Colombia

Andrés ‘Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín, se fue contra el representante electo Daniel Briceño: “Un culicagado que se cree dueño del partido”

En un mensaje publicado en X, el cabildante lo acusó de imponer “caprichos” y de afectar la imagen de la colectividad, tras la denuncia sobre un supuesto descuido en la elección

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Andrés ‘Gury’ Rodríguez criticó a Daniel Briceño en X y lo responsabilizó por las malas percepciones sobre el Centro Democrático - crédito Instagram
Andrés ‘Gury’ Rodríguez criticó a Daniel Briceño en X y lo responsabilizó por las malas percepciones sobre el Centro Democrático - crédito Instagram

La reciente exposición pública que ha adoptado el represante electo Daniel Briceño sigue generando malestar al interior de su propio partido, especialmente, después de que revelara el presunto ‘descuido’ de su partido para agilizar la elección del presidente de la Cámara de Representantes a la pensaba postularse, según dijo, por preferencia del nuevo presidente Abelardo de la Espriella.

Dichos comentarios despertaron el malestar del concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez que, a través de su cuenta de X, tildó al nuevo congresista de caprichoso y de ser el responsable de las malas percepciones del país sobre el Centro Democrático.

Bueno, yo ya me harté de que nos sigan tirando mierda por seguirle los caprichos a un culicagado que se cree dueño del partido. Si quieren pelea, pues peliamos. ¿Cómo fue?“, señaló el cabildante.

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Y es que el nuevo congresista electo desató revuelo después de que advirtiera que la presidencia de la Cámara de Representantes podría quedar bajo control político de Gustavo Petro, un escenario que, a su juicio, abriría la puerta a una corporación “de bloqueo” para el gobierno entrante desde su primer año.

Andrés ‘Gury’ Rodríguez criticó a Daniel Briceño en X y lo responsabilizó por las malas percepciones sobre el Centro Democrático - crédito Xx
Andrés ‘Gury’ Rodríguez criticó a Daniel Briceño en X y lo responsabilizó por las malas percepciones sobre el Centro Democrático - crédito X

En una entrevista concedida a la revista Semana, el congresista sostuvo que la disputa interna de su partido por la presidencia del Senado dejó sin impulso su aspiración a la Cámara y permitió que el petrismo avanzara en esa negociación.

Briceño vinculó esa alerta con la conformación de la mesa directiva. Según explicó al medio, la presidencia quedaría en manos de sectores conservadores alineados con el petrismo, mientras se busca ubicar una curul de paz en la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia, dijo, le corresponde por ley al Pacto Histórico.

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El congresista señaló de forma directa a los “conservadores petristas” liderados por Ape Cuello. Su tesis es que esa combinación terminaría por dejarle a Petro el control de la Cámara, aun si la presidencia formal recae en otro partido.

La puja por el Senado congeló la candidatura de Briceño a la Cámara

Briceño explicó que el Centro Democrático decidió concentrar su esfuerzo en la presidencia del Senado y que esa determinación hizo inviable activar su campaña para la Cámara. En su relato, el partido partió de un cálculo político: no podía disputar al mismo tiempo las dos presidencias del Congreso.

Daniel Briceño advirtió que la Cámara de Representantes podría quedar bajo control político de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño advirtió que la Cámara de Representantes podría quedar bajo control político de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

Citado por Semana, afirmó que esa fue la razón por la que su candidatura quedó congelada. Añadió que la colectividad defendió su aspiración al Senado con el argumento de que tiene 17 integrantes, frente a los nueve del partido de Alfredo Deluque, y que además ha ejercido la oposición, a diferencia de La U.

Briceño sostuvo que Deluque es cercano al presidente entrante, aunque aclaró que no extiende esa valoración a todo el partido. Bajo esa lógica, dijo, el Centro Democrático optó por privilegiar la batalla por el Senado y renunció a competir por la presidencia de la Cámara.

Consultado sobre si esa estrategia fue un error, respondió que no puede afirmarlo todavía porque la puja sigue abierta. Aun así, dejó planteada una condición concreta: si su partido termina perdiendo ambas presidencias, entonces sí habría que replantear la estrategia y considerar que la decisión fue equivocada.

Briceño dice que una Cámara dirigida por el petrismo sería un problema para el nuevo gobierno

Aunque manifestó que respeta la decisión de su partido, Briceño insistió en que el riesgo político en la Cámara es real. Dijo que no esperaba que una aspiración personal obligara a toda la colectividad a reorganizarse detrás de su nombre, pero remarcó que el avance del petrismo en esa corporación debe ser denunciado.

El representante electo también se refirió al respaldo del expresidente Álvaro Uribe a esa lectura. Ante la pregunta de por qué, si Uribe comparte la advertencia, el partido actuó de otra manera, respondió que mientras la colectividad apostaba por el Senado, sus rivales “se acomodaron” en la Cámara.

En esa misma entrevista, el congresista resumió su preocupación con una advertencia política sobre la gobernabilidad. “Pilas, que se nos va a quedar el petrismo dirigiendo en la Cámara, y eso va a ser un problema para el Gobierno entrante, porque vamos a tener una Cámara de bloqueo y no creo que en el primer año alguien quiera tener una corporación tan importante como la Cámara, bloqueada”.

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