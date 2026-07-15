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Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

El torneo se desarrollará hasta el 19 de julio en la pista de patinaje del municipio de Guarne, que espera recibir en total 12.000 visitantes

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Mauricio Grisales, alcalde de Guarne, sobre cómo una ciudad intermedia logró convertirse en sede de uno de los eventos deportivos más importantes del continente y qué impacto tendrá esta apuesta en la economía y el turismo regional - crédito Alcaldía de Guarne

El Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad 2026 sigue entregando resultados en Guarne, Antioquia, donde el martes 14 de julio se disputó una nueva jornada de competencias del certamen de clubes, con destacados desempeños de deportistas colombianos e internacionales en las pruebas de vuelta al circuito y puntos de las categorías preinfantil e infantil. El evento, que reúne a más de 6.000 deportistas de 22 países, continuará hasta el 19 de julio antes de dar paso al Campeonato Panamericano de Naciones.

La actividad del día se desarrolló en el Patinódromo Mundialista de Guarne, escenario que recibió a patinadores de diferentes países en una jornada marcada por las pruebas de velocidad y resistencia. El programa incluyó la vuelta al circuito y las competencias por puntos sobre 6.000 y 8.000 metros para las categorías de 11, 12 y 13 años.

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Las mujeres de la selección Colombia han conseguido 18 de las 32 medallas que acumula el equipo en el mundial - crédito Federación Colombiana de Patinaje
El patinaje es el deporte que más alegrías le ha dado a Colombia, con 22 títulos mundiales a lo largo de su historia - crédito Federación Colombiana de Patinaje

Luciana Cifuentes dominó la categoría preinfantil

Entre los resultados más destacados de la jornada estuvo la actuación de Luciana Cifuentes Colorado, del club Orgullo Paisa, quien dominó la categoría preinfantil femenina (11 años). La patinadora ganó la prueba de vuelta al circuito con un tiempo de 38,514 segundos y posteriormente volvió a subir al primer lugar del podio al imponerse en los 6.000 metros por puntos, donde acumuló 15 unidades.

En la rama masculina de la misma categoría también hubo un competidor que consiguió un doble triunfo. Mattías Navarro Aponte, del club Cardenales Patín Club, registró el mejor tiempo en la vuelta al circuito con 38,279 segundos y más tarde conquistó la prueba por puntos de 6.000 metros al sumar 10 unidades, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la jornada.

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La particularidad principal del patinaje de velocidad es que su objetivo es recorrer una distancia específica en el menor tiempo posible. A diferencia de otros estilos, exige una postura muy baja y aerodinámica - crédito Comité Olímpico ESA
La particularidad principal del patinaje de velocidad es que su objetivo es recorrer una distancia específica en el menor tiempo posible. A diferencia de otros estilos, exige una postura muy baja y aerodinámica - crédito Comité Olímpico ESA

Oro para Colombia en la categoría de mujeres

Las competencias también dejaron resultados importantes en la categoría infantil (12 años). En damas, María Ángel Camacho, del club MRC Tolima, obtuvo la medalla de oro en la vuelta al circuito, mientras que en la rama masculina el chileno Agustín Gaspar Silva, del Team Díaz, se quedó con el primer lugar. En las pruebas por puntos, los triunfos fueron para Julieta Naranjo Moreno, del club Tequendama de Bogotá, y Samuel Sebastián Jovel Amaya, del HV Wayra de Bogotá.

En la categoría júnior (13 años), Ángela Victoria Parra, de Bogotá Élite DC, conquistó el primer puesto en la vuelta al circuito femenina, mientras que en los 8.000 metros por puntos la vencedora fue Juliana Poveda Serrato, también del club Bogotá Élite DC. En la rama masculina, la victoria en la prueba por puntos quedó en manos de Esteban Cortés Posso, representante de Power Skate, del Valle del Cauca.

Juan Felipe Silva Rodríguez, único patinador de Barrancabermeja convocado al equipo nacional - crédito @fedepatincol/Instagram
Juan Felipe Silva Rodríguez, único patinador de Barrancabermeja convocado al equipo nacional - crédito @fedepatincol/Instagram

Los clubes que han destacado a Colombia

Los resultados reflejaron el alto nivel competitivo del campeonato, con presencia constante de deportistas de Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y Venezuela en las posiciones de privilegio. Clubes como Orgullo Paisa, Soacha Élite, Bogotá Élite DC, Estrellas en Línea y Team Díaz lograron ubicarse repetidamente en los primeros lugares durante la programación del día.

El Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad 2026 continuará este miércoles con las pruebas de 500 metros más distancia y velocidad olímpica, que marcarán el cierre de las competencias para la categoría transición o intermedia antes de la disputa del Campeonato Panamericano de Naciones.

El certamen se desarrolla en Guarne entre el 29 de junio y el 19 de julio y reúne a delegaciones de 22 países, más de 6.000 deportistas y alrededor de 12.000 visitantes, cifras que lo convierten en uno de los eventos deportivos más importantes del continente. Además del impacto deportivo, la competencia representa un impulso para sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte en el Oriente antioqueño.

Precisamente, el Campeonato Panamericano de Naciones se disputará del 15 al 19 de julio, con la presencia de las principales selecciones del continente y de cuatro países invitados. Allí Colombia contará, entre otros representantes, con Juan Felipe Silva Rodríguez, único patinador de Barrancabermeja convocado al equipo nacional para afrontar una de las competencias más importantes del calendario internacional de velocidad.

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