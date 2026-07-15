Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

El famoso artista contó una anécdota personal sobre cómo aprobó el tercer grado de primaria gracias a una canción de uno de los más grandes del género - crédito Jhon Alex Castaño / TikTok

Jhon Alex Castaño es uno de los artistas más reconocidos de la música popular, pues cuenta con más de 20 años de carrera artística, en la que ha lanzado éxitos que sus seguidores escuchan en cada despecho y corean con él en cada uno de los eventos que realiza con lleno total, lo que demuestra su importancia para el género.

El artista no solo es aclamado por sus canciones, sino por su forma de ser tan humilde y el humor que lo caracteriza, por lo que cuenta con una base sólida de seguidores que está atenta a cada una de sus publicaciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

El 14 de julio de 2026, publicó una entrevista con Radio Policía Nacional en la que contó que aprobó tercero de primaria gracias a Darío Gómez, después de que su profesor le diera una última opción cuando iba perdiendo el año escolar.

En medio del diálogo que el propio cantante compartió en sus redes sociales, recordó: “Yo solo estudié hasta quinto de primaria, pero una vez en tercero de primaria gané el año gracias a una canción de Darío Gómez. Iba perdiendo hasta descanso. Me dijo el profesor: ‘Oiga, ¿usted qué va a hacer… declamar un poema, cantar, alguna cosa?’. Y fui y canté El rey del despecho y gané tercero de primaria por despecho”.

PUBLICIDAD

Jhon Alex Castaño recordó sus inicios en la música popular con una curiosa anécdota junto a Darío Gómez - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese episodio, según su relato, ocurrió antes de que dejara la escuela cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años y se convirtió en el momento exacto en el que empezó a tomarse en serio el canto, pues estudiar no era su fuerte, así que tenía que buscarse la vida de otra manera.

Jhon Alex Castaño, conocido en la música popular colombiana como El rey del chupe, dijo en esa misma conversación que Darío Gómez fue una figura central en su infancia. Aunque no es la primera vez que lo menciona, teniendo en cuenta que en varias oportunidades se ha referido a los iconos que escuchaba en su infancia y que lo llevaron a emprender un camino en la música.

PUBLICIDAD

El artista se enfocó en su sueño y logró ser uno de los mejores en el género popular y del despecho - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Años después, esa admiración se convirtió en trabajo conjunto, debido a que el cantante, oriundo del departamento de Risaralda, grabó con El rey del despecho el tema musical A punta de licor, una canción lanzada en 2015 que se convirtió en una de las más importantes de su carrera.

La letra de este tema musical es reconocida fácilmente por sus seguidores pues relata la importancia de tener amigos con quien compartir ante un desamor: “Hoy estoy triste y no quiero beber solo, yo necesito a quien contarle mi dolor, que sea confidente y también buen amigo, que tome trago parejo conmigo y que este despechado lo mismo que yo. Alguien que sepa lo que es perder un cariño para que así, con más ganas brinde conmigo por las mujeres, el amor y la traición”.

PUBLICIDAD

Y es que la unión de los dos grandes artistas se llevó todo el cariño y apoyo del público que continúa sintonizándola aún después de la muerte del antioqueño el 26 de julio de 2022 a sus 71 años.

Darío Gómez compartió con los más importantes del género - crédito Colprensa

Cabe mencionar que, en 2022, en diálogo con Semana, Jhon Alex Castaño relató cuál fue el “mejor regalo” que recibió del intérprete de música popular tan solo unos días después de que se confirmara su muerte, lo que demuestra lo mucho que lo apreciaba a nivel musical y personal.

“Con torta y todo. Cuando entré al estudio, estaba ahí, cantándome el ‘Feliz cumpleaños’. Él, mi ídolo de toda la vida celebrando. Eso fue durante la grabación de nuestra canción juntos, A punta de licor”, explicó en ese momento.

PUBLICIDAD