Periodista argentino le lanzó fuerte mensaje a Carlos Antonio Vélez por lista de jugadores que deberían salir de la selección Colombia: “Mala leche”

El enfrentamiento entre Carlos Antonio Vélez y Adrián Magnoli surgió a partir de las diferencias de conceptos que tienen ambos periodistas sobre la gestión técnica de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia- crédito Mariano Vimos/Colprensa

La eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA dejó varias sensaciones encontradas: por una parte, la prensa deportiva se dividió en elogios al trabajo hecho por los jugadores de la “Tricolor” y de Néstor Lorenzo, mientras que otro sector cuestionó la presencia de varios referentes “Cafeteros”, y del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

En este contexto, Carlos Antonio Vélez sugirió el 14 de julio de 2026 en su programa de Palabras mayores de Planeta Fútbol de Win Sports, la lista de jugadores que debería salir de la Tricolor de cara al proceso para el Mundial 2030.

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Por este motivo, el 15 de julio de 2026, el periodista argentino Adrián Magnoli (que trabaja en Dsports y AS Colombia), le lanzó un fuerte comentario a Vélez sobre el concepto que dio acerca de los jugadores que según para él deberían terminar el ciclo en el combinado nacional.

Vélez cuestionó el trabajo de Néstor Lorenzo, y mencionó la lista de jugadores que deben salir para el proceso mundialista de 2030-crédito Mariano Vimos/Colprensa

En primer lugar, Carlos Antonio Vélez habló sobre la selección de España y su buena campaña en el Mundial, explicando que el trabajo del entrenador Luis de la Fuente ha sido clave para que el equipo tenga un buen funcionamiento colectivo:

“España, desde la posesión, con un técnico que acierta cada vez que toma una decisión, lo de De la Fuente es sorprendente, ha variado durante el torneo repetidamente la nómina y todos los cambios le han salido. Con un fiel de balanza que es Rodri, un jugador que interviene ciento treinta veces por partido, que es el eje de los dos triángulos, porque ellos juegan con dos, uno, dos, dos interiores, el cabeza y los dos centrales. Y ahí tienen dos triángulos, uno invertido y el otro normal. Los dos extremos, todavía no hemos visto el mundial de Lamine Yamal. Se irá a ir sin alcanzar, es el único de las figuras que no ha funcionado. El resto, todas las estrellas se han visto. Lamine no. Lo mismo que Pedri. Hoy tiene la gran oportunidad. Ese es un clásico, una rivalidad muy grande", analizó Vélez.

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Tras la explicación táctica que entregó Vélez, entró a mencionar la lista de jugadores que deben salir de la selección Colombia camino al proceso mundialista de 2030:

“Entremos a lo nuestro. Yo hice una lista de los jugadores que pienso no deben repetir selección nacional. Pero si este señor se queda, seguramente los va a dejar. Pero yo creería que ellos, por edad y calidad, ya cumplieron. Ahí están David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba, con todo y lo que me gusta, llegaría al mundial con treinta y siete años, me parece que es demasiado, el próximo mundial. Johan Mojica, Juanfer Quintero, que ya ha tenido una expresión diciendo que no vuelve", dijo.

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Y añadió: “Deiver Machado, Yerry Mina, tendría que haberse quedado por fuera hace rato. Y estos últimos cuatro, de estos últimos cuatro, voy a salvar dos: Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que aunque van a llegar con 34-35 años, son dos jugadores todavía con un potencial. Cucho Hernández puede seguir triunfando en los equipos, en la selección nunca hace nada. Y lo de Kevin Castaño sí fue, con todo y que puede llegar con buena edad, un fiasco”, completó.

La respuesta de Adrián Magnoli al análisis de Carlos Antonio Vélez

El argentino es un reconocido analista deportivo - crédito DSports

A raíz del comentario de Vélez, el 15 de julio de 2026, Adrián Magnoli habló en el programa MorniGol de AS Colombia en su editorial sobre lo dicho por el comentarista, calificando su concepto como “mala leche”:

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“Ponerle buena leche, ¿no es cierto? Hay que ser mala leche para dar una lista de quiénes tienen que salir y terminar su ciclo en la Selección Colombia. Hay que ser mala leche para ponderar a Luis Díaz y decir que, por culpa de James, Lucho no pudo lucirse en el Mundial. Hay que ser mala leche para decir que España, después de la actuación que tuvo ayer, sí tiene técnico. Hay que ser mala leche, ¿no es cierto?“, dijo.

Además explicó que la comparación entre Colombia y España no es coherente debido a las diferencias de futbolistas que tienen ambas selecciones:

“Y le recuerdo que España tiene un equipo con el arquero del Athletic de Bilbao, el lateral del Tottenham, un central del Barcelona, el otro central del Athletic, el lateral del Real Madrid, uno del Manchester City y otro del Barcelona en el mediocampo, otro más del Paris Saint-Germain, el delantero de la Real Sociedad, y en el extremo derecho, uno de los mejores del mundo, mejor que Lucho Díaz: Lamine Yamal. Hay que ser mala leche para comparar el equipo de la Selección Colombia con el de España y decir que ellos sí tienen técnico. Sobre el partido de ayer, los números mintieron”, finalizó.

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Néstor Lorenzo continuaría al mando de la selección Colombia: hubo reunión clave con Ramón Jesurún, presidente de la FCF

La continuidad de Néstor Lorenzo se confirmaría en los próximos días-crédito Luisa González/REUTERS

Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún se reunieron el 14 de julio de 2026 en Bogotá para definir la continuidad del técnico argentino al frente de la selección Colombia, una decisión que comenzó a perfilar su permanencia y abrió el nuevo ciclo con dos objetivos ya trazados: la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

El encuentro también dejó en marcha cambios en el cuerpo técnico. Uno ya está confirmado y otro impactará el área física, mientras la planificación inmediata incluye amistosos en las fechas FIFA del segundo semestre y, más adelante, el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas previstas en principio para marzo de 2027, aunque la Conmebol todavía no oficializó el calendario.

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La reunión sirvió para una primera evaluación de la participación de Colombia en el Mundial 2026. El seleccionador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol revisaron distintos aspectos de la campaña, intercambiaron conceptos sobre el rendimiento del plantel y empezaron a sacar conclusiones para los próximos años.

La definición que empezó a tomar forma apunta a que Lorenzo siga en el cargo. Según el portal Fútbolred, tanto el entrenador como Jesurún tienen interés en sostener el proceso deportivo y darle continuidad después del balance de lo ocurrido en la Copa del Mundo.

La continuidad del entrenador se discute en un contexto contractual preciso: Lorenzo tiene vínculo vigente hasta el31 de julio de 2026. Desde su llegada, tras reemplazar a Reinaldo Rueda, dirigió51 partidosen todas las competiciones, con 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

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