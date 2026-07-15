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Rosalía en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la española en el Movistar Arena de Bogotá

La cantante ya está en la capital colombiana para presentar el espectáculo del ‘Lux Tour’, uno de los más ambiciosos del momento en el panorama internacional, los días 16 y 18 de julio

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Rosalía llegará a Colombia con dos fechas del 'Lux Tour' en el Movistar Arena de Bogotá, los días 16 y 18 de julio - crédito @rosalia.vt/Instagram
Rosalía llegará a Colombia con dos fechas del 'Lux Tour' en el Movistar Arena de Bogotá, los días 16 y 18 de julio - crédito @rosalia.vt/Instagram

Rosalía ya anunció su llegada a Colombia para cumplir con sus dos fechas del Lux Tour en el Movistar Arena de Bogotá. La española presentará un espectáculo compuesto por 24 canciones distribuidas en cuatro actos y un montaje de ópera contemporánea que combina ballet, orquesta en vivo y coreografías del colectivo francés (La) Horde.

Los conciertos programados para realizarse el jueves 16 y el sábado 18 de julio de 2026 forman parte de la promoción de LUX, el cuarto álbum de estudio de la artista catalana. Grabado con la London Symphony Orchestra bajo la dirección del director islandés Daníel Bjarnason, se presenta como uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.

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Rosalía confirmó a sus seguidores que ya se encuentra en Colombia para brindar sus dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @rosalia.vt/Instagram
Rosalía confirmó a sus seguidores que ya se encuentra en Colombia para brindar sus dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @rosalia.vt/Instagram

Con letras en 14 idiomas y una estructura dividida en cuatro movimientos que rinden homenaje a distintas santas femeninas, el disco fue lanzado el 7 de noviembre de 2025 a través de Columbia Records y reeditado en formato completo de 18 pistas el 17 de abril de 2026 bajo el título LUX (Complete Works).

Desde su estreno cosechó aclamación de la crítica especializada por su concepto y generó una inmensa expectativa alrededor de su gira de conciertos, principalmente gracias al acto que se produce cada vez que hace el acto del “Confesionario”, que se transformó en uno de los más célebres y emblemáticos de la gira.

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Karol G en el confesionario de Rosalía, en Los Ángeles - crédito @updaterosalia / X
Karol G en el confesionario de Rosalía, en Los Ángeles - crédito @updaterosalia / X

En este, la escenografía se transforma en un momento donde celebridades de todo tipo hacen alguna revelación. Uno de los momentos más recordados lo protagonizó Karol G, quien apareció como invitada durante un concierto en Los Ángeles y relató la historia de una ruptura sentimental, misma que llevó a especulaciones sobre si hablaba de Anuel AA o de Feid.

Lo que debe saber para asistir al concierto

'LUX' se estrenó en noviembre de 2025 y recibió aclamación de la crítica por su intrincado concepto, inspirado en las santas religiosas e interpretando hasta 14 idiomas en las canciones que lo conforman - crédito @rosalia.vt/Instagram
'LUX' se estrenó en noviembre de 2025 y recibió aclamación de la crítica por su intrincado concepto, inspirado en las santas religiosas e interpretando hasta 14 idiomas en las canciones que lo conforman - crédito @rosalia.vt/Instagram

Según confirmó la productora Páramo Presenta, el ingreso al recinto tiene restricción de edad: solo se permite la entrada a mayores de 12 años. Los menores de edad deben asistir acompañados de un adulto responsable, y ambos deben presentar su entrada. Los organizadores también informaron que habrá requisa en la entrada por razones de seguridad, y recomendaron a los asistentes llegar con anticipación para aprovechar al máximo el espectáculo.

En cuanto a la logística de acceso, los organizadores sugieren el uso de transporte masivo y recomiendan asistir en grupo, cuidando las pertenencias personales. El evento tiene política de cero tolerancia ante cualquier forma de discriminación o violencia contra los asistentes.

A los conciertos de Rosalía en Bogotá solo pueden ingresar mayores de 12 años. Los menores de edad deben asistir con un adulto responsable - crédito @rosalia.vt/Instagram
A los conciertos de Rosalía en Bogotá solo pueden ingresar mayores de 12 años. Los menores de edad deben asistir con un adulto responsable - crédito @rosalia.vt/Instagram

La lista de objetos prohibidos en el recinto incluye maletas de gran tamaño, mascotas, alimentos y bebidas, equipos de fotografía o grabación —cámaras, GoPros, drones, selfie sticks, iPads y tabletas—, así como máscaras, pasamontañas, apuntadores láser, bengalas y elementos pirotécnicos. Tampoco se permite el ingreso con pancartas, banderas, volantes, artículos promocionales, productos para la venta, armas, objetos cortopunzantes, elementos de vidrio como botellas o espejos, ni camisetas alusivas a equipos de fútbol.

El LUX Tour continúa en Latinoamérica tras su paso por Bogotá con dos fechas en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), tres noches en Buenos Aires (1, 2 y 4 de agosto), dos conciertos en Río de Janeiro (10 y 11 de agosto) y cinco presentaciones en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México entre el 22 y el 29 de agosto.

A continuación, el posible ‘setlist’ de Rosalía en el Movistar Arena de Bogotá:

Acto I

  • Overture
  • Sexo, violencia y llantas
  • Reliquia
  • Porcelana
  • Divinize (con elementos de Thank You de Dido)
  • Mio Cristo piange diamanti
  • Interludio (video a cappella de las bailarinas del LUX Tour)

Acto II

  • Berghain
  • SAOKO
  • LA FAMA
  • LA COMBI VERSACE
  • De madrugá
  • Interludio (percusión en vivo)

Acto III

  • El redentor
  • Can’t Take My Eyes Off You (versión de Frankie Valli)
  • Confesionario (con posible invitada sorpresa)
  • La perla
  • Sauvignon blanc
  • La yugular

Intermezzo

  • Dios es un stalker
  • La rumba del perdón
  • CUUUUuuuuuute (con elementos de Sweet Dreams de Eurythmics)

Acto IV

  • BIZCOCHITO
  • DESPECHÁ
  • Focu ‘ranni

Bis:

  • Magnolias

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