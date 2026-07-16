David Luna reaccionó a la ejecución “nula” del presupuesto recaudado con el decreto de emergencia económica, según la Contraloría: “Es infame”

David Luna cuestionó la falta de planes de acción por parte del Gobierno Petro - crédito Colprensa

Luego de que la Contraloría General de la República alertó que, pese a que el Gobierno nacional recaudó 7,59 billones de pesos con base en el Decreto 0150 de 2026, que declaró estado de emergencia económica por el frente frío, la ejecución de estos fondos para atender y recuperar las zonas afectadas es prácticamente nula, el exsenador y exministro de las TIC David Luna emitió un fuerte mensaje en contra del Gobierno Petro.

A través de su cuenta de X, Luna calificó la situación como “indignante” y cuestionó la inacción del Ejecutivo de cara a las presiones que ejerció el presidente Petro para avanzar con la declaración de Emergencia Económica y, a la vez, dejar de lado a las víctimas de la crisis ambiental que se presentó a principios de 2026.

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“La Contraloría lo acaba de confirmar, el Gobierno nacional recaudó $7,59 billones de los colombianos bajo la Emergencia Económica por el Frente Frío y prácticamente no ha ejecutado nada para las víctimas”, escribió el excongresista.

David Luna calificó la "nula" ejecución del presupuesto de la Emergencia Económica decretada por Gustavo Petro como "una infamia" - crédito @lunadavid/X

Luna también resaltó que varios meses después de la declaratoria de emergencia, el Gobierno presentó el Plan de Acción Específico que exige la propia Contraloría.

De hecho, el reporte del ente de control especificó que sectores como Transporte, Ambiente, Salud, Minas y Energía, Prosperidad Social, Bomberos e Icbf, fundamentales para los ocho departamentos afectados por la contingencia climática, no han registrado obligaciones ni pagos relacionados con dicha emergencia.

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“Hacerle esto al país es infame y sobre todo a las personas que más necesitan de estos recursos en este momento”, sostuvo Luna en su publicación.

Algunas de las críticas sobre la baja ejecución presupuestal del saldo reunido apuntan a que, al parecer, la administración de Gustavo Petro estaría buscando cumplir con el recaudo fiscal a mayo de 2026, antes del cierre del periodo presidencial 2022-2026.

Lisando Junco Riveira, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y especialista en Derecho Financiero y Tributario, explicó que “ni con emergencia económica, ni maquillando el Marco Fiscal de Mediano Plazo bajando la meta a 290 billones de pesos, el Gobierno fue capaz de cumplir el recaudo a mayo”, alegó.

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Lisandro Junco criticó al Gobierno por las cifras fiscales - crédito @LISANDROJUNCOR/X

“Se quedaron cortos incluso después de hacer trampa con la senda fiscal. El problema es el modelo que agota al contribuyente, espanta la inversión y aún así no cuadra las cuentas”, continuó.

Esto es lo que dice el informe de la Contraloría: preocupación por manejos en la Ungrd

El informe técnico del ente de control advierte la ausencia de acciones efectivas para canalizar los recursos hacia las poblaciones damnificadas.

Desde la Contraloría se indicó que sí hubo avances en la recaudación de fondos por las medidas tributarias extraordinarias de la emergencia económica, pero “el análisis evidenció una ejecución prácticamente nula de los recursos destinados a atender y recuperar las zonas afectadas por la temporada invernal”.

La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno nacional recaudó $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias decretadas en la emergencia económica de febrero de 2026 - crédito Contraloría

El informe dejó en evidencia que con corte al 18 de junio de 2026, los 7,59 billones de pesos del recaudo proveniente del impuesto al patrimonio y de los mecanismos de alivio tributario equivalen al 87,5% de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia.

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“Sin embargo, este monto aún no cubría los 8,68 billones de pesos incorporados al Presupuesto General de la Nación, situación que representaba un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año”, se leyó en el reporte.

De la misma manera, en la Contraloría encontraron con “particular preocupación” el estado de los recursos que se dejaron en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que, según la Contraloría, “permanecen en fase de estructuración de convenios”.

El organismo también señaló que persisten retrasos en la formalización de convenios y que el Gobierno Nacional no ha entregado el Plan de Acción Específico para la atención integral de la emergencia, lo que dificulta el seguimiento del destino de los recursos - crédito Contraloría

En consecuencia, desde la entidad afirmaron que esta etapa retrasó el inicio de obras y estrategias dirigidas “a la recuperación de los territorios afectados”, a pesar de los meses que ya transcurrieron desde la promulgación del decreto,

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Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos del ente de control ni sobre los cuestionamientos planteados por líderes de la oposición.