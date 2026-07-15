Maluma sorprendió con fotografía junto a jugadores de la selección Colombia: “Se me juntó el ganado”

Maluma apareció con tres jugadores de la selección Colombia y generó todo tipo de comentarios de los internautas - crédito REUTERS/Raquel Cunha

En una reciente publicación en las redes sociales de Maluma, se muestra al artista del género urbano acompañado de figuras reconocidas del fútbol en Colombia, que aparecen disfrutando de un día soleado en una piscina con vista al mar.

En la imagen se observa a un grupo relajado y sonriente, posando juntos para la cámara en un ambiente de camaradería y descanso.

El post fue compartido desde la cuenta verificada del reguetonero y rápidamente atrajo la atención del público, acumulando más de 857 mil “me gusta” y 6 mil comentarios en menos de 24 horas.

Las reacciones de los seguidores destacan el ánimo positivo del grupo, con mensajes que celebran el momento y hacen referencia a la unión de deportistas y artistas en situaciones cotidianas.

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Maluma compartió fotografía con jugadores de la selección Colombia y generó comentarios negativos - crédito @maluma/IG

En la fotografía, el intérprete de temas como Bronceador, Felices los cuatro y Hawaii se encuentra acompañado por Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Daniel Muñoz, todos ellos jugadores de la selección Colombia.

La publicación, acompañada únicamente de la bandera de Colombia y un emoji de corazón, generó especulaciones y comentarios entre los usuarios, quienes también criticaron que, mientras el país entero lamentaba su eliminación de la Copa del Mundo, los futbolistas descansaban a sus anchas.

Comentarios como: “Se me juntó el ganado”; “Los guerreros que se dan buena vida y no la dan toda en la cancha”; “Ojalá se hubieran dedicado mejor a jugar waterpolo o nado sincronizado, les iba mejor”; “Ellos felices y los demás lamentándonos porque nos eliminaron de la copa”, fueron algunos de los que más llamaron la atención.

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Maluma se cambió el look y se lo atribuyó a la victoria de la selección Colombia - crédito @maluma/IG

Así reaccionaron los jugadores de la selección tras su eliminación

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Suiza dejó un ambiente de tristeza y reflexión entre los jugadores y el cuerpo técnico.

El encuentro terminó igualado sin goles en los 120 minutos, por lo que la clasificación se definió desde el punto penal, donde los europeos se impusieron 4-3.

Daniel Muñoz, uno de los voceros tras la derrota, señaló que el grupo no tiene motivos para reprocharse. “El destino tenía que ser así, no hay nada que reprochar. Creamos ocasiones, no entró el balón”, declaró el lateral, quien también agradeció el apoyo del plantel y la entrega mostrada durante todo el torneo. Muñoz enfatizó que la eliminación debe interpretarse como un episodio del que el equipo puede levantarse.

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El jugador agradeció a la afición y prometió que la selección volverá a brillar - crédito Dávinson Sánchez / Instagram

Luis Javier Suárez, delantero titular en tres de los cinco partidos disputados por Colombia, coincidió en el dolor por la eliminación y resaltó el potencial del grupo. Reconoció que tanto el equipo como el país “estaban para mejores cosas”, aunque pidió valorar el proceso y aprender de la experiencia vivida: “Esperemos que esto sea un punto de inflexión; hay que mirarlo desde el lado positivo”.

El partido contra Suiza fue cerrado y táctico. Colombia buscó atacar por las bandas y generó peligro con Luis Díaz y Jáminton Campaz, aunque la precisión en los últimos metros fue insuficiente para romper el empate.

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En la prórroga, un cabezazo de Jhon Lucumí al travesaño y un mano a mano fallido fueron las opciones más claras para los sudamericanos, mientras que Suiza inquietó con rápidas transiciones.

La tanda de penales fue decisiva. Dávinson Sánchez falló su cobro al estrellar el balón en el travesaño y el arquero Gregor Kobel detuvo el lanzamiento de Cucho Hernández. Los suizos, más efectivos, sellaron su pase a cuartos con el penal convertido por Rubén Vargas.

Incluso, en redes sociales se viralizó una amenaza en contra de Davinson Sánchez, luego de ser uno de los dos futbolistas que desperdiciaron su cobro en la tanda de penaltis.

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