Kamala Harris y Hillary Clinton se pronunciaron por el caso del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero: “Aún debería estar vivo”

Las líderes demócratas rechazaron fuertemente el actuar de los uniformados del ICE - crédito Lisa Leutner/Reuters - Joan Sebastián Durán Guerrero/Reuters - Shannon Stapleton/Reuters

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris publicó un mensaje en su perfil de X en el que rechazó el violento y cuestionado episodio que rodeó la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, el inmigrante colombiano de 26 años que fue abatido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Biddeford, Maine, en la mañana del lunes 13 de julio de 2026.

La líder demócrata y excandidata a la Presidencia de EE. UU. afirmó que “Joan Sebastián Durán Guerrero debería seguir con vida” y lamentó que el hecho haya ocurrido frente a la hija del connacional, de tres años de edad.

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Kamala Harris se pronunció por la muerte de Joan Sebastián Durán, en un procedimiento del ICE - crédito @KamalaHarris/X

En su declaración, Harris condenó que el caso constituye la segunda ocasión en una semana en la que agentes de ICE, en medio de operativos de control migratorio, mataran a una persona que, “por su propia admisión, no era el objetivo de su operativo”, en referencia al reporte oficial del servicio migratorio que busca reforzar el cumplimiento de las leyes estadounidenses.

Por su parte, Kamala Harris añadió que la muerte de Guerrero, presenciada por su hija mientras vestía una pijama de la serie Bluey, “no puede ser aceptable en Estados Unidos”.

Por lo tanto, exigió “una investigación inmediata, independiente y transparente” y sostuvo que “cualquier responsable de irregularidades debe rendir cuentas” ante las autoridades.

El pronunciamiento se suma a las exigencias de organizaciones de derechos humanos, que han pedido esclarecer el caso y garantizar justicia para la familia de la víctima.

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Mensaje de Hillary Clinton tras los operativos del ICE que dejaron dos padres, uno de ellos Joan Sebastián Durán Guerrero, muertos - crédito @HillaryClinton/X

Durán Guerrero contaba con permiso de trabajo en el país norteamericano y contaba con un número en el servicio de Seguridad Social. De la misma manera, de acuerdo a las publicaciones del ciudadano colombiano en sus redes sociales, era votante de Abelardo de la Espriella, el presidente electo colombiano que, con el respaldo de su gabinete designado, se ha mostrado afín a las políticas de control migratorio en los Estados Unidos.

De la misma manera, la también demócrata Hillary Clinton emitió un mensaje en su perfil de X, en el que, además, culpó a la administración de Donald Trump por estas muertes: “La administración de Trump no está devolviendo a Estados Unidos a un pasado nostálgico. Está sumiendo a los niños y a las familias en un presente terrible”, escribió.

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El dolor continúa en Bucaramanga, ciudad natal de Durán Guerrero: organizaron velatón

Los conocidos y familiares de Durán Guerrero, en Bucaramanga, no dejan de lamentar la muerte del connacional. Decenas de personas se reunieron este martes 14 de julio en una velatón para despedir al joven y reclamar justicia.

Mientras tanto, la familia Durán Guerrero intenta repatriar el cuerpo y reunir recursos para afrontar los gastos del traslado, las exequias y un eventual proceso judicial.

Por su parte, en Estados Unidos, ciudadanos crearon una campaña para apoyar a sus allegados económicamente, que ya superó los 100 mil dólares en pocas horas, con cerca de 1.800 donaciones.

Ese fondo busca cubrir costos legales, funerarios y el traslado desde territorio estadounidense hasta la capital santandereana.

La concentración comenzó a las 7:00 p. m. en el barrio La Victoria, el sector donde creció el joven bumangués. Allí, familiares, amigos y vecinos encendieron velas blancas, elevaron oraciones y acompañaron a sus padres, su esposa y su hija, de acuerdo con los detalles conocidos por el medio santandereano Vanguardia.

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La velatón se convirtió en una manifestación de apoyo a una familia que todavía intenta asimilar lo ocurrido. También fue un pedido colectivo para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte del colombiano en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine.

Nayibe Ayala, vecina de la familia desde la niñez de Durán, recordó al joven como una persona dedicada a los suyos. “Lo vi crecer, lo vi graduarse de bachiller y siempre fue un joven de buen corazón. Era muy trabajador y juicioso, le ayudaba a sus papás y era muy dedicado a su hogar”, citó el medio mencionado.

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Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook

Ayala también relató que cerca de tres años atrás, el joven viajó a Estados Unidos junto a su compañera sentimental y a su hija, que entonces tenía apenas unos meses de nacida. Según su testimonio, lo hizo con la intención de construir mejores condiciones de vida para su familia.

“Se fue buscando un futuro y estaba contento porque le estaba yendo bien. Tenía un carro, hacía domicilios y tenía dos trabajos. Él se dedicaba a lo que fuera con tal de sacar adelante a su familia”, afirmó.

Antes de emigrar, Durán había prestado servicio militar en el Batallón Guardia Presidencial durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Esa etapa, según quienes lo conocieron, fue una experiencia que asumió con orgullo antes de iniciar su proyecto de vida fuera de Colombia.

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