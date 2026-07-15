Un colombiano que nunca debutó en primera división llegará al Sporting de Lisboa: se verá con Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa sumó a otro colombiano para que tenga el mismo éxito que Luis Javier Suárez en su primera temporada - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Sporting de Lisboa quedó contento con el rendimiento de Luis Javier Suárez, delantero que sacó de la segunda división de España, en el Almería, y lo convirtió en un goleador en Portugal, al punto de que ayudó para llegar a cuartos de final en la Champions y clasificar a la siguiente edición del torneo europeo.

Gracias a ese rendimiento, el equipo volvió a apostar por otro colombiano, quien es una joven promesa proveniente de Perú y arrancará su proceso de la mejor manera, pues no quiere apurar su adaptación y espera que continúe su crecimiento de cara al debut en primera división.

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Otro colombiano en el Sporting

Sebastián Osorio dejó Universitario de Perú y se convirtió en nuevo jugador del Sporting de Lisboa, el club en el que milita Luis Javier Suárez desde julio de 2025 y terminó como goleador en la Primeira Liga, finalista de la Copa de Portugal y llegó a cuartos en la Champions.

Osorio es un futbolista colombiano nacido el 9 de junio de 2008, se formó en Perú y seguirá su carrera en Portugal. Su salida dejará dinero para Universitario, el club peruano conservará el 10% de su pase y, en esta etapa inicial, no estará en el primer equipo de Sporting.

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Sebastián Osorio, promesa del Universitario de Lima, ahora mostrará su nivel en el Sporting de Lisboa - crédito Universitario de Deportes

El traspaso también podría generarle a Universitario ingresos adicionales por bonos y objetivos. El medio precisó además que Osorio no compartirá de inmediato espacio con Suárez en el plantel principal.

De acuerdo con A BOLA, Osorio “firmará un contrato válido por tres temporadas. Su integración se evaluará en el momento de su llegada al club, pero todo apunta a que, en un principio, no pasará por el primer equipo ni por el B, sino que se moverá en una fase inicial entre el equipo sub-19 y el sub-23”.

El objetivo es que el colombiano se incorpore al conjunto sub-23, con el que disputará la Liga Revelación, un torneo de reservas en Portugal, y estará bajo la conducción del entrenador Leandro Grimi.

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El recorrido de Osorio antes de dar el salto a Europa

Osorio nació en Pereira. Desde sus primeros años se fue a vivir a Perú y en 2024 figuró en el fútbol con Universitario de Lima, conjunto en el que ascendió con el paso de los años y su talento creció enormemente.

El recorrido del jugador incluyó su paso por el juvenil, luego por el sub-20, un préstamo a César Vallejo y el regreso para integrar el segundo equipo. Aunque era una de las piezas destacadas de la reserva, no pudo debutar por el cupo de extranjeros en la institución Crema.

Universitario acordó la venta de Sebastián Osorio al Sporting de Lisboa y conservará el 10% de su pase. El extremo colombiano iniciará su etapa en el equipo B del club portugués - crédito @sebas_osorio10_/Instagram

Según el medio AS Colombia, el jugador recibió hace poco la nacionalidad peruana. A partir de ese cambio, quedó abierta la incógnita sobre qué país decidirá representar en el futuro, si a Colombia o a la blanquirroja.

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El contexto del club en el que juega Luis Javier Suárez

La presencia de Luis Javier Suárez en Sporting es clave para el crecimiento de Sebastián Osorio desde las divisiones juveniles, aunque no coincidirán por ahora en el primer equipo. Sumado a eso, el delantero samario atraviesa semanas de rumores sobre una posible salida en este mercado, tras su regreso del Mundial 2026.

En mayo, el atacante despertó interés de varios clubes tras su campaña con Sporting CP y una de las versiones más fuertes lo vincula con Fenerbahçe. Se habló de un acuerdo en términos personales, aunque seguía pendiente una negociación formal entre los clubes.

El periodista especializado en fichajes informó que el delantero samario llegó a un acuerdo verbal con el cuadro de Estambul-crédito @FabrizioRomano/X

Ante esas versiones, el presidente del club Frederico Varandas fijó la postura de Sporting en declaraciones recogidas por El Tiempo: “Su agente debe protegerlo y acá tiene que entender que ha caído en una trampa, donde el objetivo no es un traspaso, sino crear un revuelo alrededor de algo que no existe. Si lo quieren, su valor es 80M€, ni un céntimo menos”.

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