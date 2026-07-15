Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

Colombia avanzó a la siguiente fase del Mundial Sub-17 Femenino de Básquetbol FIBA pese a perder 86-59 ante Eslovenia en Brno - crédito FIBA

Colombia selló su pase a la siguiente fase del Campeonato Mundial Sub-17 Femenino de Básquetbol de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) al terminar tercera en el Grupo C, pese a sufrir una dura derrota por 86-59 ante Eslovenia en el último partido de la fase de grupos disputado en el Starez Arena Vodova Hall 2 de Brno, República Checa.

Con un registro de 1 victoria y 2 derrotas, las cafeteras superaron a la anfitriona —que cerró la fase sin victorias— y aseguraron su continuidad en el torneo.

El partido expuso las diferencias entre ambos planteles desde los primeros segundos. Eslovenia abrió con una parcial de 12-0 en los primeros 4 minutos y 25 segundos del juego, lapso en el que Colombia no logró anotar ni un punto.

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Eslovenia marcó la diferencia desde el salto inicial y superó a Colombia en efectividad de tiro, rebotes y pérdidas de balón - crédito FIBA

Las estadísticas colectivas reflejan la magnitud de la brecha. Colombia convirtió solo el 37% de sus tiros de campo —31% en tiros de dos y 50% en triples—, frente al 47% de eficiencia anotadora de Eslovenia. En el renglón de rebotes, la diferencia fue aún más pronunciada: 49 para las eslovenas contra 31 para las cafeteras, con 18 rebotes ofensivos para el equipo europeo por solo 10 del lado colombiano.

Las pérdidas de balón también pesaron: Colombia cometió 22 contra 14 de su rival, y Eslovenia convirtió esas pérdidas en 22 puntos, mientras las cafeteras solo aprovecharon 13, algo que delató la experiencia e intensidad física de las eslovenas.

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Maria Elisa Millan fue la jugadora más destacada de Colombia con 11 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias ante Eslovenia - crédito FIBA

Maríaa Elisa Millán fue la jugadora más destacada de Colombia con 11 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en poco más de 20 minutos. Acertó 3 de 5 intentos desde más allá del arco y acertó sus dos intentos desde la línea de tiros libres.

Maria Superiano aportó 13 puntos con 6 de 14 en tiros de campo, aunque su diferencial que de -20 debido a sus 3 pérdidas de balón. Keren Bertel, la gran figura de Colombia en la victoria ante República Checa, sumó una línea estadística de 13 puntos pero con poco acierto (4 de 10 en tiros de campo y cero triples concretados), y tres pérdidas de balón.

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Maria Superiano y Keren Bertel sumaron 13 puntos cada una, aunque Colombia sufrió por su baja eficacia y las pérdidas de balón - crédito FIBA

El único pasaje favorable para Colombia llegó al inicio del cuarto período, con una racha de 7-0 en un momento donde las posibilidades de revertir el resultado eran prácticamente nulas. El resultado final fue 86-59.

Desde el banco, Colombia obtuvo 31 puntos —frente a 28 de Eslovenia—, el único renglón de los estadísticos avanzados en el que las cafeteras superaron a su rival. En lo que se refiere a los puntos en la pintura, la diferencia fue de 48 a 22 a favor de Eslovenia, y en puntos de contraataque, de 22 a 2.

Con el Grupo C cerrado —Japón terminó primero con pleno de victorias (3-0), seguido de Eslovenia (2-1) y Colombia (1-2)—, las cafeteras aseguraron su tiquete a los octavos de final. Allí espera Nueva Zelanda, que terminó segunda de su grupo solo detrás de Canadá. El partido se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 3:00 a. m. (hora colombiana) y una victoria para las colombianas les daría como siguiente rival a las vencedoras entre las selecciones de Costa de Marfil y España.

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Cabe recordar que esta es su segunda participación en el Mundial de la categoría. La primera fue en la edición de 2018 celebrada en Bielorrusia, donde perdieron sus tres partidos ante Francia, Japón y la anfitriona, esta última en tiempo extra. Esto le llevó a disputar el cuadro por decidir los puestos del 9 al 16 entre los eliminados, cayendo ante Argentina, luego venciendo a Angola en su primera victoria en un Mundial de baloncesto de la categoría, y luego perdiendo con Canadá.

Para el actual Mundial, Colombia clasificó tras terminar tercera de su grupo detrás de México y Canadá, gracias a una victoria ante Panamá. En el cuadro final vencieron a Argentina, lo que les dio el cupo a la semifinal y la clasificación al torneo.

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