Colombia

Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático “se ganó” la Presidencia del Senado: “Corresponde que se la respeten”

La excongresista recordó que la colectividad tiene las mayorías como partido de gobierno y que, además, ejerció como oposición durante los cuatro años de administración de Gustavo Petro

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La excongresista recordó que el partido político fue opositor al Gobierno Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

El 20 de julio de 2026 se llevará a cabo la instalación del Congreso de la República. Además de que habrá personas nuevas en el Senado y en la Cámara de Representantes, elegidas por los colombianos el pasado 8 de marzo, se elegirán las presidencias y mesas directivas de ambas corporaciones.

El partido Centro Democrático, afín al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella –que se posesiona el 7 de agosto–, está buscando quedarse con la Presidencia del Senado de la República. El cargo se disputaría entonces entre el congresista Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y el senador electo del Partido de la U Alfredo Deluque, que cuenta con el respaldo de la administración de De la Espriella.

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La lucha por el puesto no caló bien entre algunos sectores políticos que consideran que Deluque es la persona que debe asumir el cargo, actualmente ocupado por el congresista liberal Lidio García. Sin embargo, desde el Centro Democrático insisten en que la colectividad tiene el derecho de tener la presidencia del cuerpo colegiado en la nueva legislatura.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño claro y camisa blanca, hablando con la boca ligeramente abierta, frente a varios micrófonos
Paloma Valencia aseguró que el Centro Democrático no está pidiendo que se le otorgue la Presidencia del Senado; "se la ganó" - crédito AFP

Así lo aseguró la exsenadora del partido de derecha y excandidata presidencial Paloma Valencia. En sus redes sociales, publicó un video en el que explicó que el Congreso de la República es un órgano independiente, cuyas mesas directivas son elegidas mediante acuerdos y cumpliendo con movidas tradicionales.

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En ese sentido, aseguró que la colectividad debe liderar el Senado porque tiene las mayorías como partido de gobierno (17 curules).

“Es una tradición de demasiados años, donde quien queda de presidente es quien tiene las mayorías como partido de gobierno. En este caso es el Centro Democrático, que obtuvo más de tres millones de votos de colombianos que lo escogieron como la fuerza política más importante de Colombia. Por eso es natural que el partido esté buscando esa presidencia y lo que corresponde es que se la respeten”, indicó.

Honorio Henríquez
Honorio Henríquez es el candidato del Centro Democrático para la Presidencia del Senado - crédito Colprensa - Prensa Senado

Valencia recordó, además, que el movimiento político hizo oposición durante cuatro años al Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, buscando frenar sus reformas sociales, y rechazó el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.

En ese sentido, considera que la colectividad “se ganó” el derecho de ocupar la presidencia del Senado. “El Centro Democrático no está pidiendo que le den la presidencia, se la ganó, y lo ratifican los más de tres millones de votos de los colombianos”, dijo.

Al igual que la excongresista, el director del partido, Gabriel Vallejo, insistió en que el Centro Democrático debe asumir la presidencia de la corporación. En diálogo con El Tiempo, afirmó que no existe una “puja” por el cargo, pese a que su candidato, Honorio Henríquez, está compitiendo con Alfredo Deluque.

Alfredo Deluque, del Partido de la U, cuenta con el respaldo del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, para la Presidencia del Senado - crédito Prensa Senado
Alfredo Deluque, del Partido de la U, cuenta con el respaldo del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, para la Presidencia del Senado - crédito Prensa Senado

Según precisó, están a la espera de la realización de conversaciones con los demás partidos políticos, para que definan a cuál aspirante apoyarán. Indicó, además, que la colectividad se declaró partido de gobierno rápidamente y sin esperar nada a cambio.

“El Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, considera que tenemos el derecho legítimo, entre otras cosas, porque este es un ejercicio aritmético –no de carácter político– y nosotros somos la mayor bancada de Gobierno", precisó Vallejo al informativo citado.

Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, se unió al debate a través de una publicación en X, en la que resaltó la trayectoria del congresista Henríquez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, indicó.

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