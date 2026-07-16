Sigue el pulso por la presidencia de la Cámara de Representantes en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella: estos son los perfiles de los candidatos más opcionados

El 20 de julio de 2026 se conocerán el nombre de quién ocupará la presidencia de la Cámara de Representantes - crédito Bayona/Colprensa/Prensa Senado

El lunes 20 de julio de 2026 iniciará un nuevo periodo en el Congreso de la República (2026-2030), por lo que se define quiénes asumirán la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes.

Aunque aún no se ha determinado quién asumirá la presidencia de la Cámara, Nicolás Barguil (Partido Conservador) y Daniel Briceño (Centro Democrático) son los principales candidatos para ocupar el cargo.

Según informó Portafolio, la presidencia de la Cámara de Representantes será ocupada de la siguiente manera: el Partido Conservador el primer año, el Partido Liberal el segundo periodo, el Centro Democrático el tercer año legislativo y, por último, Cambio Radical.

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La presidencia de la Cámara de Representantes será ocupada de la siguiente manera: el Partido Conservador el primer año, el Partido Liberal el segundo periodo, el Centro Democrático el tercer año legislativo y, por último, Cambio Radical - crédito Prensa Cámara de Representantes

De esta manera, Nicolás Barguil se perfila como el representante que ocupará la presidencia de la Cámara de Representantes durante el primer periodo legislativo.

Daniel Briceño, en declaraciones a Blu Radio, afirmó que designar a Nicolás Barguil como presidente de la Cámara equivaldría a ceder ese cargo al Pacto Histórico, afirmaciones en las que estuvo de acuerdo el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.

“Yo te puedo decir hoy sin temor a equivocarme que Nicolás Barguil sigue siendo petrista en este momento. No es que ni siquiera se ha retirado, sigue siendo y sigue ejerciendo como petrista”, afirmó al citado medio.

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Perfil de Nicolás Barguil

Nicolás Antonio Barguil Cubillos, nacido el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba, ejerce como representante a la Cámara por la Circunscripción de Córdoba para el periodo constitucional 2022–2026. Cuenta con una sólida formación académica: es profesional en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad Sergio Arboleda, y realizó una especialización en Gerencia Pública junto a un MBA en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Nicolás Barguil es representante a la Cámara del Partido Conservador - crédito @nicolasbarguil/X

La experiencia profesional de Barguil suma más de 14 años en el sector agroindustrial, donde ha ocupado cargos de gerente general, asesor y consultor en diferentes empresas privadas. Además, se ha desempeñado como representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros, lo que le ha permitido fortalecer su conocimiento técnico sobre la cadena productiva del agro colombiano.

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En su labor legislativa, Barguil obtuvo 88.937 votos en las elecciones legislativas de 2022. Integra la Comisión Quinta Constitucional Permanente, espacio en el que se discuten temas de agricultura, medio ambiente, recursos naturales y temas rurales. Ha impulsado iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la mejora de las condiciones de vida en el campo. Entre sus proyectos más destacados figura la autoría del proyecto de ley de Economía del Hidrógeno, orientado a posicionar al país en la transición hacia energías limpias.

Barguil también forma parte de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista y ha integrado la Comisión Legal de Cuentas, así como el Frente Parlamentario Contra el Hambre. Su perfil combina experiencia técnica en el sector privado, liderazgo gremial y una agenda legislativa centrada en políticas agrarias y energéticas.

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Perfil Daniel Briceño

Daniel Felipe Briceño Montes nació en Bogotá y es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Complementó su formación con una especialización en Derecho Público y una maestría en Análisis Político y Electoral. Antes de ingresar al Congreso, trabajó como asesor en el Concejo de Bogotá y posteriormente se desempeñó como concejal de la ciudad.

Su trayectoria se ha caracterizado por un enfoque en el control y la vigilancia de la contratación estatal, con un énfasis técnico en el análisis de políticas públicas y la fiscalización de los recursos públicos. Ha promovido la capacitación ciudadana en el uso del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y ha formado a más de 5.000 personas en prácticas para fortalecer la vigilancia sobre el gasto estatal.

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En las elecciones legislativas de 2026, Briceño alcanzó una votación histórica, superando los 247.000 votos como representante a la Cámara por Bogotá dentro de la lista del Centro Democrático. Su campaña y gestión han destacado por la documentación y presentación de denuncias públicas sobre irregularidades en el manejo de fondos estatales, acumulando más de 600 casos documentados con respaldo técnico y probatorio.

Daniel Felipe Briceño Montes nació en Bogotá y es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia. Complementó su formación con una especialización en Derecho Público y una maestría en Análisis Político y Electoral - crédito @Danielbricen/X

Entre sus iniciativas legislativas, Briceño ha impulsado proyectos orientados a la austeridad en la contratación pública, la simplificación de trámites y la eliminación de cargas impositivas consideradas innecesarias, como el impuesto de alumbrado público en Bogotá. Su perfil técnico se consolida a través de propuestas para fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y el acceso ciudadano a la información sobre gestión pública.

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Briceño pertenece a una generación reciente de dirigentes del Centro Democrático, caracterizándose por el uso de herramientas digitales para el control político y la participación ciudadana, y por su activismo en redes sociales orientado a la denuncia y la veeduría ciudadana.