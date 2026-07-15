Colombia

Carolina Cruz publicó testimonio íntimo sobre su padre para visibilizar la realidad del alzhéimer: “Si dices que no tienes hijos, está bien, papi”

La empresaria y modelo mostró su faceta más sensible al narrar cómo vive el día a día junto a su padre, afectado por una enfermedad neurodegenerativa, y la importancia del apoyo familiar

Guardar
Google icon
Carolina Cruz y su papá
Carolina Cruz visibiliza la realidad del Alzheimer con un testimonio íntimo sobre su padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y empresaria Carolina Cruz ha abierto una ventana a su vida personal al compartir, a través de sus redes sociales, la compleja situación que atraviesa su padre, Iván Cruz, quien enfrenta un diagnóstico relacionado con el Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa.

Esta experiencia, marcada por la distancia temporal de sus hijos Matías y Salvador, ha dejado ver el lado más humano y sensible de la reconocida figura de la televisión colombiana.

En una serie de publicaciones, Carolina compartió imágenes en las que aparece sosteniendo la mano de su padre en un centro hospitalario, acompañadas de mensajes que reflejan la carga emocional y la paciencia que requiere este proceso. “El lenguaje del amor. Te amamos, papi, hemos estado y estaremos siempre a tu lado; así tengamos que recordarte a cada segundo que somos tus hijos, lo haremos con más amor y paciencia, escucharemos tus historias una y mil veces más. Te amo”, escribió la presentadora, mostrando el compromiso inquebrantable de su familia frente a la enfermedad.

PUBLICIDAD

Carolina también expresó la dura realidad de convivir con el deterioro cognitivo de un ser querido, reconociendo que hay días en los que su padre, por momentos, olvida la existencia de sus hijos. “Si te preguntan si tienes hijos y dices que no, está bien, papi… yo les cuento a todos por ti que somos tus hijos”, publicó, dejando ver la aceptación y el respeto por el proceso que vive su padre.

El testimonio de la exreina de belleza no solo mostró la importancia del acompañamiento físico, sino también el valor del apoyo emocional en situaciones de salud críticas.

La reacción en redes sociales ha sido inmediata. Cientos de seguidores y figuras del entretenimiento han llenado las publicaciones de Carolina Cruz con mensajes de admiración, solidaridad y empatía. Además, muchas personas han aprovechado para compartir sus propias vivencias cuidando a familiares con condiciones similares, convirtiendo la experiencia de la presentadora en un espacio de encuentro y visibilización para una realidad que afecta a miles de hogares.

PUBLICIDAD

Las publicaciones de Carolina han desatado miles de reacciones en redes sociales, donde le han enviado su apoyo a la presentadora y a la familia. “Mucha fuerza, Caro, es la enfermedad más triste”, “qué triste cuando ya no nos reconocen”, “Es lo más doloroso, pero Dios ye ayudará”, “solo quienes tenemos personas que queremos con esta enfermedad, sabemos lo difícil que es”, “Dios la llene de fortaleza y mucho amor para su papito”, (Sic), son los mensajes mas destacados.

El Alzheimer, la enfermedad que enfrenta el padre de Carolina Cruz, es un tipo de demencia que afecta principalmente la memoria y otras capacidades mentales. Según explica Mayo Clinic, esta condición aparece cuando en el cerebro se forman ciertas sustancias que dañan las células nerviosas, lo que hace que poco a poco se vayan perdiendo recuerdos y habilidades que antes eran cotidianas.

En las primeras etapas, las personas con Alzheimer suelen olvidar cosas sencillas, como conversaciones recientes, citas o dónde dejaron ciertos objetos. Con el paso del tiempo, estos olvidos se vuelven más notorios: pueden tener dificultades para reconocer lugares conocidos, recordar nombres de familiares o realizar tareas diarias como vestirse o cocinar.

La enfermedad no solo afecta la memoria. Muchas veces, quienes la padecen experimentan cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Es común que aparezcan tristeza, irritabilidad, desconfianza o incluso momentos de confusión. También puede haber alteraciones en el sueño y episodios de desorientación.

Hoy por hoy, el Alzheimer no tiene cura, pero existen medicamentos y terapias que pueden ayudar a que los síntomas avancen más lentamente y que la persona conserve por más tiempo su independencia. Además, el apoyo familiar y la paciencia son clave para ofrecer una mejor calidad de vida. La música, las actividades artísticas y la compañía de seres queridos pueden ayudar a que quienes viven con esta enfermedad se sientan más tranquilos y acompañados, como resalta Mayo Clinic.

Temas Relacionados

Carolina CruzAlzheimerCausa AlzheimerColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro respondió trino de Kamala Harris sobre el asesinato de colombiano en Maine y pidió que el ICE sea denunciado a nivel mundial: “Crímenes contra la humanidad”

Kamala Harris se pronunció sobre la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida el lunes 13 de julio de 2026 en Biddeford, Maine, tras un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

Gustavo Petro respondió trino de Kamala Harris sobre el asesinato de colombiano en Maine y pidió que el ICE sea denunciado a nivel mundial: “Crímenes contra la humanidad”

Vecina de Joan Sebastián Durán Guerrero relató datos de su juventud en Bucaramanga: “Prestó servicio militar en la guardia presidencial”

El homenaje al joven colombiano se realizó en el barrio La Victoria en la capital santandereana la noche del martes 14 de julio de 2026, un día después de que se reportó el crimen en Biddeford (estado de Maine)

Vecina de Joan Sebastián Durán Guerrero relató datos de su juventud en Bucaramanga: “Prestó servicio militar en la guardia presidencial”

Chontico Día resultados de hoy miércoles 15 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy miércoles 15 de julio, esta fue la jugada ganadora

Colombianos con visa de EE. UU. aprobada le pidieron a Abelardo de la Espriella que intervenga para que se las entreguen: “Muchos vendieron sus bienes”

Un grupo de profesionales, investigadores y empresarios colombianos que superaron el proceso migratorio más exigente del sistema estadounidense lleva meses sin poder recibir sus documentos

Colombianos con visa de EE. UU. aprobada le pidieron a Abelardo de la Espriella que intervenga para que se las entreguen: “Muchos vendieron sus bienes”

Estados Unidos felicitó a Abelardo de la Espriella durante sesión de la ONU, pero Antonio Guterres le hizo duro llamado sobre el proceso de paz

El respaldo internacional y la cooperación técnica buscarán sostener los logros obtenidos en medio de tensiones por la inseguridad y la situación de comunidades vulnerables

Estados Unidos felicitó a Abelardo de la Espriella durante sesión de la ONU, pero Antonio Guterres le hizo duro llamado sobre el proceso de paz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Maluma sorprendió con fotografía junto a jugadores de la selección Colombia: “Se me juntó el ganado”

Maluma sorprendió con fotografía junto a jugadores de la selección Colombia: “Se me juntó el ganado”

Hassam realizó ofensiva publicación asegurando que “los maricas quieren que todos seamos maricas” y un influencer le respondió: “No queremos”

Carolina Ramírez emocionó las redes al compartir fotos con su bebé a un mes de su nacimiento: “Me ha enseñado a valorar”

Karina García y Kris R revelaron por qué querían mantener oculto el embarazo más tiempo y hablaron del “mal de ojo”: “Un bebé es muy delicado”

Karol G le reclamó al organizador de Coachella por tardar 27 años en poner a un latino como acto principal del festival: puso de ejemplo a Shakira y Daddy Yankee

Deportes

Delantero uruguayo que estuvo en el radar del América de Cali reforzaría el ataque del cuadro rojo

Delantero uruguayo que estuvo en el radar del América de Cali reforzaría el ataque del cuadro rojo

Dimayor confirmó donde jugará Atlético Nacional su partido como local de Copa Colombia ante Tigres: el Atanasio está cerrado por renovación

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Millonarios puso a la venta abonos para la Liga BetPlay II-2026: precios, fechas y los partidos que incluyen

Álvaro Montero fichó con Boca Juniors: estos son los porteros colombianos que han atajado en el cuadro argentino