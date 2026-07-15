Nuevo presidente de la Acolfutpro criticó “jugadita” de los clubes en Colombia con jugadoras: “Solo tienen 15 contratos”

La Liga Femenina aún afronta muchos retos para garantizar las condiciones de todas las jugadoras profesionales - crédito Dimayor

Hay mucha expectativa por la firma del decreto del Gobierno nacional que reglamentará una serie de medidas para mejorar las condiciones de los futbolistas profesionales en Colombia, sobre todo para las jugadoras de la Liga Femenina porque, durante años, han denunciado situaciones precarias para ejercer su labor.

El nuevo presidente de la Acolfutpro es uno de los que apoya la iniciativa del Estado, pues se trata de una pelea con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para obligar a todos los clubes a mejorar los contratos de las deportistas, ya que algunas ni siquiera se encuentran afiliadas a la seguridad social.

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Por lo pronto, la Liga Femenina retomará la actividad el 23 de julio para las últimas tres fechas de la primera fase, conocer las ocho clasificadas a los cuadrangulares y definir a la nueva campeona del certamen, así como las dos representantes para la Copa Libertadores 2026 en octubre.

“Esto sale de la reforma laboral”

Durante una charla con la emisora Blu Radio, el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Luis Alberto García, habló sobre el borrador de decreto que el Gobierno nacional presentó para comentarios, sobre las nuevas condiciones laborales de los futbolistas en Colombia y empezó por el tipo de vinculación.

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“Esto sale de la reforma laboral y es el artículo 39, que dice que el gobierno lo tiene que reglamentar. Es el contrato especial en donde lo que se busca es encontrar la forma que sea regulada para todos los deportistas profesionales en Colombia”, mencionó.

Luis Alberto García, exjugador de la Selección Colombia, ahora lidera el gremio de jugadores profesionales en el país - crédito Acolfutpro

García, exfutbolista profesional, también espera que el gobierno de Abelardo de la Espriella aplique ese documento en el cuatrienio: “Que todo lo que sea para mejorar la condición de los deportistas profesionales lo vamos a apoyar y ojalá el nuevo gobierno lo apoye”.

El directivo explicó que con el nuevo contrato y tiempo de descanso se beneficiará a todos los jugadores, en especial la Liga Femenina: “Nosotros en nuestro convenio colectivo tenemos 70, el que tenemos firmado con Dimayor, que a veces lo cumple, a veces no, y si sube a 72, sería algo que ocurre en España, en el convenio colectivo entre la AFE y LaLiga. Es tema vital lo de la mujer porque fíjese lo que tenemos hoy día con equipos como Atlético Nacional, Once Caldas y Medellín, equipos grandes que tienen solo quince contratos con las mujeres, cuando la ley establece que deben ser todas con contrato".

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Hay equipos que no brindan contratos a todas sus jugadoras, sino que las vincularían bajo prestación de servicios - crédito Dimayor

“El otro aspecto es el respeto por la libertad sindical, que tanto han violado los clubes en Colombia, la Federación y la Dimayor, y se debe respetar el derecho a sindicalizarse y el derecho a asociación de los futbolistas y deportistas también”, añadió.

Mejorar el fútbol femenino y pensión de exjugadores

Luis Alberto García también se refirió a la medida para garantizar la equidad en la rama femenina: “Yo lo veo desde dos puntos. Lo primero es que es la participación de la mujer en el fútbol profesional, y más en todos los deportes, porque ha sido muy difícil para que la liga femenina se consolide, esté con su realidad y no se vaya nunca más”.

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“Sobre el otro tema de remuneración, un convenio de la OIT establece que igual trabajo, igual salario. Creo que debería analizarse un poco más, teniendo en cuenta las diferencias entre los dos torneos, asistencia, patrocinios, pero obviamente que la mujer tenga unas mejores condiciones”, agregó.

Otro punto tiene que ver con las pensiones para los exjugadores, un tema delicado porque muchos clubes no han respondido con sus obligaciones de hace tres o cuatro décadas atrás: “El fútbol profesional colombiano nace en 1948 y está en informalidad desde 2004, cuando nace la Asociación de Futbolistas. De ahí para atrás cuenta todos los futbolistas, el caso mío también, el caso de mis compañeros, donde trabajábamos y no nos pagaban la pensión”.

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Luis Carlos Perea es uno de los exjugadores que pelea su pensión porque no es reconocido por tres de los cuatro equipos que defendió en Colombia - crédito Jesús Avilés / Infobae

“La pensión no prescribe y por eso siempre instamos a todos los exfutbolistas a que demanden, demuestren que trabajaron y en varios casos, como el tema de Millonarios, que se cambió de nombre, pero por sustitución patronal, sigue siendo lo mismo”, añadió el directivo.

El presidente de la Acolfutpro finalizó al decir que su organización continúa con la pelea por los derechos de sus agremiados: “Lo estamos haciendo valer gracias al artículo octavo de la ley 1445: equipo que deba seguridad social, se le suspende el reconocimiento deportivo. Entonces, estamos siempre encima para que al futbolista que trabajó veinte años, cuando se va a pensionar, no le hagan falta esos veinte años”.

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