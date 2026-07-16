Colombia

Juzgado tumbó tutela de periodista a la que Abelardo de la Espriella le mostró foto con doble sentido: “Ganamos en segunda instancia”

El juzgado de Bogotá revocó la sentencia que amparaba a la demandante, concluyendo que no existieron violaciones a derechos fundamentales por parte del presidente electo durante entrevista en el programa Piso 8

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Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella cerró uno de los capítulos judiciales más visibles de la reciente campaña tras conocerse la sentencia del Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C.

En segunda instancia, el tribunal revocó el fallo de tutela que había resultado adverso a las pretensiones del entonces candidato y declaró improcedente la acción presentada por Tatiana Echavarría Arango respecto a hechos ocurridos durante el programa Piso 8, donde el ahora presidente electo en tono de broma mostró foto grafía con doble sentido a la periodista Laura Rodríguez.

El proceso tuvo origen en una controversia generada el 12 de mayo de 2026, cuando De la Espriella, en calidad de aspirante presidencial, participó en una entrevista donde, según la demandante, difundió públicamente una fotografía íntima desde su celular y realizó expresiones que, a su juicio, transmitieron un mensaje de cosificación hacia las mujeres.

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Además, la acción de tutela alegó que estos hechos fueron replicados por otros medios y redes sociales, multiplicando el alcance del episodio y generando un debate sobre los límites del discurso público y la protección de los derechos fundamentales.

Fallo judicial exime a Abelardo de la Espriella en proceso por presunta cosificación de mujeres - crédito @GermanCalderonE/X
Fallo judicial exime a Abelardo de la Espriella en proceso por presunta cosificación de mujeres - crédito @GermanCalderonE/X

El juzgado analizó los argumentos presentados por la representación legal de De la Espriella, a cargo del abogado Germán Calderón España, quien impugnó la decisión de primera instancia. La defensa sostuvo que no se configuraron vulneraciones a derechos fundamentales, enfatizando el respeto hacia la igualdad, la dignidad y la libre expresión.

Tras examinar los hechos y las pruebas, la jueza Catalina Piedrahita Gutiérrez resolvió: “revocar el fallo de tutela proferido el 1 de junio de 2026” por el Juzgado 129 Penal Municipal y, en consecuencia, “declarar improcedente la acción de tutela presentada por Tatiana Echavarría Arango”.

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El fallo, instruye además enviar el caso a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La sentencia fue comunicada formalmente a las partes y notificada conforme a lo establecido por la ley. Para la defensa, la decisión representa “el cierre definitivo del caso en favor” del ahora jefe de Estado.

A través de redes sociales, el abogado Germán España celebró la resolución: “Ganamos en segunda instancia la única tutela que había sido adversa a las pretensiones del entonces candidato @ABDELAESPRIELLA”.

El mensaje añadió que el presidente electo “reitera el compromiso siempre adoptado en torno al discurso respetuoso e incluyente, al fortalecimiento de los valores democráticos, la igualdad material y el respeto por los derechos fundamentales de todas las personas”.

Presidente electo Abelardo de la Espriella supera litigio tras decisión de segunda instancia - crédito @GermanCalderonE/X
Presidente electo Abelardo de la Espriella supera litigio tras decisión de segunda instancia - crédito @GermanCalderonE/X

El juzgado, en su providencia, concluyó que no se configuraron los elementos necesarios para conceder la tutela y, por tanto, no resultaba procedente amparar los derechos invocados por la demandante.

La jueza Catalina Piedrahita Gutiérrez subrayó que la revisión de la Corte Constitucional será la instancia final para determinar si procede un análisis adicional sobre el caso.

Esto fue lo que ocurrió en el programa Piso 8 donde De la Espriella mostró foto con doble sentido a periodista

Durante la emisión del espacio digital Piso 8 FM, dirigido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, el entonces aspirante presidencial Abelardo de la Espriella protagonizó una escena que acaparó la atención de la audiencia.

Abelardo de la Espriella mostró foto con doble sentido a periodista Laura Rodríguez en el programa Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales
Abelardo de la Espriella mostró foto con doble sentido a periodista Laura Rodríguez en el programa Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales

En medio de una conversación distendida, el ahora presidente electo tomó un teléfono móvil y mostró una imagen personal, asegurando que le ayudó a conectar con votantes, especialmente entre el público femenino.

La transmisión se desarrolló con la participación de la periodista Laura Rodríguez, quien presenció el momento en que De la Espriella compartió detalles sobre la repercusión de su imagen en redes sociales.

El candidato solicitó a la periodista que hiciera “zoom” sobre la fotografía, la cual describió como una instantánea de sí mismo tomando un trago. Durante el intercambio, De la Espriella emitió comentarios en tono irónico sobre su apariencia física y la atención recibida, mientras el equipo del programa alentaba la interacción del público.

Laura Rodríguez afirmó que fue un “irrespeto total” la intervención de Abelardo de la Espriella en programa digital - crédito @laurarogrr/X
Laura Rodríguez afirmó que fue un “irrespeto total” la intervención de Abelardo de la Espriella en programa digital - crédito @laurarogrr/X

Rodríguez identificó elementos en la imagen como la palabra “Nariño” y una botella de aguardiente, mientras De la Espriella bromeaba sobre el centro de atención de la fotografía.

La charla incluyó referencias a intervenciones estéticas y apreciaciones sobre la silueta del candidato, lo que generó reacciones inmediatas en el estudio.

Posteriormente, la periodista Laura Rodríguez expresó públicamente su incomodidad con lo sucedido en el programa. En sus declaraciones afirmó sentirse vulnerada y calificó el episodio como un irrespeto hacia su labor profesional.

Por último, Rodríguez enfatizó que la situación superó el ámbito de un simple comentario y la consideró de gravedad, señalando el impacto negativo que tuvo en su experiencia como comunicadora.

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