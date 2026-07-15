Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach en Barranquilla: estos fueron los temas de la conversación

El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador General Gregorio Eljach en su despacho, en Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la tarde del miércoles 15 de julio de 2026, el presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, se reunió con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en un encuentro en el que el equipo del mandatario aseguró que se abrió un canal para discutir reglas de funcionamiento institucional. Esto se suma al trabajo conjunto que el grupo de empalme ha adelantado con la Contraloría General de la República.

A 23 días de tomar el mando, en un acto previsto para el 7 de agosto, tanto el gobernante como el jefe del Ministerio Público abordaron temas que fueron considerados cruciales en esta etapa de transición, que se ha caracterizado por las profundas discrepancias que el abogado de derecha tiene con la saliente administración, la de Gustavo Petro, con graves denuncias sobre presuntos actos de corrupción estatal.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, a falta de tres semanas para su posesión como nuevo jefe de Estado - crédito @defensoresco/X

La reunión, según se conoció, “permitió abrir un espacio de diálogo sobre la importancia de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el Gobierno entrante actúe siempre dentro del marco de la Constitución y la ley”. Con ello, empezó allanar el camino hacia una nueva era entre el dignatario de la Casa de Nariño y los titulares de estos organismos, tras cuatro años de intensas polémicas.

¿De qué hablaron Abelardo de la Espriella y Gregorio Eljach?

En consecuencia, el encuentro giró en torno al respeto por la autonomía de los órganos de control y la independencia de las instituciones, con especial atención en los límites de actuación del nuevo Ejecutivo. De la Espriella insistió en la necesidad de que en el país las instituciones sean fuertes, “respetadas e independientes”, según él, “capaces de ejercer sus funciones con rigor y responsabilidad ante los ciudadanos”.

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Gregorio Eljach será procurador General hasta el año 2029, por lo que estará durante tres de los cuatro años de la administración de Abelardo de la Espriella - crédito @PGN_COL/X

Y es que en los puntos tratados se incluyó la necesidad de preservar, justamente, la independencia institucional, con el compromiso de que el nuevo Gobierno mantenga al margen de las determinaciones de la Procuraduría, que fueron altamente cuestionadas por la administración saliente de Gustavo Petro, pese a que fue el saliente jefe de Estado el que nominó a Eljach, que se desempeñaba como secretario del Senado.

También se destacó el apartado referido al fortalecimiento de poderes, con énfasis en “preservar el equilibrio de poderes y fortalecer la institucionalidad del Estado”. En ese orden de ideas, el presidente electo reiteró su intención de tener una relación respetuosa y transparente con estos órganos, al precisar a Eljach a que en su periodo de Gobierno se construya “sobre la base de la legalidad y el respeto por la democracia”.

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Antes de esta reunión, el procurador ya había hecho un llamado al presidente electo para que buscara acuerdos que faciliten la gobernabilidad, al pedirle que se construyeran “puentes de diálogo y deliberación con el Congreso para asegurar la gobernabilidad del país”. Lo anterior, tras ponderar de manera positiva que se vivía una “legítima transición democrática”, tras la expresión “libre” de ciudadanos y ciudadanas en las urnas.

Abelardo de la Espriella se convertirá en el presidente número 62 de la historia de Colombia - crédito Europa Press

“La Constitución le impone al procurador General de la Nación la protección del ordenamiento jurídico y el cumplimiento de ese mandato implica que exhorto a los equipos de los gobiernos salientes y entrantes a observar con rigor las normas que regulan la tarea del empalme”, destacó en las declaraciones emitidas el 8 de julio, en medio de la crisis de los encuentros entre las administraciones salientes y entrantes.

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Además de este encuentro, De la Espriella recibió en su despacho en la capital del Atlántico a Susana Cordeiro Guerra, que funge como vicepresidenta del Banco Mundial para América y el Caribe, con la que discutió sobre los mecanismos de cooperación que se implementarán con el organismo multilateral para, de esta manera, respaldar una serie de proyectos que serán determinantes para el desarrollo del país.