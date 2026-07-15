Colombia

Hassam realizó ofensiva publicación asegurando que “los maricas quieren que todos seamos maricas” y un influencer le respondió: “No queremos”

Un video del creador de contenido Andrés Cordero se viralizó tras cuestionar el mensaje del comediante y señalar que ese tipo de afirmaciones refuerzan estereotipos sobre las personas homosexuales en redes sociales

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Creador de contenido envía mensaje a Hassam y puso el foco en el respeto a la comunidad LGBTIQ+ - crédito @andrescorderoii/tiktok

La reciente publicación del humorista Hassam en su cuenta de X sobre los gays continúa generando reacciones en redes sociales.

Luego de que el comediante escribiera un mensaje que fue interpretado por numerosos usuarios como ofensivo hacia la comunidad LGBTIQ+, el creador de contenido colombiano Andrés Cordero decidió responderle con un video que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas.

En su intervención, el influenciador cuestionó las afirmaciones del humorista y aseguró que este tipo de comentarios refuerzan estereotipos sobre las personas homosexuales y criticó la idea de que un hombre gay se sienta atraído por cualquier otro hombre únicamente por su orientación sexual.

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La controversia comenzó luego de que Hassam publicara en su cuenta de X el mensaje: ¿Por qué los maricas quieren que todos seamos maricas? No, amigue”.

El influenciador Andrés Cordero responde a Hassam y pide respeto para la comunidad LGBTIQ+ - crédito @andrescorderoii y @oficialhassam/IG
El influenciador Andrés Cordero responde a Hassam y pide respeto para la comunidad LGBTIQ+ - crédito @andrescorderoii y @oficialhassam/IG

La publicación desató una ola de comentarios especialmente de personas que rechazaron sus palabras y en medio de ese debate apareció el video de Andrés Cordero, quien respondió directamente a Hassam.

“No, Hassam, nosotros no queremos que todos los hombres hagan parte de la comunidad LGBTIQ+. Queremos respeto y que hombres hétero como tú dejen de pensar que porque a nosotros nos gusten los hombres significa que nos van a gustar todos los hombres que veamos en el camino”, expresó Cordero.

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El creador de contenido también cuestionó la percepción que, según él, tienen algunos hombres heterosexuales, incluido Hassam, sobre la orientación sexual de las personas gays.

“¿Sabes? Me encantaría tener ese nivel de autoestima, de confianza, que los hombres como tú se tienen, que después de verse al espejo creen que todo el que los vea se va a enamorar de ustedes, cuando lo único que hacen es reafirmar su masculinidad frágil haciendo comentarios tan innecesarios como ese”, afirmó.

La publicación de Hassam en X desata una polémica por expresiones contra la comunidad LGBTIQ+ - crédito @oficialHASSAM/X
La publicación de Hassam en X desata una polémica por expresiones contra la comunidad LGBTIQ+ - crédito @oficialHASSAM/X

Como parte de su argumento, Cordero recurrió a comparaciones para explicar por qué considera equivocada la generalización hecha por el humorista.

“Es como si yo dijera que los hombres heterosexuales quieren que todos seamos heterosexuales. O como si afirmara que todos los comediantes deberían dar risa, cuando existen algunos comediantes, como tú, que son la excepción y en vez de sacarnos una sonrisa nos generan pena. No hay que generalizar ni meter a todo el mundo en el mismo grupo por una mala experiencia con una sola persona”, manifestó.

En la parte final de su video, el influenciador aseguró que existen estudios desde la psicología que analizan este tipo de comportamientos y lanzó una reflexión que también generó comentarios entre los usuarios.

“Algo que he aprendido, y muchas mujeres seguramente lo confirmarán, es que la mayoría de hombres que salen a meterse con los chicos de la comunidad cuando nadie les está haciendo nada, en muchos casos son hombres de clóset. Pero más allá de eso, lo único que se les pide es respeto”, concluyó.

Andrés Cordero respondió a Hassam con un video en el que defendió a la comunidad gay - crédito @andrescorderoii/IG
Andrés Cordero respondió a Hassam con un video en el que defendió a la comunidad gay - crédito @andrescorderoii/IG

Hassam siguió la polémica con nuevos mensajes que también generaron rechazo

Lejos de terminar con la publicación inicial, la polémica continuó en la cuenta de X de Hassam, donde el humorista respondió a varios usuarios que cuestionaron sus palabras.

En lugar de retractarse, el comediante publicó una serie de respuestas en las que volvió a utilizar expresiones despectivas para referirse a personas de la comunidad LGBTIQ+.

Entre los mensajes que más llamaron la atención aparecen frases como: “Primer marica ofendido”, o “No sabía que me seguía tanto marica”. Además, hizo referencia a enfermedades al responderle a uno de los usuarios que lo criticó: “Con lo único que asusta un marica es con una enfermedad”.

Las respuestas continuaron cuando los internautas se referían a su aspecto físico o buscaban ofenderlo: “Lo feo se arregla, yo porque no he querido, yo sí me acepto, pero lo marica es irreversible” y “Pero con el culo intacto. Llora chupón”.

La polémica de Hassam crece por sus mensajes en X sobre la comunidad gay - crédito @oficialHASSAM/X
La polémica de Hassam crece por sus mensajes en X sobre la comunidad gay - crédito @oficialHASSAM/X

Las publicaciones provocaron nuevas reacciones entre los internautas. Mientras numerosos usuarios calificaron los mensajes como ofensivos y discriminatorios, otros defendieron al humorista argumentando que se trataba de expresiones propias de su estilo de humor.

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