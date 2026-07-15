Colombia

Este es el grupo de 30 militares colombianos que partieron rumbo a la guerra de Rusia y Ucrania y ahora están desaparecidos: reclutador les ofreció sueldos atractivos

Varios de los connacionales que aceptaron la propuesta son oriundos del departamento de Antioquia

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créditos Reuters / Stringer| Imagen Ilustrativa Infobae
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Al menos 30 ciudadanos colombianos aceptaron viajar a Rusia para integrarse al ejército de ese país en medio de la guerra contra Ucrania.

Los casos se conocieron por parte de Noticentro 1, luego de verificar la identidad de 10 de ellos y reconstruyó, con testimonios de sus familias, la ruta que siguieron y el drama que ahora enfrentan sus allegados por la falta de información sobre su paradero.

De acuerdo con la investigación, varios de los colombianos aceptaron la propuesta de un supuesto reclutador mientras se encontraban en Antioquia.

Entre los casos documentados figura el de Yefri Álvarez Contreras, quien este martes cumple 26 años, su padre Yulian Álvarez López y su primo Jhoan Alexander Contreras, quienes, según sus familiares, viajaron juntos hacia territorio ruso.

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El recorrido incluyó escalas por Rionegro, Bogotá, París, Estambul y por último Moscú.

El mismo medio de comunicación colombiano recogió el testimonio de Erika, madre de Yefri Álvarez Contreras, quien relató el último contacto con su hijo antes de perder comunicación y expresó la angustia de su familia ante la incertidumbre.

Situación similar vive la familia de Jhonatan Stiven López Moreno. Su familiar, Claudia, aseguró que lleva semanas esperando noticias y desconoce el paradero de su ser querido.

crédito captura de pantalla Noticentro 1 / sitio web
crédito captura de pantalla Noticentro 1 / sitio web

Durante el proceso de investigación, otros familiares también compartieron su experiencia, buscando visibilizar la situación que enfrentan tras perder contacto con sus parientes.

A esta preocupación se sumó la aparición de un video en el que cinco colombianos aseguran estar secuestrados, sin embargo no ha sido posible establecer la fecha exacta de la grabación ni obtener información adicional sobre el estado de los hombres que aparecen en las imágenes.

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Las familias de los colombianos implicados permanecen a la espera de respuestas sobre el paradero y las condiciones de sus seres queridos tras la promesa de un reclutador cambió la vida de los militares y dejó a decenas de familiares en medio de la incertidumbre y la búsqueda de noticias en torno a la suerte de sus allegados.

Tres casos se conocieron por parte de familiares en Medellín

A inicios de julio de 2026, Telemedellín informó que tres jóvenes en la capital de Antioquia emprendieron un viaje a Rusia con el objetivo de enlistarse en las filas de ese país y participar en la guerra contra Ucrania, pero actualmente se encuentran desaparecidos.

Sus familias mantienen la esperanza de recibir noticias sobre su paradero, mientras enfrentan la incertidumbre y el dolor generado por la falta de información.

Los jóvenes, identificados como Stiven, Esteban y Andrés, partieron seducidos por la promesa de un contrato millonario.

Según relataron sus madres, la oferta incluía un salario mensual de entre 10 y 12 millones de pesos y un bono adicional de 65 millones de pesos.

“Él a mí me había contado que allá le iban a pagar de 10 a 12 millones de pesos y un bono de 65 millones de pesos… Le dije que por qué se iba a ir y me dijo que por buscar un sueño más, más grande para la familia”, narraron las mujeres.

Al igual que ellos, cientos de colombianos han viajado a Rusia con la intención de integrarse a su ejército.

Sin embargo, la realidad que enfrentaron al llegar fue muy distinta a las expectativas iniciales. Los problemas comenzaron casi de inmediato y el rastro de los tres jóvenes se perdió, dando inicio a la búsqueda angustiante de sus familiares.

Las supuestas promesas de dinero, ciudadanía y vivienda propia no se cumplieron.

Por todo lo anterior, hasta el momento las familias no tienen certeza de si los jóvenes murieron en combate o si permanecen desaparecidos.

Mientras la guerra continúa a más de 12 mil kilómetros de Colombia, en la ciudad de Medellín las madres de los desaparecidos libran una batalla silenciosa por reencontrarse con sus seres queridos.

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