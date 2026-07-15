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Por fin podrá llenar el álbum del Mundial 2026: Panini anunció que ya están disponibles en Colombia las 120 laminitas de los jugadores que no salieron en el primer lote de sobres

El valor no será superior a 100.000 pesos y podrá adquirirse en almacenes de cadena y tiendas Panini

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Los extra stickers son las láminas más codiciadas entre los coleccionistas - crédito @jaimehsilva/X
Los extra stickers son las láminas más codiciadas entre los coleccionistas - crédito @jaimehsilva/X

A un día del lanzamiento nacional del kit de actualización del álbum Panini del Mundial 2026, la marca confirmó la llegada de las nuevas láminas que reflejan los cambios recientes en las convocatorias oficiales.

Luis Felipe Gallego, representante de Panini en Colombia, explicó en Blu Radio cómo funcionará este set y despejó dudas sobre precios, canales de venta y la posibilidad de completar el álbum tras el torneo.

El kit, que incluye ciento veinte adhesivos con los jugadores realmente convocados a la Copa, ya está disponible en las principales cadenas, tiendas especializadas y la plataforma digital de la compañía. El directivo detalló que el sistema permite actualizar el álbum con precisión, incluso para quienes ya lo finalizaron.

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La principal novedad del lanzamiento es el kit que trae 120 láminas correspondientes a los futbolistas que finalmente integraron las selecciones nacionales en el Mundial. Gallego explicó que la decisión responde a los cambios de último momento, como el caso de Neymar, quien fue convocado tras la impresión inicial donde figuraba Rodrigo.

Set de actualización del álbun Panini con los jugadores convocados que no fueron incluidos al inicio - crédito Panini
Set de actualización del álbun Panini con los jugadores convocados que no fueron incluidos al inicio - crédito Panini

Cada lámina muestra en el reverso la instrucción precisa sobre dónde debe pegarse, indicando a qué jugador reemplaza: “Por la parte de atrás te dice encima de quién pegas a Neymar. Entonces, quién fue convocado en reemplazo de...”, detalló el representante de Panini.

El directivo señaló que algunos coleccionistas prefieren pegar la nueva lámina completamente encima del jugador anterior, mientras que otros dejan visible parte de la imagen original retirando solo una fracción del papel protector. “Puedes ver ambos, el que fue inicialmente salido en el álbum y el convocado”, puntualizó.

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Gallego confirmó que el kit de actualización ya está en venta en grandes superficies como Al Costo, Éxito, Pepe Ganga, así como en tiendas oficiales de Panini, Panini Points y la página paninitienda.com. También puede adquirirse en el canal tradicional de tiendas en distintas ciudades por 100.000 pesos colombianos.

Respecto a las láminas promocionales de Coca-Cola, el vocero anunció la disponibilidad del “programa de completación”, que permite a los usuarios pedir hasta treinta láminas faltantes, incluidas las de la marca, a través de la tienda online. El precio unitario es de 1.500 pesos colombianos y el pedido llega directamente al domicilio del comprador.

Álbum Panini FIFA World Cup 2026 con láminas de jugadores colombianos Richard Ríos y James Rodríguez, el trofeo y escudos sobre fondo magenta.
La selección Colombia no tendrá láminas de actualización, debido a que los incluidos fueron convocados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Gallego detalló que el programa de completación permite pedir hasta treinta láminas sueltas desde la web, opción habilitada para quienes solo necesitan unas pocas para completar el álbum. Además, resaltó los encuentros Panini, “donde llevamos todo el equipo Panini, toda la fiesta Panini”, con más de noventa intercambios realizados en todo el país.

Consultado sobre una posible rebaja de precios tras la final del torneo, Gallego descartó esa opción. “Todavía no se tiene contemplado el plan de bajar los precios, pero este es el momento para terminar de llenar el álbum”, sostuvo.

El directivo afirmó que el Mundial 2026 ha superado las expectativas de venta y que la demanda se mantiene alta, con millones de sobres aún disponibles en tiendas y cadenas como Miniso. Gallego insistió en que el álbum Panini sigue siendo un plan familiar y que la empresa mantiene el compromiso de abastecer el mercado hasta agotar stock.

Panini y el futuro: el último álbum de la marca y colecciones alternativas

Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026 - crédito EFE/Federico Gutiérrez
Una persona muestra paquetes de cromos y el álbum del Mundial 2026 - crédito EFE/Federico Gutiérrez

Ante la consulta sobre el futuro de la marca tras el Mundial 2026, el representante confirmó que Panini tendrá un solo álbum más antes de que los derechos pasen a Topps y Fanatics para 2030. “Se tienen grandes sorpresas para el 2030. Faltan cuatro años, que se afina la estrategia para lo que se va a hacer a nivel global con Panini”, adelantó.

Gallego recordó que la empresa produce más de 12 colecciones de stickers al año, además de cómics y manga. Destacó que Colombia ocupa el tercer lugar en ventas de cómics y manga de Panini en Latinoamérica y se encuentra entre los países que más adquieren láminas en el mundo.

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