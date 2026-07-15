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Millonarios puso a la venta abonos para la Liga BetPlay II-2026: precios, fechas y los partidos que incluyen

Los Embajadores se han movido en el mercado de fichajes con el goleador del pasado semestre de la Liga y la llegada de un portero argentino que fue campeón con Fabián Bustos en el Barcelona SC

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La barra Comandos Azules fueron los encargados de sembrar el pánico entre los asistentes a Occidental durante el partido de Millonarios vs. Nacional - crédito Colprensa/Lina Gasca
Algunos hinchas de Millonarios han liderado una campaña invitando a otros hinchas a no abonarse - crédito Colprensa/Lina Gasca

Millonarios puso a la venta los abonos para la Liga BetPlay 2026-II con precios entre $318.168 y $1.321.620, una reducción general del 15,24% frente al primer semestre, mientras el club reserva hasta el 21 de julio al mediodía las sillas de los abonados antiguos antes de abrir la venta general para el debut como local del 25 de julio ante Atlético Bucaramanga.

El plan cubre ocho partidos de la fase regular en El Campín. No incluye fases posteriores de la liga, otras competiciones ni el juego de la última fecha, porque el club no contará con el estadio para ese compromiso.

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Los abonos solo se pueden comprar en la plataforma oficial Entradas Millonarios. El club indicó que cada descuento: abonado antiguo, abonado nuevo, HED, AV Villas, Dale! y Cafam, exige ingresar por su canal correspondiente dentro del sitio para acceder al beneficio.

El abono de Millonarios incluye ocho de los nueve partidos que jugará en condición de local - crédito Millonarios
El abono de Millonarios incluye ocho de los nueve partidos que jugará en condición de local - crédito Millonarios

El calendario de local que acompaña el abono incluye a Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó, Once Caldas, Jaguares y América de Cali. El club espera sostener una base de más de 20 mil abonados, cifra que había crecido en campañas anteriores con la presencia de Radamel Falcao García, que no seguirá este semestre.

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La tribuna más económica cuesta $318.168 y la más cara llega a $1.321.620

La localidad más económica del plan es Tribuna Popular para abonado antiguo, con $318.168. En esa misma tribuna, el abonado nuevo pagará $440.540, los usuarios AV Villas, Dale! y Cafam $416.066, Hincha Embajador Dorado (HED) $391.591 y el abono más HED nuevo $528.267.

En Oriental General Baja Norte y Oriental General Baja Sur, el precio para abonado antiguo es de $369.075 y para abonado nuevo de $511.027. En ambas, los valores para AV Villas, Dale! y Cafam son de $482.636, para HED de $454.246 y para abono más HED nuevo de $590.921.

En Oriental Central Alta, el abonado antiguo pagará $687.243 y el nuevo $951.567. En Oriental Central Baja, los valores son $509.069 para antiguo, $704.864 para nuevo, $665.705 para AV Villas, Dale! y Cafam, $626.546 para HED y $763.221 para abono más HED nuevo.

Millonarios
Millonarios hasta ahora confirmó un refuerzo, pero sigue sin anunciar a nadie para la portería - crédito Millonarios FC

Las localidades Oriental Alta Norte, Oriental Alta Sur, Oriental Preferencial Alta Norte y Oriental Preferencial Alta Sur comparten la misma tabla: $528.159 para abonado antiguo, $731.297 para nuevo, $690.669 para AV Villas, Dale! y Cafam, $650.041 para HED y $786.717 para abono más HED nuevo.

En Occidental General Norte y Occidental General Sur, el costo es de $687.243 para abonado antiguo y $951.567 para abonado nuevo. En esas dos tribunas, AV Villas, Dale! y Cafam pagan $898.702, HED $845.837 y el abono más HED nuevo $982.512.

La tarifa más alta corresponde a Occidental Central Baja y Occidental Central Alta, donde el abonado nuevo pagará $1.321.620. En esas localidades, el abonado antiguo cancela $954.504, AV Villas, Dale! y Cafam $1.248.197, HED $1.174.774 y el abono más HED nuevo $1.311.449.

Occidental Preferencial Alta Norte y Occidental Preferencial Alta Sur tienen precios de $871.780 para abonado antiguo y $1.207.080 para abonado nuevo. El valor para AV Villas, Dale! y Cafam es de $1.140.020, para HED de $1.072.960 y para abono más HED nuevo de $1.209.635.

Así se ha movido Millonarios en el mercado de fichajes

Millonarios
Millonarios aún no convence a sus aficionados para el segundo semestre de 2026 por los refuerzos y las decisiones de sus directivos - crédito Millonarios FC

Millonarios, a nueve días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, ha confirmado la salida de cinco jugadores y la llegada de seis futbolistas.

Fabián Bustos estaría a la espera de un volante; los rumores apuntan a Jesús Rivas de Junior FC y habría una última negociación en proceso.

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

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