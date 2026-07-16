Colombia

Barranquilla está entre las ciudades donde más horas de sueño se pierden: un estudio revela la razón

Un informe internacional puso a la ciudad colombiana entre las urbes latinoamericanas más golpeadas por la pérdida de descanso, que ya enciende alertas por sus efectos diarios

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Persona sentada en una cama con sábanas blancas se frota los ojos al amanecer, con luz solar tenue entrando por una ventana en un dormitorio oscuro.
El estudio internacional ubica a Barranquilla entre las ciudades que más horas de sueño pierden por el calor nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las altas temperaturas que cada noche sienten miles de barranquilleros ya no son solo una percepción cotidiana, pues un reciente estudio internacional confirmó que la capital del Atlántico figura entre las ciudades de América Latina donde sus habitantes más horas de sueño pierden al año debido al calor nocturno, un fenómeno que, según los investigadores, se ha intensificado como consecuencia del cambio climático.

La investigación, elaborada por Climate Central, analizó el comportamiento de las temperaturas en 1.338 ciudades del mundo entre 2020 y 2025 y concluyó que un habitante promedio de Barranquilla deja de dormir alrededor de 93 horas al año por las altas temperaturas durante la noche.

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De ese total, aproximadamente seis horas son atribuibles directamente al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación.

La ciudad colombiana comparte los primeros lugares del listado junto con Acapulco (México), incluso, aunque no está en la cúspide de la lista, el informe indica que otras urbes como Cali también registran pérdidas importantes de horas de descanso asociadas al incremento de las temperaturas nocturnas.

Un informe vincula el calor nocturno en Barranquilla con 93 horas menos de sueño - crédito Alcaldía de Barranquilla
Un informe vincula el calor nocturno en Barranquilla con 93 horas menos de sueño - crédito Alcaldía de Barranquilla

El estudio advierte que el problema trasciende la sensación de incomodidad durante las noches cálidas y la falta de sueño tiene consecuencias directas sobre la salud física, mental y sobre el desempeño diario de las personas.

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Los investigadores combinaron datos sobre la relación entre temperatura y calidad del sueño con herramientas de atribución climática que permiten estimar cómo habrían sido las temperaturas en un escenario sin calentamiento global.

Gracias a esa metodología concluyeron que, entre 2020 y 2025, una persona promedio perdió casi 56 horas de sueño al año por las altas temperaturas nocturnas en el mundo. De ese total, más de seis horas fueron consecuencia directa del cambio climático. Además, otro de los hallazgos que llamó la atención fue la velocidad con la que ha aumentado este fenómeno durante las últimas décadas.

Los investigadores señalaron que el impacto del cambio climático sobre la pérdida de horas de sueño prácticamente se duplicó desde comienzos de la década de 1970 en 1.335 de las 1.338 ciudades estudiadas, lo que evidencia que las noches cálidas ya representan un problema creciente para millones de personas alrededor del planeta.

Una almohada blanca se derrite y de ella brota un líquido color durazno, junto a un termómetro de mercurio que señala 35 grados Celsius.
El calor en Barranquilla ya no solo incomoda: un estudio lo vincula con menos descanso y más riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio coinciden con un debate que actualmente avanza en Barranquilla sobre la necesidad de enfrentar el denominado efecto de isla de calor urbana, un fenómeno que ocurre cuando el concreto, el asfalto, las edificaciones y la escasez de árboles hacen que determinadas zonas acumulen más temperatura que otras, incluso durante la noche.

El informe de Climate Central también advierte que los efectos del calor nocturno no afectan por igual a toda la población.

Los adultos mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas de menores ingresos enfrentan mayores dificultades para descansar, especialmente porque el acceso al aire acondicionado continúa siendo desigual en muchas ciudades latinoamericanas.

Frente a este panorama, Courtney Howard, presidenta de la Alianza de Clima y Salud, hizo un llamado para que la pérdida de sueño asociada al calentamiento global sea tratada como un asunto prioritario de salud pública.

Estos resultados refuerzan la necesidad de adoptar medidas de adaptación que aborden las desigualdades, así como de reducir urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero para proteger la salud y la prosperidad”, concluyó Howard.

Persona acostada en una cama, con un ventilador y un reloj digital en la mesita de noche. Una ventana abierta muestra una calle.
El calor nocturno ya golpea el descanso en Barranquilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precisamente por esa situación, la Comisión Primera del Concejo Distrital aprobó en primer debate un proyecto que busca establecer lineamientos para reducir ese impacto mediante estrategias de arborización y planificación urbana.

El concejal Antonio Bohórquez, ponente de la iniciativa, aseguró que el problema lleva años afectando a la ciudad y que sus consecuencias ya no solo deben analizarse desde el urbanismo.

“Es un tema recurrente, cotidiano, pero que tal vez no ha tenido la atención debida, la revisión, el estudio y el análisis. Las islas de calor son una realidad en Barranquilla. Se comprometió el gobierno de la ciudad hace un tiempo a bajar seis grados centígrados, pero eso no ha ocurrido; por el contrario, en tres localidades las temperaturas siguen siendo muy altas”, sostuvo.

Además, explicó que el comportamiento térmico no es uniforme en toda la capital del Atlántico y aseguró que las diferencias están relacionadas con la presencia de zonas verdes.

La propuesta busca orientar las futuras inversiones del Distrito hacia los sectores donde el calor es más intenso, fortaleciendo programas de arborización y recuperación del espacio público. Estas acciones podrían traducirse en una disminución gradual de la temperatura y en mejores condiciones de bienestar para los habitantes, según las autoridades locales.

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