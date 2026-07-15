Delincuentes se hicieron pasar por agentes de la Sijín y robaron $80 millones a pareja de adultos mayores en Cali

El asalto ocurrió el 6 de julio en El Lido, cuando varios hombres simularon un procedimiento para entrar al inmueble, donde estaban dos ancianos, un menor y una empleada doméstica - crédito X

Una banda de asaltantes se hizo pasar por agentes de la Sijín y perpetró un millonario robo a una pareja de adultos mayores en su vivienda de Cali, en un hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad y la suplantación de autoridad en la ciudad.

El caso, que se conoció públicamente el 14 de julio, habría ocurrido el lunes 6 de julio en el barrio El Lido, donde los delincuentes ingresaron simulando un procedimiento oficial y lograron llevarse $80 millones en efectivo.

Asalto bajo engaño: así fue la entrada de los falsos agentes

Según información oficial confirmada por la Policía Metropolitana de Cali, varios sujetos, uno de ellos vestido con prendas reflectivas y otros con ropa oscura, tocaron la puerta de la casa ubicada en la carrera 47 con calle 3. Los asaltantes se presentaron como funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con el fin de ganarse la confianza de los residentes y acceder al interior de la vivienda.

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Una banda de asaltantes se hizo pasar por agentes de la Sijín y cometió un robo millonario en una vivienda de Cali - crédito X

En el momento del asalto, dentro del inmueble estaban los propietarios, ambos adultos mayores, un menor de edad y una empleada doméstica. Las imágenes de seguridad muestran a los supuestos uniformados recorriendo la casa mientras los residentes permanecen junto a ellos, sin oponer resistencia, ante la aparente legitimidad del procedimiento.

La Policía detalló, según El Tiempo, que “una burbuja investigativa se encuentra al frente del caso ocurrido el pasado 6 de julio en el barrio El Lido, donde al parecer varias personas, una de ellas con prendas alusivas a la fuerza pública, tratando de suplantar a la autoridad, ingresaron a una vivienda con el objetivo de hurtar una millonaria suma de dinero”.

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Violencia y robo millonario: la secuencia del delito

La investigación preliminar de la Policía Metropolitana de Cali señala que los presuntos delincuentes ya habían intentado ingresar minutos antes, pero solo lograron su cometido al regresar y convencer a los residentes de su identidad como agentes. Al interior, los asaltantes agredieron a una de las personas presentes con un objeto contundente.

Los falsos agentes de la Sijín ingresaron a la casa de la pareja de adultos mayores tras simular un procedimiento oficial - crédito X

Después de recorrer la vivienda, los delincuentes encontraron y sustrajeron $80 millones en efectivo, monto confirmado por las autoridades en un comunicado oficial. Los implicados escaparon rápidamente del lugar a bordo de dos vehículos particulares, mientras la víctima agredida recibía atención médica por las lesiones sufridas.

El Tiempo reportó que la Policía utiliza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y rastrear las rutas de escape. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información que permita avanzar en la investigación, estableciendo líneas abiertas de contacto y ofreciendo recompensas por datos útiles.

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El coronel Milton Melo, subcomandante de la Mecal, declaró: “Actuamos con celeridad para identificar y capturar en el menor tiempo posible a los responsables de este delito de hurto y suplantación de autoridad”.

Los asaltantes agredieron a una de las personas presentes y sustrajeron 80 millones de pesos en efectivo de la vivienda - crédito X

La institución reiteró la importancia de que la comunidad verifique siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios públicos y solicite acreditaciones oficiales antes de permitir el ingreso a las viviendas.

La Policía solicitó a los ciudadanos comunicarse a la línea 123 o al número 321-394-5156 para suministrar información relevante sobre este caso u otros hechos similares. Además, recomendó estar atentos ante cualquier situación sospechosa y reportar de inmediato la presencia de personas desconocidas que intenten ingresar con argumentos de procedimientos policiales.

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El caso de El Lido se suma a una serie de incidentes recientes en los que delincuentes emplean la suplantación de funcionarios de la fuerza pública como método para cometer hurtos. Además del robo en Cali, se reportó un hecho similar en el barrio Villa Alsacia, en Bogotá, donde sujetos disfrazados de agentes de la Sijín asaltaron y atropellaron a un ciudadano.