Colombia

Congresista exigió justicia por la muerte de Joan Sebastián Durán a manos de agentes del ICE en EE. UU.: “La migración no es un delito”

Cathy Juvinao solicitó al Gobierno nacional, a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Washington exigir explicaciones a las autoridades norteamericanas por la muerte del bumangués

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Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook
Joan Sebastián Durán, de 26 años, murió tras recibir disparos durante un procedimiento realizado por agentes migratorios en el estado de Maine - crédito Facebook

La representante a la Cámara Cathy Juvinao se pronunció con dureza tras la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano de 26 años que falleció el lunes 13 de julio en Biddeford, Maine, luego de recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La congresista calificó el hecho como un “injustificable asesinato” y radicó una solicitud formal ante el Gobierno nacional y la Cancillería colombiana para que exijan explicaciones inmediatas al país norteamericano.

El caso desató una enorme indignación debido a las contradicciones entre la versión oficial entregada por las agencias de seguridad estadounidenses y los videos capturados por testigos en el lugar de los hechos; el propio presidente Gustavo Petro se sumó al rechazo, calificando el suceso como un “asesinato”.

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro indicó que espera un mensaje de su homólogo estadounidense, Donald Trump por lo sucedido - crédito @petrogustavo/X

Joan Sebastián Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, residía en el sur de Maine junto a su esposa y su pequeña hija de tan solo 3 años. El joven trabajaba como repartidor en la zona y, según confirmaron organizaciones de derechos de los inmigrantes a CNN, contaba con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y tenía asignado un número de Seguro Social.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. del lunes, cuando Durán salió de su hogar rumbo a su jornada laboral cotidiana. Los testimonios de sus vecinos recogidos por el medio en mención lo describen como un “hombre bueno” y “trabajador” que migró buscando mejores oportunidades de vida para su familia.

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No obstante, su recorrido terminó abruptamente tras un violento operativo del ICE que aún no es aclarado del todo por las agencias judiciales.

La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE en Maine provocó indignación en el mundo - crédito CJ Gunther/Reuters
La muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo de ICE en Maine provocó indignación en el mundo - crédito CJ Gunther/Reuters

Juvinao pide firmeza diplomática ante el Gobierno estadounidense

A través de su cuenta en la red social X, la congresista Cathy Juvinao compartió un comunicado en el que solicitó a la Cancillería colombiana y a la Embajada en Washington actuar con determinación y soberanía en defensa de los derechos de los connacionales en el exterior.

“La dignidad no tiene fronteras. Nos duele el asesinato de Joan Sebastián Durán en Estados Unidos por agentes de ICE, un caso indignante donde los videos de los testigos contradicen la versión oficial de las autoridades”, escribió la legisladora.

Luego añadió a su publicación: “Acabo de solicitar formalmente al gobierno y a la Cancillería que exijan claridad, acceso a las pruebas y acompañamiento judicial para su esposa e hija. La cooperación diplomática no puede significar sumisión cuando asesinan a los nuestros”.

La representante Cathy Juvinao solicitó al Gobierno colombiano exigir explicaciones a Estados Unidos por la muerte de Joan Sebastián Durán durante un operativo del ICE - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Cathy Juvinao solicitó al Gobierno colombiano exigir explicaciones a Estados Unidos por la muerte de Joan Sebastián Durán durante un operativo del ICE - crédito @CathyJuvinao/X

En su petición formal, la representante a la Cámara invocó el artículo 36 de la Convención de Viena para exigir acceso pleno a la investigación judicial, a los resultados de la autopsia y, de manera primordial, al material audiovisual recopilado.

Juvinao insistió en que las imágenes ciudadanas difundidas en redes sociales muestran un panorama muy distinto al reportado por los agentes de migración de Estados Unidos.

“Al gobierno estadounidense y a sus funcionarios, con quienes la semana pasada estuvimos reunidos como delegación de Congreso colombiano, reiterar el enérgico llamado al respeto de la vida, el derecho al debido proceso y la dignidad humana de todos nuestros connacionales y de todos los migrantes económicos”, se lee en el comunicado de la congresista.

Cathy Juvinao añadió al documento: “La migración no es un delito, y mucho menos uno castigado con la pena capital; si bien todos los Estados tienen derecho a definir su política migratoria, esta debe ser respetuosa de las garantías mínimas contempladas para todos los seres humanos”.

Cathy Juvinao insistió en que la migración no puede justificar el desconocimiento de los derechos fundamentales - crédito @CathyJuvinao/X
Cathy Juvinao insistió en que la migración no puede justificar el desconocimiento de los derechos fundamentales - crédito @CathyJuvinao/X

Las dos caras de una misma tragedia: versión oficial vs. testigos

El ICE emitió un comunicado oficial en el que argumentó que sus funcionarios se encontraban vigilando la residencia de un migrante que tenía una orden vigente de deportación. La agencia de control de aduanas alegó que, cuando el vehículo de Durán salía de la propiedad, los agentes intentaron detenerlo y el conductor trató de escapar, lo que llevó a uno de los oficiales a abrir fuego al considerar que existía una amenaza latente para la seguridad pública.

Esta explicación fue respaldada inicialmente por la Fiscalía General de Maine, al sugerir que el joven dirigió el carro hacia un agente. No obstante, esta narrativa es fuertemente cuestionada por los residentes de la zona y las grabaciones aficionadas de los transeúntes.

En Maine se lleva a cabo una velatón en nombre de Joan Sebastián Durán tras su muerte en manos del ICE - crédito Shannon Stapleton/Reuters
En Maine se lleva a cabo una velatón en nombre de Joan Sebastián Durán tras su muerte en manos del ICE - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Daniel Boucher, un vecino de 71 años que presenció el incidente —que conversó con el medio internacional anteriormente citado—, describió una escena desgarradora tras escuchar las detonaciones de arma de fuego. El adulto mayor relató cómo observó a un agente del ICE arrastrar con brusquedad fuera del vehículo al joven colombiano, que ya se encontraba perdiendo abundante sangre por una herida en la cabeza.

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