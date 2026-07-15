La actriz María Margarita Giraldo arremetió contra Gustavo Petro a solo días de terminar su gobierno: “Nos salvamos”

La actriz cuestionó la gestión del saliente mandatario con un contundente mensaje en su cuenta de X - crédito @giraldomariamargarita/ Instagram - crédito Presidencia de la República

La actriz colombiana María Margarita Giraldo, recordada por su participación en producciones como Vecinos y Pasión de gavilanes, se sumó a la discusión pública sobre el cierre del gobierno de Gustavo Petro, generando un intenso debate en redes sociales.

La polémica se desató a raíz de una publicación del presidente en la red social X, donde compartió dos fotografías relajado y sonriente, acompañadas del mensaje: “Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza, para abril de este año el dato da 25% del total de la población. Disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”.

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

La valoración del mandatario sobre su gestión generó reacciones inmediatas, tanto de apoyo como de rechazo. Entre las voces críticas destacó la de la senadora María Fernanda Cabal, quien respondió de manera contundente al mensaje de Petro: “Feliz de haberle entregado el país al narcotráfico y la guerrilla. Feliz con las más de 1.200 víctimas de masacres, feliz con los más de 2.500 pacientes que murieron por falta de medicinas”.

Fue precisamente a este comentario de Cabal al que la actriz María Margarita Giraldo decidió sumarse, citando las palabras de la senadora y lanzando su propio mensaje de descontento hacia el presidente. “Como él siempre vivió en su galaxia personal, cree que lo hizo bien. Nos salvamos de una perversa continuidad. Dios nos ama, ya que ni siquiera con el fraude pudieron”, escribió Giraldo, aludiendo tanto a la percepción que tiene Petro de su propio gobierno como a los señalamientos de irregularidades electorales que han circulado desde la última contienda presidencial.

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Giraldo citó el comentario de Cabal y lanzó su propio mensaje, donde puso en duda la percepción de éxito de Petro y celebró el cambio de administración - crédito @MariaMarGiraldo/ X

La actriz, hija de la recordada Teresa Gutiérrez, no solo expresó su insatisfacción con el balance de la administración saliente, sino que también celebró el cambio de ciclo político en el país. Su mensaje no tardó en viralizarse, alimentando la discusión sobre los logros y desafíos que deja el actual gobierno.

En los últimos días del mandato de Gustavo Petro, la conversación sobre el rumbo del país y el legado de su administración permanece abierta, alimentada por las opiniones tanto de figuras políticas como de personalidades del mundo del espectáculo.

El cierre del gobierno de Gustavo Petro y la inminente posesión de Abelardo de la Espriella como presidente han intensificado el tono de la discusión política en Colombia, especialmente en redes sociales, donde la controversia involucra tanto a figuras políticas como a personalidades del entretenimiento. A los recientes cuestionamientos lanzados por la actriz María Margarita Giraldo contra el balance del mandatario saliente, se sumó el cruce entre la cantante Marbelle y la representante Mafe Carrascal sobre el uso de recursos públicos y los gastos de la primera dama saliente.

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En este ambiente polarizado, Carrascal escribió en X: “¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas, @ABDELAESPRIELLA?”. Marbelle, activa opositora del gobierno saliente y simpatizante de la nueva administración, aprovechó para lanzar un comentario irónico dirigido a Verónica Alcocer: “Mucho menos de lo que nos costó mantener a la brincona en Europa... Los masajes y el perreo de la señora y las pintas del narco marido”.

Marbelle respondió a Mafe Carrascal con un ataque directo a Verónica Alcocer y sus movimientos en Estocolmo - crédito @Marbelle30/X

El comentario de Marbelle reavivó el debate sobre los gastos y la vida de Alcocer en Europa, tema que ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de la Fiscalía colombiana, la cual abrió una indagación preliminar por presunto fraude y lavado de activos, con facturas ficticias por cerca de 1.000 millones de pesos relacionados con servicios de belleza y representación institucional.

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La controversia se agrava por los reportes de vida lujosa de Alcocer en Estocolmo, documentados por medios internacionales y nacionales, y por la inclusión de la pareja presidencial en la lista SDN del Tesoro de Estados Unidos, lo que bloquea sus activos y limita sus movimientos financieros globales.

En este contexto, la reacción de Marbelle y otros opositores se viralizó, mientras el presidente Petro defendía su gestión y sugería irregularidades en las elecciones, alegando sin pruebas un supuesto fraude orquestado desde el exterior. Las respuestas de figuras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia no se hicieron esperar, rechazando los señalamientos de Petro y criticando su postura al cierre de su mandato.

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El clima político colombiano se mantiene tenso, marcado por la confrontación entre simpatizantes y detractores de ambos gobiernos.