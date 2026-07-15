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Dimayor confirmó donde jugará Atlético Nacional su partido como local de Copa Colombia ante Tigres: el Atanasio está cerrado por renovación

Además Internacional de Bogotá jugará en el estadio Olaya Herrera ante Internacional de Palmira y América de Cali será local en el Pascual Guerrero contra Real Cartagena

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Juan Manuel Rengifo
Pese al deseo de Juan Manuel Rengifo de salir al exterior, habría cambio de planes en Nacional para que siga para la Liga BetPlay 2026-II - crédito Atlético Nacional

La Copa Colombia 2026 definirá los últimos siete equipos clasificados a los cuartos de final del torneo que junta a los equipos de la primera y la segunda división del fútbol colombiano. Los primeros siete clasificados fueron los que jugaron la fase 1A, entre los equipos eliminados de las finales de ambos torneos en el primer semestre del 2026

La Dimayor confirmó los horarios y los estadios en los que se jugarán tres de los siete partidos de la Fase 1B para completar el cuadro de clubes clasificados a los cuartos de final. El único duelo pendiente por fecha y estadio en la ida es el de Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena, que se debe jugar en Bogotá

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Atlético Nacional no jugará la ida en el estadio Atanasio Girardot, que presuntamente estaría reservado por la Alcaldía de Medellín para actividades de la Feria de las Flores 2026. El duelo se jugará el 21 de julio a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, que viene siendo la casa de Águilas Doradas en la Liga BetPlay.

La vuelta de este partido se jugará el 28 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 8:30 p. m. ante al menos 30.000 espectadores. El ganador de esta llave enfrentará en los cuartos de final a Deportivo Cali, líder del grupo A con campaña perfecta sumando 12 puntos de 12 posibles, con 10 goles a favor y solamente dos goles en contra.

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