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La Selección Colombia tendría un premio de consolación en el Mundial 2026: esta es la razón

Aunque el combinado nacional terminó su participación en los octavos de final, ganaría un reconocimiento en el que superaría a conjuntos grandes como Francia, Argentina e Inglaterra

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Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez destacaron en la defensa de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez destacaron en la defensa de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección Colombia lleva una semana con el dolor de la eliminación de la Copa del Mundo, pues se quedó en octavos de final ante Suiza en Vancouver, donde empató sin goles y después perdió en tanda de penales por marcador de 4-3, en una actuación que, para muchos aficionados, pudo llegar más lejos.

Pese a eso, la Tricolor tendría un reconocimiento al finalizar el Mundial 2026, gracias a su trabajo en la cancha durante los cinco encuentros que disputó, sobre todo porque sacó como figuras a jugadores como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta, todos ellos de corte defensivo.

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Con respecto a la actualidad de Colombia, uno de los pedidos al equipo es el recambio generacional para el proceso rumbo a 2030, pues ocho de los jugadores de la plantilla tienen 30 años o más, así que Carlos Antonio Vélez mencionó a quienes considera que deben empezar a integrar a la escuadra nacional.

La consolación para la Selección Colombia

Más allá de que el combinado nacional se quedó muy corta en su campaña en la Copa del Mundo, pues se esperaba que llegara a cuartos de final por el nivel de la plantilla, sus jugadores y el proceso del técnico Néstor Lorenzo, tuvo un buen trabajo en sus cinco compromisos.

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La Selección Colombia terminó como una de las mejores defensas del Mundial 2026, un reconocimiento inesperado para la Tricolor y puede ser mejor porque, dependiendo de lo que pase en la final con España, acabaría en la primera posición de ese listado.

Selección Colombia
La Selección Colombia puede terminar como el equipo con la mejor defensa del Mundial 2026 si España recibe un gol en la final - crédito FIFA

Según las estadísticas de la FIFA, los cafeteros solo recibieron un tanto en todo el certamen, que se dio ante Uzbekistán en el triunfo 3-1 por la primera fecha de la fase de grupos, y lidera junto a España en ese ranking, pues los ibéricos recibieron el tanto en cuartos de final contra Bélgica, a la que venció 2-1.

Además de eso, Colombia es segunda en mayor cantidad de partidos sin goles en contra con cuatro, al igual que Francia, recién eliminada en semifinales, y México, uno de los anfitriones y se despidió en octavos, mientras que la primera también es España con seis compromisos sin recibir anotaciones.

Dávinson Sánchez se consolidó como el defensor inicialista de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
Dávinson Sánchez se consolidó como el defensor inicialista de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

Sin embargo, el trabajo de Camilo Vargas no fue determinante para la Tricolor bajo los tres palos, ya que solo reportó siete atajadas en esos cinco encuentros, según la FIFA, mientras que se destacó mucho el trabajo defensivo de Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta.

Propuesta de renovación en Colombia

Durante una charla en el programa Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez entregó la lista de los jugadores que considera importantes para el recambio generacional de la Selección Colombia, según su rendimiento actual, proceso y la edad, pues varios de ellos recién salieron de las categorías juveniles.

Uno de los que destaca es el portero Kevin Mier, así el volante Gustavo Puerta y los atacantes Jáminton Campaz y Andrés Gómez, mientras que se aprecian los nombres de Cristian Orozco y Samuel Martínez, dos de las estrellas del combinado sub-17 que salió campeón del Sudamericano de Paraguay.

Carlos Andrés Gómez es uno de los jugadores que harían parte del nuevo proceso de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2030 - crédito Travis Register/Imagn Images
Carlos Andrés Gómez es uno de los jugadores que harían parte del nuevo proceso de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2030 - crédito Travis Register/Imagn Images

La lista de recambio de Carlos Antonio Vélez:

  • Kevin Mier (Portero - 26 años)
  • Jáminton Campaz (Delantero - 26 años)
  • Johan Carbonero (Volante - 26 años)
  • Richard Ríos (Volante - 26 años)
  • Nelson Deossa (Volante - 26 años)
  • Kevin Viveros (Delantero - 26 años)
  • Yerson Mosquera (Defensor - 25 años)
  • Juan David Cabal (Defensor - 25 años)
  • Johan Rojas (Volante - 23 años)
  • Carlos Gómez (Delantero - 23 años)
  • Mateo Castillo (Defensa - 23 años)
  • Gustavo Puerta (Volante - 22 años)
  • Miguel Monsalve (Volante - 22 años)
  • Édier Ocampo (Defensor - 22 años)
  • Yáser Asprilla (Volante - 22 años)
  • Néyser Villarreal (Delantero - 21 años)
  • Josen Escobar (Volante - 21 años)
  • Jhon Solís (Volante - 21 años)
  • Juan Manuel Rengifo (Volante - 21 años)
  • Jordan Barrera (Volante - 20 años)
  • Cristian Orozco (Volante - 17 años)
  • Samuel Martínez (Volante - 17 años)

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