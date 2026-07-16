Buscan impedir que Abelardo de la Espriella se posesione el 7 de agosto: presentaron medida cautelar de urgencia ante el Consejo de Estado

El abogado y exmagistrado del CNE aseguró que el presidente electo no defiende lo derechos humanos y ha producido hostigamientos por razones políticas - crédito @LuisGPerezCasas/X

La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia enfrenta una nueva traba. El abogado Luis Guillermo Pérez, que fungió como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una solicitud de medida cautelar de urgencia para impedir que el mandatario electo se posesione oficialmente como jefe de Estado.

La medida cautelar hace parte de un control de nulidad electoral que promovió en su momento en contra del acto administrativo que declaró la elección de De la Espriella como presidente de Colombia para el período 2026-2030 (Resolución de la Sala Plena del CNE N° E-3181 del 24 de junio de 2026). De acuerdo con el accionante, el presidente electo estaría promoviendo la violencia y estaría haciendo una apología al delito. De igual manera, criticó la postura que tiene con respecto a Israel y sus intenciones de restablecer las relaciones con el país de Medio Oriente, que se fracturaron durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Luis Guillermo Pérez aseguró que Abelardo de la Espriella ha instigado a delinquir - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

“No estamos hablando de las inhabilidades para ser presidente de la República, estamos hablando de su aptitud. Estamos hablando de que ha hecho toda una campaña en torno a generar hechos de violencia política, amenazas, hostigamiento por razones políticas, instigación a delinquir, apología del genocidio, incluso en esa relación estrecha que tiene con el régimen genocida de Netanyahu en Israel”, indicó el profesional en Derecho.

De igual manera, aseguró que el mandatario electo no defiende los derechos humanos ni promociona la paz. De hecho, con sus políticas, pretendería “sepultar” el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano, durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

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Luis Guillermo Pérez señaló a Abelardo de la Espriella de querer sepultar el Acuerdo de Paz de 2016 - crédito Colprensa

Las políticas de De la Espriella que comprometerían la implementación del Acuerdo de Paz

Recordó que lo pactado en el acuerdo tiene el respaldo del bloque de constitucionalidad y que es obligación del Estado dar cumplimiento a lo acordado. Sin embargo, Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y otras dependencias que fueron creadas para garantizar el cumplimiento del acuerdo.

La decisión del mandatario electo se centra en la necesidad de reducir el gasto público y de apuntarle a una política de austeridad. Esto implica la eliminación de varios cargos del Estado y la repartición de funciones que tienen las entidades, consejerías y agencias destinadas a desaparecer, las cuales pasarían a ser asumidas por distintos ministerios, como el del Interior, el de Defensa y el de Relaciones Exteriores.

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“La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, dijo De la Espriella en un video publicado en sus redes sociales.

Con el objetivo de reducir la burocracia y optimizar recursos, el presidente electo comunica la eliminación de 229 cargos - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Así las cosas, el exmagistrado del CNE aseguró que espera que el máximo juez de la administración pública tome medidas sobre los riesgos que, desde su perspectiva, representa la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.

A juicio de Luis Guillermo Pérez, De la Espriella es “indigno de ejercer” el cargo que hoy ocupa Gustavo Petro. Por eso, también solicitó a las personas que han coadyuvado la demanda (1.120.000 ciudadanos) a que compartan los argumentos que expuso en el documento, con los cuales sustentó la solicitud de la medida cautelar.

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Luis Guillermo Pérez señaló al presidente electo Abelardo de la Espriella de haber hecho apología al genocidio - crédito @LuisGPerezCasas/X

“Esperamos que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la gravedad de estos hechos e impida que Colombia vaya a transitar por los caminos de una violencia atroz, de la desinstitucionalización del país y de la sepultura de su régimen democrático”, precisó el abogado defensor de derechos humanos.