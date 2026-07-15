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Esto se sabe sobre la posible salida de Nelson Deossa del Betis: un equipo brasileño avanza en las negociaciones

El volante no rindió con los españoles y volvería a Sudamérica para defender la camiseta de una escuadra que conoce bien a los futbolistas colombianos

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Nelson Deossa se iría pronto del Betis, con el que tuvo su primera experiencia en Europa y no rindió como se esperaba - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
Nelson Deossa se iría pronto del Betis, con el que tuvo su primera experiencia en Europa y no rindió como se esperaba - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Nelson Deossa es uno de los volantes con proyección para la selección Colombia en el proceso para el Mundial 2030, como parte del recambio generacional que se avecina en el combinado nacional por su experiencia en distintos clubes y capacidad para afrontar retos importantes.

Sin embargo, ante la falta de minutos en Betis, Deossa volvería al fútbol sudamericano, donde ya destacó en la Liga BetPlay y Argentina, pero ahora en un club que sabe jugar con futbolistas cafeteros, está necesitado de resultados y afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana.

En las próximas semanas, se definirá el futuro del mediocampista en su carrera, la cual no pasa por su mejor momento porque el jugador esperaba figurar en Europa, aportar al Betis en LaLiga y la Europa League, y ser el compañero ideal para su compatriota Juan Camilo “Cucho” Hernández, goleador de los andaluces.

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“La operación se reactivó”

El diario español ABC reveló que la salida del colombiano está casi lista y será cuestión de días para que se acuerde el viaje del jugador, pues un tema contractual y la situación institucional de su posible nuevo club frenó todo, pero no acabó las negociaciones entre las partes.

“La operación se reactivó esta semana con fuerza tras un cambio clave en las oficinas del club brasileño. El Vasco da Gama ha solucionado sus problemas legales internos y esto ha permitido que su rehabilitado presidente, Pedrinho Paulo de Oliveira, retome el mando de las operaciones y el diálogo directo con el Real Betis", mencionó el medio.

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Fotografía de archivo del pasado 1 de febrero, en la que puede verse al centrocampista del Real Betis Nelson Alexander Deossa (c), durante un partido. EFE/ José Manuel Vidal
Fotografía de archivo del pasado 1 de febrero, en la que puede verse al centrocampista del Real Betis Nelson Alexander Deossa (c), durante un partido. EFE/ José Manuel Vidal

El portal web explicó que ya se acordó el valor de la venta del futbolista de 26 años, la forma de pago y los plazos, así como una cláusula a favor de los españoles, en caso de que el mediocampista sea transferido a otro conjunto en los años siguientes.

“Se trabaja sobre la fórmula de la cesión por una temporada con una cláusula de compra obligatoria al término de la misma. El montante del traspaso se sitúa en torno a los 12,5 millones de euros, pudiendo rondar los 13 con variables y otros conceptos. En Heliópolis ven posible este retorno completo de la inversión inicial y un margen de beneficio neto (plusvalía) de casi un millón de euros”, señaló.

Vasco da gama vs Barracas Central
Vasco da Gama cuenta con los colombianos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza - crédito MAURO PIMENTEL / AFP

Queda solo un detalle para dejar todo listo y Nelson Deossa viaje a Brasil para la firma del contrato: “Al tratarse de un pago diferido, ambos clubes están ajustando las fechas y estructurando los plazos de la futura compra. El Betis exige garantías bancarias y avales financieros firmes por parte de los brasileños antes de autorizar el viaje del futbolista”.

El reemplazo de Deossa

Con respecto al Betis, el equipo no quiere avanzar en la pretemporada sin un volante de primera línea en la plantilla, por eso avanzaría rápido para encontrar al hombre que ocupe el puesto que Nelson Deossa dejaría para llegar a Vasco da Gama y con 13 millones de euros de por medio.

El Diario AS mencionó que “la prioridad en este momento es cerrar alguna operación de venta que permita cuadrar números y también abrir la puerta a más llegadas. El caso más concreto es el de Nelson Deossa, al que se avisó de que tenía las puertas abiertas para salir y cuyo futuro podría estar en el Vasco de Gama. La situación institucional del club brasileño condicionó las cosas, pero todo podría activarse de nuevo estos días”.

Dani Ceballos terminó su etapa como jugador del Real Madrid para "afrontar un nuevo reto" y sería en el Betis - crédito Europa Press
Dani Ceballos terminó su etapa como jugador del Real Madrid para "afrontar un nuevo reto" y sería en el Betis - crédito Europa Press

Bajo ese contexto espera Dani Ceballos. El jugador llegó a Sevilla la pasada semana para pasar unos días con la familia y también se encuentra expectante ante el nacimiento de sus hijas. Él dejó claro su deseo: regresar al Betis 9 años después de haberse marchado al Real Madrid. Rescindió su último año con el club blanco y la negociación con los verdiblancos para su vuelta está sobre la mesa. El jugador hará lo posible por minimizar sus exigencias y quedarse en el club de su vida”, afirmó el portal web.

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