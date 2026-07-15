Inseguridad nocturna en Bogotá se disparó en 2026: aumentan casos de violencia intrafamiliar y robo de motos, zonas de rumba son las más afectadas

Más de 7.500 negocios operan en ese horario, y varias localidades con alta actividad económica coinciden con zonas donde se reporta mayor incidencia contra personas - crédito Bogotá Cómo Vamos

La inseguridad nocturna en Bogotá muestra un preocupante deterioro, con incrementos sustanciales en delitos de alto impacto como el hurto de motocicletas, que subió un 64,2% en la madrugada, y la violencia intrafamiliar, que aumentó un 45,7% en la noche y un 33,5% en la madrugada entre enero y mayo de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

El diagnóstico, expuesto por el concejal Julián Sastoque (Alianza Verde) en debate de control político en el Concejo de Bogotá, plantea interrogantes sobre la capacidad de la ciudad para garantizar la seguridad cuando cae la noche. El análisis de las cifras oficiales respaldó el llamado de alerta por parte del cabildante.

PUBLICIDAD

Además de los delitos ya mencionados, las lesiones personales crecieron un 42,4% en la madrugada y un 26% en la noche, mientras el hurto a residencias subió un 21,4% en la noche y un 20,5% en la madrugada. Los homicidios en la madrugada tuvieron un incremento del 1,9%, y el hurto de automotores, del 0,9%.

Las lesiones personales, el hurto a residencias, los homicidios y el hurto de automotores registraron alzas en la noche y la madrugada, de acuerdo con el diagnóstico sobre seguridad nocturna - crédito Secretaría de Gobierno

Delitos nocturnos y respuesta institucional

La tendencia se replica en los reportes a la línea de emergencias 123. Entre 2024 y 2025, los llamados por explosivos crecieron 48,2% en la noche y 37,2% en la madrugada. Las alertas por narcóticos aumentaron 18,9% en la madrugada y los reportes por secuestro se incrementaron 26,2% en la noche. Los datos de ruido, disparos, embriaguez y riñas también muestran alzas sostenidas en la franja nocturna.

PUBLICIDAD

La respuesta institucional ha sido objeto de cuestionamiento. Solo 37 operativos nocturnos fueron realizados por los ‘gestores del orden’ de la Secretaría de Seguridad entre enero y mayo de 2026, y el 72,97% se limitó a la verificación y suspensión de establecimientos, dejando de lado la atención activa de los comportamientos que afectan la convivencia en la noche.

El concejal Sastoque advirtió: “Si no cambiamos la estrategia de seguridad nocturna, seguiremos viendo estos números crecer mes a mes, afectando el comercio, el empleo, la educación y la cultura”. La percepción de inseguridad se agravó al constatar que el 54% de los hurtos a personas ocurre en la noche y la madrugada, lo que confirmó que la noche es la franja de mayor exposición para la ciudadanía y requiere estrategias diferenciadas.

PUBLICIDAD

El 54% de los hurtos a personas ocurre en la noche y la madrugada, según los datos expuestos por Sastoque sobre la seguridad en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Concentración de delitos y actividad económica nocturna

La inseguridad nocturna impacta directamente la economía de Bogotá. De las 7.542 empresas que desarrollan actividades en horario nocturno, más de la mitad (4.332) se concentran en seis localidades: Usaquén (1.125 empresas), Suba (881), Kennedy (772), Engativá (576), Chapinero (551) y Teusaquillo (427). Varias de estas zonas coinciden con las de mayor incidencia de hurtos a personas, lo que obliga a orientar la acción institucional hacia estos territorios.

La coincidencia territorial entre la actividad empresarial nocturna y los delitos de alto impacto evidencia la necesidad de políticas públicas enfocadas en la protección de quienes impulsan la economía nocturna y de quienes deben movilizarse fuera de los horarios habituales por razones laborales o recreativas. El objetivo es que llegar y salir del trabajo no implique un riesgo para la integridad de los ciudadanos.

PUBLICIDAD

Ciudadanía en zozobra

El aumento de los reportes al sistema Nuse 123 entre 2024 y 2025 reforzó la percepción de zozobra. Los avisos por explosivos subieron 48,22% en la noche y 37,23% en la madrugada, los de ruido aumentaron 38,81% en la noche y 28,85% en la madrugada, y los relacionados con secuestro crecieron 26,2% en la noche. También se reportaron alzas en narcóticos, heridos, disparos, muertes, embriaguez y extravío de personas durante la noche y la madrugada.

Julián Sastoque cuestionó la respuesta institucional al señalar que entre enero y mayo de 2026 solo se realizaron 37 operativos nocturnos de los gestores del orden - crédito Secretaría de Seguridad

Para Sastoque, dichos datos confirman que la noche en Bogotá está marcada por la multiplicación de riesgos y la necesidad de respuestas institucionales más efectivas y adaptadas a la realidad de una ciudad cuya vida nocturna es cada vez más activa y diversa.

PUBLICIDAD

Incentivos para establecimientos y cultura ciudadana

En medio de este contexto, el Concejo de Bogotá a inicios de 2026 aprobó el proyecto de acuerdo Rumba Segura, de autoría del concejal Sastoque. La iniciativa crea incentivos para bares, discotecas, gastrobares, cafés y establecimientos similares que se comprometan activamente con la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre los beneficios figuran la ampliación de horarios de funcionamiento, acceso preferencial a estímulos culturales, económicos y turísticos, y mayor visibilidad en campañas y rutas oficiales de promoción.

El acuerdo también reconoce a los establecimientos que implementen buenas prácticas en prevención de violencias basadas en género, mitigación del ruido, cuidado del espacio público, accesibilidad universal e inclusión laboral. Se trata de un enfoque integral que busca transformar la narrativa sobre el sector nocturno, resaltando a quienes promueven la formalidad y generan empleo, y estableciendo un compromiso colectivo entre ciudadanía, sector privado y autoridades.

PUBLICIDAD