Turista mexicano reveló su admiración por los bogotanos y el motivo sorprendió: “Mis respetos”

En el vlog del turista mexicano se mostró la admiración por la rutina diaria de los bogotanos y la cantidad de objetos que transportan - crédito io Mx / TikTok

El cantante y creador de contenido mexicano conocido como io Mx se sorprendió con la rutina diaria de los habitantes de Bogotá, pues aseguró que salir a trabajar en la capital colombiana exige cargar “medio equipaje” por los cambios de clima y también se refirió al Transmilenio como la forma más rápida para moverse por la ciudad, aunque recibió una advertencia por parte de todos los usuarios.

El famoso publicó varios videos durante su recorrido por la ciudad el 15 de julio de 2026, donde describió que era normal ver a los bogotanos cargando chaqueta, paraguas, gafas y bloqueador en una misma jornada. En los comentarios, los usuarios del sistema de transporte agregaron que algunas personas se gastan trayectos de hasta dos horas de ida y dos de regreso todos los días.

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De acuerdo con sus declaraciones, su admiración va más allá de un paisaje o de un sitio turístico, pues se fijo en la logística cotidiana de trabajar, estudiar y trasladarse en una ciudad donde el clima cambia todo el tiempo y el transporte define buena parte del día.

io Mx observó la ciudad desde la calle y en uno de sus videos, mientras recorría la capital, resumió así la exigencia diaria: “Mis respetos para la gente de Bogotá. O sea, la gente acá tiene que salir con medio equipaje para salir a trabajar”.

Los ciudadanos salen con grandes bolsos y con mucho tiempo de anticipación para poder llegar a sus destinos y un extranjero reconoció su esfuerzo - crédito Felipe Caicedo/REUTERS

El mexicano habló del esfuerzo diario de los bogotanos

En esa misma grabación, el artista detalló que ha logrado ver lo que llevan en sus maletas para una jornada de 8 horas y algo más en el transporte: “Tiene que salir con su chamarra, tiene que salir con su paraguas, por si llueve, por si hace frío, quitarse la chamarra por si hace calor, lentes, bloqueador, porque también el sol quema aquí bien duro aunque haga frío”.

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Aunque la descripción no se quedó solo en el clima, pues se refirió a los traslados en transporte público: “Yo los veo que andan en chinga, cabrón, con una mochila pa arriba, pa abajo. Agarrar el Transmi, güey. Hacer de todo, cabrón. Mis respetos”.

La reacción de los usuarios reforzó su pensamiento. Entre los mensajes destacados se encuentran frases como: “A mucho honor somos guerreritos”, “Bogotá te prepara para cualquier ciudad del mundo” y “Lo del equipaje es porque Bogotá queda a dos horas de Bogotá”.

En otros comentarios, los ciudadanos le contaron lo que llevan a diario: “Chaqueta, bufanda, paraguas, morral, desayuno, almuerzo, onces, computador, libros, termo de agua, cargador del celular” y “Cuando trabajaba y estudiaba al tiempo y tenía uniformes, parecía que estuviera de viaje todo el tiempo”.

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También surgieron testimonios sobre el horario y la duración de los recorridos: “El corre corre desde las 4:00 a. m. Acá en Bogotá se madruga muchísimo y nos acostamos tardísimo”, señaló una usuaria. Otra añadió: “Hay gente que lleva ese equipaje por horas de ida y 2 de regreso.. A esos mis respetos”.

La educación de los bogotanos

En medio de una de las grabaciones en la que contó su experiencia, se ve a una mujer que pasaba por el sector donde estaba io Mx y lo saludó. Ese gesto llamó la atención entre quienes comentaron la publicación.

Los usuarios lo leyeron como una señal de trato cotidiano en la ciudad: “El saludo de la dama lo mejor del video”, “La mayoría de colombianos somos educados” y “Hablemos de cómo somos de educados los rolos, saludamos siempre”.

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Así, el mexicano no solo se llevó la impresión una ciudad exigente para quien la recorre a diario, sino en la que se ven gestos espontáneos de amabilidad en la calle.

Aunque para muchos el transporte es un caos, el famoso reconoció su practicidad - crédito Luisa González/REUTERS

io Mx recomendó usar Transmilenio

En otro video, el artista profundizó en la experiencia de desplazarse por la capital. Al iniciar el video dijo: “Buenos días, Bogotá, como un rolo más. Buenas tardes ya”.

Y aprovechó para presentar una guía práctica para moverse por la ciudad: “Así de sencillo ¿Tú quieres moverte rápido por Bogotá? Súbete al Transmilenio y pregunta: ‘¿Cómo hago para llegar a dónde?’ Que para acá, que para allá”.

En el mismo video explicó: “Moverse rápido en Bogotá es muy fácil. Súbete al Transmilenio, no le tengas miedo, no pasa nada. Que ‘cuidado con el celular’, no manches, güey, mira. No pasa nada, güey. Es un país seguro, muchachos, una ciudad bella, bonita”.

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El creador de contenido extranjero compartió su experiencia con el transporte público de la ciudad asegurando que es rápido y seguro - crédito io Mx / TikTok

Sin embargo, en los comentarios le dijeron que la inseguridad en el sistema es real: “Acá siempre rinde más en Transmi, solo ten cuidado y listo”, “Bogotá es muy linda pero por favor, no des papaya” y “En serio pilas con el celular”.

La publicación también recibió una respuesta institucional, pues desde la cuenta oficial de Transmilenio en TikTok le escribieron: “Gracias por elegirnos. Nos hace muy felices ser parte de tus recorridos. ¡Siempre serás bienvenido!”.