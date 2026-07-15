Delantero uruguayo que estuvo en el radar del América de Cali reforzaría el ataque del cuadro rojo

Los "Diablos Rojos" quieren volver a ser protagonistas en el fútbol colombiano- crédito América de Cali

El 15 de julio de 2026, se conoció que el América de Cali reabrió la negociación para contratar al delantero uruguayo José Neris (actualmente en Emelec de Ecuador), de 26 años, en medio de la búsqueda de un atacante para reforzar el plantel que dirige David González.

También dentro de los planes del cuadro “Escarlata” estaría contar con el delantero paraguayo Guillermo Paiva, bicampeón del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla.

José Neris, de 26 años, aparece como refuerzo en la búsqueda de un atacante para el plantel de David González-crédito @alexisnoticias/X

De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, el nombre del atacante tomó fuerza por las complicaciones en las conversaciones por el paraguayo Guillermo Paiva, quien encabezaba la lista de candidatos para el club.

PUBLICIDAD

La posibilidad de fichar a Neris no es nueva. En el mercado de enero, América ya había adelantado contactos para incorporarlo, pero el diálogo no prosperó y el delantero continuó en el fútbol ecuatoriano.

Rodríguez señaló que el atacante de Emelec es “una opción fuerte” para el conjunto escarlata y agregó que otros dos equipos del fútbol colombiano también han mostrado interés. Por ahora no hay un acuerdo cerrado, mientras la dirigencia evalúa alternativas para concretar la llegada del delantero solicitado por González, quien en semanas anteriores había expresado públicamente la urgencia de cerrar ese refuerzo.

“AMERICA El 9 José Neris de 26 años (Emelec) es una opción fuerte que maneja el Club Escarlata (otros 2 equipos también lo sondearon) Guillermo Paiva es la competencia, pero la negociación no ha sido fácil”, dijo.

PUBLICIDAD

Estadísticas de José Neris en la temporada 2026

Tras la negociación fallida de enero, José Neris continuó en el fútbol ecuatoriano con Emelec, en enero de 2026crédito @CSEmelec/X

En 13 partidos que jugó el delantero uruguayo en 612 minutos, no logró marcar goles, y por este motivo tuvo que salir del “Bombillo” 8apodo por el cual es conocido Emelec.

A continuación, esta es la lista de partidos en las que jugó en el campeonato ecuatoriano:

7 de marzo de 2026: 21 minutos en el Barcelona SC 1-0 Emelec

15 de marzo de 2026: 90 minutos en el Emelec 2-1 Orense

19 de marzo de 2026: 21 minutos en el Emelec 2-0 Independiente del Valle

22 de marzo de 2026: 45 minutos en el Mushuc Runa 2-0 Emelec

4 de abril de 2026: 26 minutos en el Emelec 0-2 Deportivo Cuenca

8 de abril de 2026: 90 minutos en el Universidad Católica (Quito) 1-1 Emelec

12 de abril de 2026: 63 minutos en el SD Aucas 2-0 Emelec

17 de abril de 2026: 90 minutos en el Emelec 1-3 Guayaquil City

21 de abril de 2026: 18 minutos en el Técnico Universitario (Ambato) 0-1 Emelec

25 de abril de 2026: 17 minutos en el Emelec 1-0 LDU

3 de mayo de 2026: 80 minutos en en Leones FC 2-0 Emelec

5 de julio de 2026: 45 minutos en el Delfín SC 1-1 Emelec

12 de julio de 2026: 6 minutos en el Emelec 0-0 Barcelona SC

Las bajas del cuadro rojo en defensa para el segundo semestre de 2026

Daniel Bocanegra marcó autogol con el América ante el Deportes Tolima, por los cuadrangulares - crédito América de Cali

El 8 de julio de 2026, América de Cali confirmó la salida de Daniel Bocanegra y Andrés Mosquera Guardia de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay 2026, una decisión que se inscribe en una reestructuración más amplia del plantel mientras el club tramita más bajas y la llegada de refuerzos.

Las desvinculaciones se suman a la de Jorge Soto, quien también terminó su vínculo con la institución. Otros jugadores del plantel negocian su futuro fuera del club: Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero y Darwin Machís.

PUBLICIDAD

El club comunicó las dos salidas a través de sus redes sociales, donde despidió a ambos futbolistas y les deseó éxito en sus próximos destinos. Los dos ocupaban funciones en la zona defensiva del equipo vallecaucano.

Bocanegra había sido incorporado como una pieza de experiencia para reforzar el fondo. Mosquera Guardia, por su parte, integraba las alternativas defensivas del plantel escarlata.

El movimiento no se limita a la última línea. El panorama apunta a una modificación profunda de la nómina con la que el equipo de David González pretende afrontar el segundo semestre del campeonato.

Entre las bajas recientes también aparece Yojan Garcés, delantero joven que había quedado en el centro de cuestionamientos de la hinchada por ocasiones de gol desperdiciadas, y que jugará en el Internacional de Bogotá para el segundo semestre de 2026. El club aclaró que no se trató de una venta, sino de una cesión temporal.

PUBLICIDAD

América de Cali explicó en sus redes sociales: “Yojan Garcés jugará esta temporada en Internacional de Bogotá, en condición de préstamo. Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto al jugador formado en nuestras Categorías de Formación”.

La reorganización del plantel coincide con la incorporación de nuevos nombres. Uno de ellos es el atacante Luis Quiñones, procedente del Club de Fútbol Pachuca de México.

En la presentación del futbolista, el club escribió: “Recorrido internacional, talento ofensivo y una nueva historia que contar juntos. Somos todos del rojo”. La llegada del extremo forma parte de los ajustes con los que América busca renovar su estructura para la segunda parte del año.

PUBLICIDAD

Otra de las incorporaciones anunciadas fue la de Yani Quintero, exjugador de Deportivo Cali. El mediocampista llega, de acuerdo con el mensaje difundido por la institución, con experiencia en el fútbol colombiano, recorrido internacional y condiciones para aportar equilibrio en esa zona del campo.

Su fichaje también introduce un elemento adicional en el mercado local por su paso previo por el rival de patio. El movimiento reaviva la rivalidad histórica entre ambos equipos en medio de una ventana de transferencias en la que el club escarlata combina salidas, préstamos y nuevas contrataciones.