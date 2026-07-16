Abogada y experta en finanzas se refirió al caso de la hamburguesa triple en la primera cita y le dio consejos a los hombres: “Soluciones”

Declaraciones de la jurista, experta en finanzas y creadora de contenido Jessi Santodomingo - crédito @jessi.santodomingoo/IG

El debate que se abrió en redes sociales por un video en el que el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo recordó la anécdota de una hamburguesa triple pedida en una primera cita provocó que la abogada, experta en finanzas y creadora de contenido Jessi Santodomingo se sumara a las reacciones y cuestionara al usuario.

La discusión sobre las expectativas románticas en el primer encuentro con Kerstin Guenther ocurrió hace unos cuatro años, y Luis Miguel Castillo describió esa experiencia como su primera y última salida con una joven por lo que ella ordenó en el restaurante y por la actitud que, según él, mantuvo durante la cena.

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Por ese motivo, y luego de que la mujer fuera calificada de bandida, Jessi Santodomingo compartió un video en su perfil de Instagram en el que le brindó algunos consejos al hombre para que tenga unas finanzas personales más sanas. “Yo pensé que las únicas bandidas eran las Valentinas. Y no, ahora las mujeres que piden hamburguesa triple carne en la primera cita también son unas bandidas. Vamos a ayudarle a este señor con sus finanzas personales”, inicia la declaración de la jurista.

Santodomingo compartió el video en su cuenta de Instagram el 15 de julio de 2026 - crédito @jessi.santodomingoo/IG

De acuerdo con las conclusiones que sacó Castillo, la abogada e influencer explicó: “Uno, que es una bandida, y dos, que debería buscarse un sugar daddy. Y aquí pueden pasar dos cosas: uno, que es un tacaño, o dos, que tiene problemas financieros".

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En este punto, y ya con un tono más serio, la jurista habló sobre “la inflación al estilo de vida”.

“A veces el problema no es con la persona con la cual sales, sino que estás intentando tener un estilo de vida que tus ingresos no te permiten. De repente comidas, salidas, viajes, planes. Y ahí empieza un error financiero. Tus gastos crecen más rápidos que tus ingresos”, detalló Santodomingo, que soportó su tesis en el teórico Thorstein Veblen.

El economista y sociólogo, en su obra La teoría de la clase ociosa “introduce un concepto que se llama el ‘consumo ostentoso’, cuando no solo se gasta por necesidad, sino para encajar socialmente”.

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En ese punto, la jurista aclaró que “aunque Veblen lo enfocaba en el lujo, en las élites, esto nos sirve para entender algo importante: muchas veces que no te alcance no significa que la otra persona sea exagerada, es que financieramente no estás alineado con ese nivel de consumo”.

Este factor fue calificado como “clave” para Santodomingo, que precisó: “Si no te alcanza, la culpa no es de la hamburguesa; probablemente, en este caso, es una señal de tu estructura financiera”.

Al final, el consejo para Castillo y los hombres en general fue: “Si usted está quebrado porque sale con muchas bandidas, recuerda que la ley tiene herramientas para poder salir de deudas, negociación de carteras, la insolvencia y demás”.

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