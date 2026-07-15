Liss Pereira reveló curiosa anécdota con un exfutbolista campeón de la Copa América 2001: “me dio pena acercarme”

Víctor Hugo Aristizábal, campeón de la Copa América 2001 con la Selección Colombia, juega Crash Royale, videojuegos de niños, según contó Liss Pereira en el podcast Triste Realidad, que tiene con Ricardo Quevedo - crédito Triste Realidad/YouTube

La comediante colombiana Liss Pereira contó que Víctor Hugo Aristizábal, exjugador profesional de la selección Colombia, dedica su tiempo libre a jugar Crash Royale, un videojuego creado en el 2016. Pereira contó la anécdota en el pódcast ‘Triste Realidad’, que creó en mayo de 2026 junto al también humorista Ricardo Quevedo.

“Yo estaba en un avión y lo vi al lado mío. Yo lo reconocí apenas lo vi, a pesar de que no sabía bien su nombre, pero me dio pena acercarme a pedirle una foto o hablarle. Entonces, me di cuenta que estaba jugando Crash Royale, que yo también lo he jugado, y me puse a jugarlo en ese momento. Le subí todo el volumen para que se diera cuenta y así fue. Me dijo ‘¿Vos también lo juegas? Me preguntó el nivel, pero él ya estaba muy adelantado al mío", contó entre risas Pereira, en el capítulo de Situaciones Humillantes del pódcast que tiene junto a Ricardo Quevedo, quien además es su pareja sentimental.

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La comediante estaba explicando cómo superar situaciones que le generaban timidez, como saludar a un famoso, en este caso a Víctor Hugo Aristizábal, a quien identificó de inmediato.

Liss Pereira contó que Víctor Hugo Aristizábal, campeón de la Copa América en 2001, juega Crahs Royale en sus tiempos libres - crédito AFP/FCF

Víctor Hugo Aristizábal, campeón de la Copa América con la selección Colombia en 2001

Y es que Víctor Hugo Aristizábal fue la gran figura ofensiva de la selección Colombia que conquistó la Copa América 2001, el único título de mayores en la historia del combinado nacional. Bajo la dirección de Francisco Maturana, el delantero disputó los seis partidos del torneo y terminó como máximo goleador con seis anotaciones, un promedio de un gol por encuentro.

Sus goles llegaron frente a Venezuela (1), Chile (1), Ecuador (1), Perú (2) y Honduras (1). Aunque no marcó en la final ante México, Colombia ganó 1-0 con el recordado cabezazo de Iván Ramiro Córdoba para levantar el trofeo.

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La campaña colombiana fue histórica: el equipo ganó los seis partidos, marcó 11 goles y no recibió ninguno, convirtiéndose en el primer campeón de la Copa América que terminó el torneo con rendimiento perfecto y la valla invicta.

En el plano individual, Aristizábal se quedó con el Botín de Oro como máximo anotador del certamen y registró la mejor actuación de su carrera con la selección Colombia en una competición oficial. En total disputó 20 partidos de Copa América entre 1993 y 2001, anotó ocho goles y consiguió dos terceros puestos antes de coronarse campeón en 2001.

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Él es Víctor Hugo Aristizábal, el delantero al que hizo referencia Liss Pereira en su anécdota - crédito Colprensa

¿Qué es Crash Royale y cómo se juega?

Clash Royale es un videojuego para móviles desarrollado por Supercell que combina estrategia en tiempo real, cartas coleccionables y defensa de torres. En cada partida se enfrentan dos jugadores (o dos equipos de dos jugadores) con el objetivo de destruir las torres del rival antes de que termine el tiempo de juego.

Cada participante lleva un mazo de ocho cartas, que representan tropas, hechizos o edificios. Para jugarlas se utiliza un recurso llamado elixir, que se regenera de forma constante durante el combate. La clave está en administrar bien ese elixir, elegir el momento adecuado para atacar o defender y aprovechar las fortalezas de cada carta.

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Colombia se consagró en la Copa América el 29 de julio de 2001 - crédito Colprensa

El objetivo principal es derribar la Torre del Rey enemiga, lo que otorga la victoria automática. Si ningún jugador lo consigue, gana quien haya destruido más torres o, en caso de empate, el que logre la primera destrucción durante el tiempo extra.

A medida que se ganan partidas, los jugadores obtienen trofeos, desbloquean nuevas cartas y mejoran las que ya poseen, lo que permite crear estrategias y mazos cada vez más variados.