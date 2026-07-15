Carolina Cruz publicó testimonio íntimo sobre su padre para visibilizar la realidad del alzhéimer: “Si dices que no tienes hijos, está bien, papi”

Carolina Cruz visibiliza la realidad del Alzheimer con un testimonio íntimo sobre su padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y empresaria Carolina Cruz ha abierto una ventana a su vida personal al compartir, a través de sus redes sociales, la compleja situación que atraviesa su padre, Iván Cruz, quien enfrenta un diagnóstico relacionado con el Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa.

Esta experiencia, marcada por la distancia temporal de sus hijos Matías y Salvador, ha dejado ver el lado más humano y sensible de la reconocida figura de la televisión colombiana.

En una serie de publicaciones, Carolina compartió imágenes en las que aparece sosteniendo la mano de su padre en un centro hospitalario, acompañadas de mensajes que reflejan la carga emocional y la paciencia que requiere este proceso. “El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo”, escribió la presentadora, mostrando el compromiso inquebrantable de su familia frente a la enfermedad.

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Carolina también expresó la dura realidad de convivir con el deterioro cognitivo de un ser querido, reconociendo que hay días en los que su padre, por momentos, olvida la existencia de sus hijos. “Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi… yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos”, publicó, dejando ver la aceptación y el respeto por el proceso que vive su padre.

El testimonio de la exreina de belleza no solo mostró la importancia del acompañamiento físico, sino también el valor del apoyo emocional en situaciones de salud críticas.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata. Cientos de seguidores y figuras del entretenimiento han llenado las publicaciones de Carolina Cruz con mensajes de admiración, solidaridad y empatía. Además, muchas personas han aprovechado para compartir sus propias vivencias cuidando a familiares con condiciones similares, convirtiendo la experiencia de la presentadora en un espacio de encuentro y visibilización para una realidad que afecta a miles de hogares.

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Las publicaciones de Carolina han desatado miles de reacciones en redes sociales, donde le han enviado su apoyo a la presentadora y a la familia. “Mucha fuerza, Caro, es la enfermedad más triste”, “qué triste cuando ya no nos reconocen”, “Es lo más doloroso, pero Dios ye ayudará”, “solo quienes tenemos personas que queremos con esta enfermedad, sabemos lo difícil que es”, “Dios la llene de fortaleza y mucho amor para su papito”, (Sic), son los mensajes mas destacados.

El Alzheimer, la enfermedad que enfrenta el padre de Carolina Cruz, es un tipo de demencia que afecta principalmente la memoria y otras capacidades mentales. Según explica Mayo Clinic, esta condición aparece cuando en el cerebro se forman ciertas sustancias que dañan las células nerviosas, lo que hace que poco a poco se vayan perdiendo recuerdos y habilidades que antes eran cotidianas.

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En las primeras etapas, las personas con Alzheimer suelen olvidar cosas sencillas, como conversaciones recientes, citas o dónde dejaron ciertos objetos. Con el paso del tiempo, estos olvidos se vuelven más notorios: pueden tener dificultades para reconocer lugares conocidos, recordar nombres de familiares o realizar tareas diarias como vestirse o cocinar.

La enfermedad no solo afecta la memoria. Muchas veces, quienes la padecen experimentan cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Es común que aparezcan tristeza, irritabilidad, desconfianza o incluso momentos de confusión. También puede haber alteraciones en el sueño y episodios de desorientación.

Hoy por hoy, el Alzheimer no tiene cura, pero existen medicamentos y terapias que pueden ayudar a que los síntomas avancen más lentamente y que la persona conserve por más tiempo su independencia. Además, el apoyo familiar y la paciencia son clave para ofrecer una mejor calidad de vida. La música, las actividades artísticas y la compañía de seres queridos pueden ayudar a que quienes viven con esta enfermedad se sientan más tranquilos y acompañados, como resalta Mayo Clinic.

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