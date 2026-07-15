El drama de una joven que fue golpeada por su tío: la Policía confirmó la captura del agresor

El agresor quedó en manos de la Policía Nacional y fue remitido a la Fiscalía - crédito Colprensa

Una joven de 18 años terminó en un centro asistencial en el municipio de Arjona (Bolívar), tras un presunto caso de violencia intrafamiliar por parte de su tío, un hombre de 40 años que fue capturado por la Policía Nacional.

Según el reporte del caso, el hombre señalado de golpear a su sobrina quedó en manos de los uniformados momentos después de ocurrido el hecho y ahora tiene que responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar.

Entre tanto, la comunidad exige que se haga justicia, pues la joven fue lastimada violentamente por su pariente en la casa donde vivía, de acuerdo con el reporte médico emitido después de que la víctima recibiera atención en el Hospital Local de Arjona, de acuerdo con la información revelada por el diario local El Universal.

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El informe de la Policía, citado por el medio, indicó que la joven fue hallada con hematomas en el rostro y en otras partes del cuerpo.

La víctima fue gravemente lesionada y quedó con marcas en diferentes partes del cuerpo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El caso se registró durante la jornada del 14 de julio de 2026 en el barrio Nuevo Paraíso, sector del Zoológico. Uniformados de la Zona de Atención acudieron tras recibir una alerta sobre un posible episodio de violencia intrafamiliar, pues los vecinos se percataron de los gritos provenientes de una de las viviendas.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a la joven con lesiones visibles, por lo que se encargaron de ponerla a salvo. En ese mismo procedimiento, los uniformados capturaron al hombre de 40 años en flagrancia, las autoridades le informaron sus derechos y lo dejaron a disposición de la Fiscalía, que se encargará de armar el caso para que un juez de la República defina su situación judicial.

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Rechazo oficial a la violencia intrafamiliar

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, rechazó lo ocurrido e hizo un llamado a resolver los conflictos familiares por la vía del diálogo en su declaración que fue recogida por El Universal.

El oficial expresó: “La violencia nunca será la solución a los conflictos familiares. Invitamos a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia, el respeto y el diálogo como mecanismos para resolver las diferencias de manera pacífica. Desde la Policía Nacional seguiremos actuando con firmeza para proteger a las víctimas y poner a disposición de la justicia a quienes atenten contra la integridad de sus seres queridos”.

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Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia intrafamiliar para brindar atención oportuna a las víctimas y evitar que estos hechos se repitan.

El delincuente atacó a golpes a la joven y le causó hematomas y otras lesiones -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Judicializan a responsables de atacar a sus excompañeras sentimentales

Dos hombres fueron enviados a cárcel en Bolívar tras ser judicializados por presunta violencia contra sus exparejas, según informó la Fiscalía el lunes 22 de junio de 2026.

En el primer caso, un hombre de 40 años fue asegurado por hechos ocurridos el 31 de mayo en el barrio Las Cabañas de Santa Rosa del Sur. La investigación indicó que habría agredido física, psicológica y verbalmente a una mujer de 44 años, a quien presuntamente le causó heridas con un objeto cortopunzante y amenazó con asesinar si no continuaba la relación.

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Las autoridades piden respeto por la integridad de las personas en medio de conflictos - crédito Colprensa

En el segundo proceso, un hombre de 26 años fue privado de la libertad por un ataque ocurrido el 2 de mayo en el corregimiento de Santa Ana, en la isla de Barú, donde habría herido con un arma cortopunzante a su expareja de 28 años, además de golpearla e intimidarla con amenazas de muerte.

La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. Aunque ninguno aceptó los cargos, los dos deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.