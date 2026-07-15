Esta es la billonada que el Gobierno Petro ha adjudicado desde que Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia: son más de 1.500 contratos

El Gobierno de Gustavo Petro aceleró la adjudicación de contratos en más de 100 entidades estatales a menos de 30 días del fin de su mandato - crédito Presidencia/Europa Press

A menos de 30 días para que el presidente Gustavo Petro deje su cargo como presidente de la República, el Gobierno nacional aceleró desproporcionadamente la adjudicación de contratos desde más de 100 entidades estatales.

De hecho, según un reciente análisis de la Unidad de Datos de El Tiempo, las dos semanas posteriores a las elecciones presidenciales en Colombia dejaron 149 entidades del Estado de alcance nacional con 1.533 contratos por 2,42 billones de pesos, con el el Instituto Nacional de Vías (Invías) como el gran protagonista.

El levantamiento de la veda impuesta por la Ley de Garantías Electorales permitió que casi la mitad de esos contratos —el 49,1 %— se celebraran bajo la modalidad de contratación directa. Este cambio normativo, vigente entre el 31 de enero y el 21 de junio, había restringido ese tipo de acuerdos para evitar irregularidades durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Una vez terminó esa veda, se firmaron 733 contratos por contratación directa, 15 por contratación directa con ofertas y cuatro por contratación directa de la Ley 1150 de 2007.

La revisión se centró en los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) disponibles en la plataforma de Datos Abiertos. El análisis solo incluyó contratos firmados por entidades nacionales y excluyó dependencias territoriales, regionales, seccionales y locales.

La base de datos del Secop permitió identificar 149 entidades del orden nacional con adjudicaciones en ese lapso. Entre las 10 que más recursos comprometieron se concentró el 90,6% del monto total contratado.

PUBLICIDAD

Cómo se concentró el gasto en Invías

El Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó 19 contratos por 1,82 billones de pesos, equivalentes al 75,2% del total del periodo. De ese conjunto, 13 correspondieron a obras de infraestructura vial por 1,74 billones de pesos.

Las obras se distribuyeron en corredores regionales de Nariño, Norte de Santander, Cauca, Córdoba y Sucre. El mayor contrato fue para Consorcio Variante Oriental 057, por 650.399 millones de pesos, para la construcción y la gestión social, ambiental y predial de la Variante Oriental de Chachagüí, en Nariño.

Después figuró un contrato por 291.569 millones de pesos con UT Chachagüí CAZ para el mejoramiento y la rehabilitación de vías en ese departamento. Otro ascendió a 281.348 millones de pesos con UT Catatumbo 055 IZ para la Transversal del Catatumbo, en el tramo El Tarra en Tibú, en Norte de Santander.

PUBLICIDAD

Las otras entidades que movieron más recursos

El Ministerio del Interior ocupó el segundo lugar con tres contratos por 79.658 millones de pesos, equivalentes al 3,29% del total. La mayor parte de ese monto quedó en dos contratos con NewSat S.A.S. por 79.580 millones de pesos para adquisición, instalación y modernización de infraestructura tecnológica.

La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sumó nueve contratos por 64.042 millones de pesos, el 2,64% del total. Sus mayores adjudicaciones fueron para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) con 30.522 millones de pesos por la mesa de servicios tecnológicos y para Unión Temporal por el CSJ 2026 con 25.502 millones de pesos como operador logístico.

PUBLICIDAD

La Unidad Nacional de Protección (UNP) firmó 19 contratos por 41.298 millones de pesos. El negocio de mayor valor fue con GMW Security Rent a Car, por 32.570 millones de pesos para seguridad y vigilancia.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cerró 10 contratos por 36.201 millones de pesos. El principal recayó en una unión temporal encabezada por La Previsora, con 25.759 millones de pesos por una póliza de seguros de bienes.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana hizo 23 adjudicaciones por 36.145 millones de pesos. La Dirección de Logística Naval (Dilof) suscribió 22 por 34.687 millones de pesos.

En el caso de Dilof, el mayor contrato fue con Consorcio Ikuna 2026, por 19.454 millones de pesos, para la adquisición de botas de servicio. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pactó tres contratos por 34.054 millones de pesos y el mayor fue por 33.685 millones de pesos con Consorcio Vial Girardot CC para la interventoría integral del contrato de concesión del corredor Bogotá-Girardot.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación en su nivel central firmó 15 contratos por 28.630 millones de pesos. El mayor fue por 19.647 millones con Mantenimiento FGN para obras de mantenimiento, adecuación, remodelación y mejoramiento de la infraestructura física de sus sedes centrales.

Quiénes firmaron más contratos en el periodo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue la entidad con más contratos por cantidad: 328, equivalentes al 21,4% del total, por 17.678 millones de pesos. Todos se tramitaron por modalidad directa para prestación de servicios.

Detrás quedaron el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), con 168 contratos por 9.024 millones de pesos, e Inravisión, con 99 por 11.307 millones de pesos. En Icetex, solo uno correspondió a compraventa y los demás fueron por prestación de servicios bajo régimen especial.

PUBLICIDAD

En Inravisión, 95 fueron por prestación de servicios, tres quedaron clasificados como “otro” y uno como interventoría. El Hospital Central de la Policía firmó 85 contratos por 3.879 millones de pesos, casi todos directos para servicios de médicos especialistas.

El Hospital Militar Central suscribió 38 contratos por 6.269 millones de pesos. Esas adjudicaciones se repartieron entre suministros, prestación de servicios, una obra y una contratación clasificada como “otro”.