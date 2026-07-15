Tras la muerte de futbolista de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026, Fredy Guarín narró su experiencia: “Intenté suicidarme tres veces”

Fredy Guarín afirmó que intentó suicidarse tres veces y pidió tratar la salud mental como una prioridad en el deporte - crédito @fguarin13/Instagram

La muerte del exfutbolista Jayden Adams reabrió el debate sobre la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

El jugador, que venía de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Sudáfrica y que llegó hasta los dieciseisavos de final, fue hallado sin vida el 11 de julio en su vivienda ubicada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

La información preliminar indica que Adams había afrontado una fuerte depresión durante el Mundial después de la muerte de su abuela, ocurrida pocos días antes del inicio del torneo; no obstante, las autoridades no han revelado la causa oficial del fallecimiento.

PUBLICIDAD

Tras conocerse el hecho, varias figuras del futbol mundial no solo expresaron su solidaridad sino que se refirieron a la manera en la que la salud mental también es fundamental en este aspecto.

La muerte de Jayden Adams llevó a Fredy Guarín a reclamar más atención sobre la salud mental de los deportistas y de los jóvenes - crédito Captura de Video Instagram/Reuters

Ese fue el caso de Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, que citó el suceso de Adams para relatar su propia experiencia.

En un video publicado en sus redes sociales, el exjugador de la selección Colombia reveló que intentó suicidarse en tres oportunidades, por lo que pidió buscar ayuda profesional y tratar este tema como una prioridad

“He vivido situaciones las cuales me han llevado a pensar en el suicidio. Y lo intenté en varias ocasiones. Entonces yo sé lo que puede estar pasando en sus mentes y entiendo muy bien esos demonios y esos pensamientos obsesivos que pasan por la mente (...) Yo me intenté suicidar tres veces y no voy a entrar en detalles”, comentó el exdeportista.

PUBLICIDAD

También señaló que durante mucho tiempo no pidió ayuda y que solo después de hablar pudo identificar qué lo había llevado a ese punto. “El día que yo levanté la mano, pedí la ayuda y pude hablar, pude identificar qué fue lo que me llevó a ese pensamiento y a esa acción de intentar suicidarme, empecé a atacarlo. Hay que buscar la posibilidad, hay que buscar la ayuda, hay que buscar posibilidades”, agregó.

- crédito @fguarin13/Instagram

En esa misma publicación, el exmediocampista dijo que trabaja con amigos y con una fundación para acompañar, escuchar y ayudar en asuntos de salud mental. “La salud mental tiene que ser una prioridad para cada uno de nosotros. Es hora de levantar la mano (...) este tema nos cuesta”, indicó.

PUBLICIDAD

Así mismo, Guarín sostuvo que la muerte de Adams lo llevó a insistir en que la salud mental debe atenderse con urgencia en el deporte de alto rendimiento.

“Como deportista sé que muchas veces sonreímos por fuera mientras libramos batallas por dentro. Por eso, hoy más que nunca, quiero decirles a todos los jóvenes y a quienes practican deporte: hablar también es un acto de valentía”, sostuvo.

Imagen de referencia - Fredy Guarín advirtió sobre la prevención del suicidio, la presión sobre los jóvenes y el impacto de las redes sociales, en línea con datos de la OMS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado a prevenir y pedir ayuda

En su pronunciamiento, el exjugador Fredy Guarín pidió no presionar a los jóvenes y dar prioridad a la prevención, al recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el suicidio es la tercera causa de defunción entre personas de 15 a 29 años.

PUBLICIDAD

“Nosotros a los jóvenes no los pongamos en expectativas porque es un riesgo. Acompañémoslos, guiémoslos, pero no les generemos expectativas. Muy importante. No forcemos algo que no sea natural. No fuerces a ese joven a que tiene que hacer algo del cual él no esté a gusto. Nueve muertes por cada 100.000 habitantes ¿Qué estamos haciendo?”, afirmó.

También habló de la necesidad de revisar qué hacen las familias y el entorno para evitar que estas crisis avancen, y pidió vigilar factores como la presión sobre los menores y el uso de las redes sociales.

Fredy Guarín afirmó que intentó suicidarse tres veces y pidió tratar la salud mental como una prioridad en el deporte - crédito Captura de Pantalla Gol Caracol

Finalmente, Guarín expresó su disposición para brindar acompañamiento para quienes atraviesan en silencio una situación parecida.

“Soy Freddy Guarín y aquí estoy para ayudar al que lo necesite y que quiera. Siempre va a ser desde mi experiencia. Quizás sirva para, para ese momento que estás viviendo y que todo es posible en la vida. Les abrazo y que Dios les bendiga”, concluyó.

PUBLICIDAD