Influenciadora colomboespañola reveló que está siendo “funada” por vivir en un barrio popular de Medellín: “Eso es muy peligroso”

Valentina responde a las críticas por vivir en el norte de Medellín y no en El Poblado - crédito @valentinadelavenaa/tiktok

La creadora de contenido colomboespañola Valentina de Lavena volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de publicar un video en el que aseguró que ha recibido críticas por la forma en la que decidió vivir durante su estadía en Medellín.

Según explicó, varias personas se han sorprendido al conocer que, pese a venir de Madrid, optó por establecerse en un sector del norte de la ciudad y no en zonas como El Poblado, donde suele concentrarse gran parte de la población extranjera.

La influenciadora afirmó que incluso algunas personas le han insistido en que debería mudarse por considerar que el lugar donde reside es peligroso. Sin embargo, dejó claro que esa fue una decisión consciente porque su objetivo al llegar a Colombia era conocer de cerca la cultura y la vida cotidiana de los barrios tradicionales.

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“Me están metiendo una funada potente por cómo estoy viviendo en Medellín”, empezó diciendo la joven.

Influenciadora española denuncia críticas por vivir en el norte de Medellín - crédito @valentinadelavenaa/tiktok

En el video, Valentina comenzó contando que la situación más reciente ocurrió después de asistir a una clase de barré, una disciplina que combina ejercicios inspirados en el ballet, el pilates y el yoga.

Durante la actividad conoció a varias personas y una de ellas le ofreció llevarla hasta su casa. Fue en ese momento cuando, según relató, surgió la conversación que la motivó a hacer el video.

“Algunas personas de Medellín me están metiendo una funada potente por cómo estoy viviendo ahora mismo aquí. Resulta que ayer estuve en unas clases de barré y conocí a varias chicas. Hubo una con la que conecté muy bien y cuando terminó la clase me preguntó que para dónde iba, que me podía llevar en el carro. Yo le dije dónde estaba viviendo y la cara que puso fue de película. Me dijo: ‘¿Cómo que tú vives allá? Intenta mudarte, vente para El Poblado, porque eso es muy peligroso’. Y yo pensaba: ‘¿Cómo le explico que precisamente me encanta vivir en el norte de Medellín?’”, relató.

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La creadora de contenido explicó que esa no ha sido la única ocasión en la que ha recibido ese tipo de reacciones y aseguró que el asombro suele repetirse cada vez que menciona el sector donde vive.

La razón por la que Valentina no se muda a El Poblado - crédito @valentinadelavenaa/IG

Valentina también explicó que, antes de mudarse a Medellín, vivía sola en una de las zonas que calificó como privilegiadas de Madrid. Sin embargo, afirmó que nunca tuvo interés en replicar ese mismo estilo de vida durante su experiencia en Colombia.

Para ella, instalarse en sectores con alta presencia de extranjeros habría significado perder la oportunidad de convivir con personas del común y acercarse a la realidad que buscaba conocer.

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“Yo vengo de Madrid y no les voy a mentir, vivía en un barrio bastante bueno, bastante bonito y bastante caro. Pero eso no significa que al venir a Colombia tenga que vivir exactamente igual. Yo llegué aquí con una razón muy clara: volver a conectar con mis raíces. Además, sentía que si me iba a vivir a El Poblado o al sur, donde hay tantísimos extranjeros, realmente no iba a conectar con la Colombia profunda. No quiere decir que esa Colombia no sea real, pero sí siento que allí se pierde un poco la identidad del colombiano promedio, que era precisamente lo que yo quería conocer”, explicó.

La influenciadora aseguró que disfruta la vida en el norte de Medellín porque allí ha encontrado tranquilidad y ha construido vínculos cercanos con sus vecinos.

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Valentina dice que se está enamorando de la “Colombia de barrio” desde su vida en Medellín - crédito @valentinadelavenaa/IG

“Yo estoy feliz donde vivo. Tengo una casa preciosa, la gente me trata increíble. Mi vecina prácticamente es como una mamá para mí y la calidad de vida que tengo allí me encanta. Incluso esta chica me dijo que podía alquilarme una habitación en su casa para que me fuera a vivir con ella y yo le respondí que no entendía cuál era la necesidad de cambiarme si yo estoy completamente feliz donde estoy”, comentó.

La creadora de contenido reveló que ese mismo día volvió a sorprender a otra amiga cuando le contó que regresaría a casa utilizando una aplicación de transporte en motocicleta. Según explicó, su decisión también fue recibida con extrañeza por tratarse de una extranjera.

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“Le dije que me iba a pedir una moto porque quería disfrutar las vistas de Medellín. Era la primera vez que podía hacerlo porque no llevaba muchas bolsas. La reacción fue otra vez de sorpresa, como diciendo: ‘¿Cómo así que te vas en moto?’. Y yo pensaba: ‘No entiendo por qué les parece tan raro’. Claro que puedo vivir así si es lo que me gusta”, afirmó.

Valentina aseguró que situaciones similares también ocurren cuando toma un vehículo de transporte por aplicación y los conductores descubren cuál es su destino.

La publicación acumuló respuestas a favor y en contra: algunos usuarios respaldaron su permanencia en barrios del norte de Medellín y otros argumentaron que los consejos para mudarse responden a inquietudes por riesgos, no a rechazo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Muchos esperan que yo les diga que voy para El Poblado o para Laureles, pero cuando les digo dónde vivo me responden: ‘¿Niña, tú vives ahí?’. Y yo les digo que sí, que estoy muy contenta. No entiendo cuál es el problema. Allí he conocido personas maravillosas que voy a llevar siempre en el corazón”, expresó.

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Al finalizar su reflexión, la influenciadora quiso aclarar que permanecer en ese sector de Medellín no responde a una necesidad económica, sino a una decisión personal. Incluso aseguró que podría vivir en cualquier otra zona de la ciudad, pero que prefiere continuar en el lugar donde se encuentra.

“Quiero aclarar que no vivo aquí por necesidad. Perfectamente podría estar viviendo en otra zona, pero simplemente me encanta este lugar. Esta es la Colombia que quería conocer, la Colombia de barrio, la Colombia más real, y esta es la Colombia de la que me estoy enamorando. Por eso no entiendo ese estigma que existe hacia quienes preferimos vivir en sitios como este”, concluyó.

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