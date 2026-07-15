Colombia

Iván Cepeda y Aída Quilcué no quisieron reclamar sus credenciales como congresistas: enviaron a una delegada

La activista Erika Isabel Prieto recibió los documentos en su representación durante la ceremonia del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Bogotá

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La exfórmula presidencial del Pacto Histórico quedó en el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia - crédito REUTERS/Sergio Acero
La exfórmula presidencial del Pacto Histórico quedó en el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia - crédito REUTERS/Sergio Acero

La entrega de credenciales para los senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2026 - 2030 dejó dos ausentes muy particulares: Iván Cepeda y Aída Quilcué.

El acto, liderado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se realizó el 14 de julio de 2026, no tuvo la presencia de la exfórmula vicepresidencial del Pacto Histórico, quienes obtuvieron sus curules tras quedar en la segunda posición en las elecciones presidenciales, donde fueron derrotados por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

No obstante, sus credenciales como congresistas para el nuevo cuatrienio si fueron recibidos, ya que previamente, ambos legisladores habían designado a la activista Erika Prieto.

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“He sido informada de que la credencial del senador Iván Cepeda y de la representante a la Cámara, Aída Quilcué, electos del Pacto Histórico, fue designada para que la recibiera Erika Prieto”, se escuchó durante el acto oficial del CNE.

Vale mencionar que la designación se ampara en los procedimientos administrativos habituales de la organización electoral y las garantías de la Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición) para quienes asumen curules bajo esta condición.

¿Quién es Erika Prieto?

Abogada de formación, Erika Isabel Prieto Jaime orienta su práctica a la defensa de derechos constitucionales y causas colectivas. Su perfil público también incluye una especialización en Democracia y Régimen Electoral.

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Del mismo modo, está vinculada estrechamente a movimientos sociales de izquierda como el Congreso de los Pueblos (CdP) y la coalición política del Pacto Histórico.

Dentro del Congreso colombiano se desempeña como Abogada Asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Robert Daza Guevara. Ese rol institucional convive con una presencia activa en espacios de movilización social y de articulación política por fuera del Parlamento.

En el Congreso de los Pueblos integra el Equipo Nacional de Derechos Humanos. Desde allí documenta abusos estatales y actúa como portavoz en cumbres sociales de alcance nacional e internacional.

Su nombre también adquirió visibilidad como una de las voces asociadas a tomas y jornadas de protesta social en Bogotá. En ese marco, coordinó pliegos de peticiones centrados en la democratización de la tierra y de las infraestructuras urbanas para movimientos populares.

Su plataforma política incorpora además posiciones feministas y animalistas. Entre las causas que impulsa figuran la defensa de los derechos de las mujeres y la protección de animales en condición de abandono.

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