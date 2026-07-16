Fecode se sumó a las movilizaciones convocadas para lunes 20 de julio: este será el punto de concentración en Bogotá

La federación llamó al magisterio, a las familias y a la ciudadanía a salir en varias ciudades para apoyar reformas sociales, reclamar garantías laborales y defender la protesta pacífica - crédito Colprensa

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció que se sumará a las movilizaciones convocadas en todo el país para el próximo lunes 20 de julio, invitando a todo el magisterio, la comunidad educativa y la sociedad a participar activamente en las concentraciones que tendrán lugar en las principales plazas de los municipios y capitales, con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia.

El Comité Ejecutivo de la federación hizo pública la convocatoria a través de su cuenta oficial de X y en un comunicado en el que reafirmó su compromiso histórico con la defensa de los derechos sociales, laborales y culturales del pueblo colombiano y del sector educativo.

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Según el mensaje difundido por Fecode, la jornada será una oportunidad para que el magisterio colombiano exprese su respaldo a una Colombia libre y soberana, y ratifique la defensa de una educación pública estatal, el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones (SGP), la ampliación de la planta docente y la protección del régimen prestacional y pensional, incluida la compatibilidad entre pensión y salario, así como todas las reivindicaciones alcanzadas a través de la negociación y la movilización.

El magisterio colombiano expresó su respaldo a la educación pública estatal, al fortalecimiento del Sistema General de Participaciones y a la ampliación de la planta docente - crédito Fecode/X

La movilización de este 20 de julio, que se realizará en simultáneo en múltiples ciudades, busca también respaldar las reformas sociales y exigir el respeto de los derechos laborales, la salud y la educación pública, así como el derecho constitucional a la protesta. En Bogotá, la concentración principal se desarrollará a las 11:00 a. m. en la localidad de Ciudad Bolívar, frente al Centro Comercial El Ensueño (avenida Villavicencio #transversal 63).

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Fecode ratificó sus objetivos

El Comité Ejecutivo de Fecode, encabezado por su presidente Domingo J. Ayala Espitia y la secretaria general Ruth Mariela Fernández M., subrayó en su convocatoria la importancia de continuar la lucha por un país que garantice el Estado Social de Derecho, la consolidación de la Escuela Territorio de Paz, la equidad social, la democracia y la paz.

En este sentido, el magisterio colombiano se ratificó en la necesidad de trabajar por la construcción de un Frente Amplio Político y Social que defienda los avances logrados y promueva la convivencia pacífica y digna para toda la población.

La federación reiteró que la educación pública debe ser administrada y financiada por el Estado y que la suficiencia presupuestal del sector es indispensable para garantizar condiciones laborales dignas y la calidad educativa en todo el país. El llamado a la movilización reafirma la tradición de Fecode de recurrir a la protesta pacífica y la organización para proteger los derechos del magisterio y de la sociedad en su conjunto.

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En Bogotá, la concentración principal convocada por Fecode se realizará a las 11:00 a. m. en Ciudad Bolívar, frente al Centro Comercial El Ensueño - crédito Fecode/X

Movilización nacional: respaldo sindical y social

A la convocatoria de Fecode se suma la de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia (CUT), que llamó a trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía a movilizarse el 20 de julio, en respuesta a la invitación hecha también por el Gobierno nacional para esa fecha. La CUT destacó que la jornada representa una oportunidad para que sectores populares y sindicales expresen su compromiso con la democracia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional, en un contexto que consideran marcado por la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

En su circular, la CUT señaló: “La conmemoración del 20 de julio nos convoca a reflexionar y accionar en la vinculación de la Independencia de Colombia con la histórica lucha antiimperialista. La emancipación nacional no se agota en la expulsión del dominio colonial español, sino que requiere la constante defensa de la soberanía, la democracia y la justicia social, con la paz y el bienestar popular en el centro”.

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La central sindical enfatizó la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento sindical y su alianza estratégica con el movimiento social organizado. Insistió en que las transformaciones estructurales del país solo serán posibles con la participación activa de la ciudadanía y la articulación de esfuerzos entre los diferentes sectores populares.

La central sindical llamó a llenar plazas del país por democracia, soberanía y reformas sociales, mientras en Bogotá aún faltan por conocerse la hora y el sitio de la concentración - crédito CUT/Fecode/X

En Medellín, la movilización está programada para iniciar a las 9:00 a. m. desde el Teatro Pablo Tobón Uribe (Boston), con destino al Parque de la Resistencia. En otras ciudades, las organizaciones sindicales y sociales informarán los lugares y horarios de concentración a través de sus canales oficiales. La CUT precisó que en Bogotá la información final será difundida mediante un flyer antes del 20 de julio.

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