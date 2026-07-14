Colombia

Alejandro Estrada despejó las dudas de sus fans: desde el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ hasta su situación sentimental

El vencedor de la tercera temporada del formato confirmó la entrega del millonario premio y abordó sin rodeos lo relacionado con su presente personal y sus prioridades

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Alejandro Estrada es sancionado por burlar reglas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Alejandro Estrada despejó algunas dudas de sus seguidores a más de un mes de coronarse como ganador en la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Alejandro Estrada se coronó ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con el 63,87% de los votos del público, tras 138 días de encierro en la casa estudio del Canal RCN, ubicándose en la exclusiva lista de vencedores que a la fecha incluye a Karen Sevillano y Andrés Altafulla, vencedores de las dos ediciones anteriores.

El actor y modelo de Cúcuta, de 46 años, superó al humorista barranquillero Juanda Caribe, quien obtuvo el 28,11% del escrutinio, en la gran final celebrada en la noche del viernes 29 de mayo de 2026.

Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN
Alejandro Estrada había prometido compartir parte del premio con Alexa Torrex y Tebi Bernal por su apoyo, pero los conflictos que protagonizaron en la recta final del programa dejaron en el aire esa posibilidad - crédito Canal RCN

A casi dos meses del triunfo, el actor despejó algunas dudas de sus seguidores durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Además de abordar algunos aspectos relacionados con su participación en el reality show y el estado actual de sus relaciones con varios de los participantes, Estrada se refirió a dos temas concretos: el premio económico y su situación sentimental.

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Por su victoria en el formato televisivo, al actor le correspondió un premio de 400 millones de pesos (al que se le debe restar el 20% por concepto de ganancia ocasional, según está estipulado en la ley colombiana). Según pudo confirmar el actor a sus seguidores, ya recibió el dinero por parte de RCN.

El actor despejó las dudas de sus seguidores a más de un mes de llevarse el 'reality show' - crédito @alejoestrada/Instagram

“Sí, ya me lo entregaron. Gracias por tu interés, por tu pregunta; la verdad me han cumplido siempre con todo muy bien”, aseguró al seguidor.

Dicha inquietud venía dada por los comentarios de Estrada mientras estaba en el programa, pues allí dio detalles de sus intenciones. Por un lado, su intención era pagar algunas deudas, incluidas algunas relacionadas con su empresa y contribuir a la educación de su hijo adolescente, Tomás.

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Por otra parte, el cucuteño anunció que tenía intención de ceder una parte del premio con Alexa Torrex y Tebi Bernal por su apoyo durante el reality show. Sin embargo, tras el final del programa aclaró que eso lo hará en el momento oportuno, sin dar una fecha concreta para ello.

En otra pregunta de un seguidor acerca de su soltería, el actor habló de su presente sentimental y explicó que se siente contento con la etapa que vive, pues le permitió dedicar más tiempo a sí mismo y compartir con su hijo, que está de visita en Colombia.

“Pues, ¿qué te digo? Divirtiéndome, disfrutando mi soltería al máximo. Y esto viene con muchos ingredientes, como dedicarse el tiempo a uno mismo. En este caso también con mi hijo, que está por acá de visita. Y... pues sí, eventualmente saliendo a compartir, a divertirse. Es importante. Contento", manifestó.

Las declaraciones llegan después de varios episodios de alta exposición pública en su vida personal, que van desde su sonada ruptura con la actriz Nataly Umaña, con quien estuvo casado durante 12 años luego de que esta se involucrara con Miguel Melfi durante su participación en La casa de los famosos Colombia en 2024.

Más adelante, Estrada comenzó una relación con la periodista Dominica Duque, a quien conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, realizadas de forma paralela a la mencionada edición de La casa de los famosos. El romance se hizo público tras varios momentos compartidos en la competencia, entre ellos una preparación que el actor bautizó como “Red Velvet Dominica”.

La pareja permaneció unida durante poco más de un año. En 2025, el actor confirmó en su cuenta de Instagram que la relación había terminado y explicó que la decisión se tomó de manera tranquila y sin conflictos.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada protagonizaron un romance en 'La casa de los famosos Colombia' que terminó de manera abrupta y tensa - crédito cortesía RCN

Ya durante su participación en La casa de los famosos Colombia durante el primer semestre de 2026, volvió a quedar en el centro de la conversación por su cercanía con Yuli Ruiz. Ambos terminaron involucrándose sentimentalmente durante varias semanas, hasta que una serie de diferencias derivaron en otra sonada ruptura.

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