Colombia

Los destinos más buscados y vuelos baratos para viajar en el puente del 20 de julio: opciones ideales para colombianos en el festivo patrio

Bogotá, Medellín y Cali aparecen entre las opciones más económicas del análisis, mientras Cúcuta registra la mayor baja anual en tarifas y abre una oportunidad de ahorro en julio

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La riqueza cultural y paisajística de Medellín, Cartagena y Bogotá las posicionó como los mejores lugares para el turismo a pie - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
El puente festivo del 20 de julio impulsará los viajes en Colombia y elevará el interés por tiquetes aéreos y destinos turísticos nacionales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El puente festivo del 20 de julio movilizará a miles de colombianos que buscan aprovechar el receso para viajar dentro del país. Frente a la proximidad de la conmemoración del Día de la Independencia, los precios de los tiquetes aéreos, las tendencias de búsqueda y las recomendaciones de salud pública cobran especial relevancia para quienes planean desplazarse hacia los principales destinos turísticos nacionales.

Durante este periodo, la región Caribe se consolida como la más apetecida por los viajeros, con un aumento significativo en las búsquedas de destinos como Cartagena y San Andrés respecto al año anterior. Las preferencias de los colombianos también incluyen ciudades capitales y zonas de playa, donde la diversidad de ofertas permite ajustar los presupuestos de viaje según las necesidades individuales o familiares.

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El movimiento turístico para el puente se ve favorecido por la disponibilidad de vuelos a precios competitivos y por la caída en el costo de los tiquetes a ciertos destinos, lo que amplía las posibilidades para quienes desean viajar sin realizar un gasto excesivo. La variedad de destinos en tendencia evidencia la riqueza de opciones que ofrece Colombia para quienes buscan descanso, cultura, naturaleza o actividades recreativas en un fin de semana largo.

Un lugar imperdible para quienes visitan el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - crédito @explorandocolombiaturismo / IG
Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Providencia, Bogotá y Medellín lideran las búsquedas de vuelos para el puente del 20 de julio, según Kayak - crédito @explorandocolombiaturismo / IG

Según un análisis realizado por el buscador de viajes Kayak, los lugares más buscados para el puente del 20 de julio son: Cartagena (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), San Andrés y Providencia, Bogotá y Medellín (Antioquia). En el caso de Cartagena y San Andrés, las búsquedas de vuelos aumentaron un 24% y 19% respectivamente frente al año anterior, ubicándolos en el top tres de preferencias nacionales.

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Principales destinos y precios promedio de vuelos

El ranking de destinos nacionales más solicitados para el puente festivo lo encabeza Cartagena, con un precio promedio de vuelo ida y regreso en clase turista de $357.004. Le siguen Santa Marta ($388.248), San Andrés y Providencia ($598.575), Bogotá ($288.777) y Medellín ($294.638), lo que demuestra que los viajeros buscan tanto experiencias de playa como urbanas.

Para quienes desean aprovechar precios más bajos, los destinos más económicos según el estudio son Bogotá, Medellín, Cali (Valle del Cauca), Cartagena y Cúcuta (Norte de Santander). Bogotá presenta el menor valor promedio para vuelos nacionales, con $288.777 por trayecto ida y vuelta, seguido por Medellín ($294.638) y Cali ($328.530). Cartagena y Cúcuta completan el listado, con $357.004 y $378.205 respectivamente.

Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta figuran entre los destinos con tiquetes aéreos más económicos para viajar en el puente festivo - crédito Alcaldía de Medellín
Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta figuran entre los destinos con tiquetes aéreos más económicos para viajar en el puente festivo - crédito Alcaldía de Medellín

No solo los precios bajos motivan los desplazamientos, también las caídas en los valores de los tiquetes respecto al año anterior. Cúcuta reporta una disminución del 19% en el precio promedio, mientras que Bucaramanga (-17%), San Andrés (-12%) y Armenia (-7%) también muestran reducciones que representan oportunidades adicionales de ahorro para los viajeros.

Recomendaciones de los expertos

El informe destaca que, durante los festivos como el Día de la Independencia, la variedad de destinos refleja la riqueza de regiones y experiencias que Colombia puede ofrecer. Según Alejandro Lombana, director comercial de la firma para Latinoamérica, “los datos muestran búsquedas de ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali, así como de destinos de playa y ciudades del Caribe, entre ellas Cartagena y San Andrés”.

El análisis se basa en búsquedas de vuelos realizadas en kayak.co y marcas asociadas, entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2026, para viajes comprendidos entre el 17 y el 21 de julio de 2026. Los resultados se compararon con búsquedas del mismo periodo del año anterior, y los precios reportados corresponden a boletos de ida y vuelta en clase económica.

Cartagena encabeza el ranking de destinos más solicitados, con un precio promedio de $357.004 por vuelo ida y regreso en clase turista - crédito Alcaldía de Cartagena
Cartagena encabeza el ranking de destinos más solicitados, con un precio promedio de $357.004 por vuelo ida y regreso en clase turista - crédito Alcaldía de Cartagena

Salud pública y prevención: fiebre amarilla bajo la lupa

Antes de emprender cualquier viaje, las autoridades sanitarias de Bogotá reiteran la importancia de revisar el carné de vacunación y asegurarse de contar con la dosis contra la fiebre amarilla, especialmente si el destino incluye zonas con circulación activa del virus.

Durante el primer semestre de 2026, en Bogotá ya se han confirmado 16 casos de fiebre amarilla, con seis fallecimientos entre residentes de la ciudad que viajaron a zonas de riesgo, principalmente en el departamento del Tolima.

La Secretaría de Salud aconsejó aplicarse la vacuna antes del desplazamiento, ya que la protección se desarrolla en ese periodo. La enfermedad, transmitida por la picadura de mosquitos infectados, puede causar complicaciones graves e incluso la muerte, por lo que la prevención es esencial para evitar brotes y proteger la vida.

Bogotá reporta un aumento del 275 % en la aplicación de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola entre 2025 y marzo de 2026, en medio de la alerta internacional por casos importados - crédito Secretaría de Salud
Bogotá confirmó 16 casos de fiebre amarilla y seis fallecimientos en 2026, mientras la Secretaría de Salud recomienda vacunarse antes de viajar a zonas de riesgo - crédito Secretaría de Salud

Actualmente, el virus de la fiebre amarilla circula en departamentos como Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Caldas. Las personas entre nueve meses y 59 años que no hayan sido inmunizadas deben recibir la dosis, y aquellos mayores de 60 años o gestantes requieren valoración médica previa. Para facilitar el acceso, Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación gratuitos.

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