortalecer la productividad podría dificultar la operación de muchas empresas, especialmente las mipymes. Por eso, insiste en que el país necesita políticas que impulsen la competitividad, la formalización y el crecimiento empresarial.

La implementación de las 42 horas semanales también reabrió el debate sobre el trabajo por horas. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo aclaró que la reducción de la jornada no cambia las modalidades de contratación y que la Ley 2466 de 2025 mantiene el contrato laboral como la regla general. Además, la oficina de comunicaciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, desmintió que el próximo Gobierno vaya a reglamentar el trabajo o la cotización a seguridad social por horas.

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