Bogotá tendrá marchas toda la semana: la alcaldía anunció más jornadas además de las convocadas por el Gobierno Petro el 20 de julio

Las actividades incluyen recorridos hacia la Plaza de Bolívar, concentraciones barriales y actos culturales convocados por organizaciones sociales, con posibles impactos temporales en corredores principales, sobre todo en el sur capitalino - crédito Diana SANCHEZ/AFP

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que entre el 14 y el 20 de julio de 2026 la ciudad vivirá una intensa semana de movilizaciones sociales, plantones y eventos culturales en distintos puntos estratégicos, en el escenario de la conmemoración del Día de la Independencia y de las reivindicaciones de organizaciones sociales y comunitarias.

A través de la Secretaría Distrital de Gobierno y su Dirección de Convivencia y Diálogo Social, la administración capitalina acompañará las actividades con el objetivo de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, promover el diálogo y fortalecer la convivencia ciudadana.

Durante la semana, están programadas marchas, plantones y jornadas artísticas con propósitos reivindicativos, convocadas por colectivos ciudadanos, instituciones y comunidades, lo que podría generar afectaciones temporales en la movilidad de la ciudad. La Administración distrital recomendó a la ciudadanía consultar previamente el estado de las vías, planear sus desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternas durante los horarios de mayor concentración.

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La Alcaldía advirtió por afectaciones temporales en la movilidad y recomendó consultar el estado de vías y usar rutas alternas durante las concentraciones - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Programación de manifestaciones y eventos

Miércoles 15 de julio

Movilización Suroriente por la Vida

Hora: 4:00 p. m.

Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.

Destino: Plaza de Bolívar.

Jueves 16 de julio

Plantón: ¡Nos van a quitar el Patrimonio de la Plaza!

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia. Localidad Santa Fe.

Viernes 17 de julio

Evento cultural con reivindicaciones: Independencia Canábica

Hora: por confirmar.

Lugar: Plaza de la Hoja. Localidad Los Mártires.

Sábado 18 de julio

Evento cultural: Octavo Aniversario Fundapremis

Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.

Lugar: carrera 19

Recorrido: Barrios de la localidad de Santa Fe.

Habrá actividades en Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Domingo 19 de julio

Plantón: Pacífico, la calle es nuestra, la dignidad también

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Puente Escuela Militar. Localidad Barrios Unidos.

Plantón: 4 años de la partida injusta de Kooby Bray Duarte Forero

Hora: 6:00 p. m.

Lugar: calle 48

Lunes 20 de julio

Movilización Suroriente por la Vida

Hora: 9:00 a. m.

Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.

Destino: Plaza de Bolívar.

Movilización 20 de Julio para defender las reformas

Hora y lugar: por confirmar.

“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, publicó el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a acudir a plazas públicas, especialmente en Bosa y Ciudad Bolívar, para fusionar la voz del pueblo con la de las fuerzas militares en la conmemoración nacional.

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Gustavo Petro convocó una movilización general el 20 de julio para defender las reformas sociales y llamó a la ciudadanía a concentrarse en plazas públicas, con énfasis en Bosa y Ciudad Bolívar - crédito Gustavo Petro/Instagram

Desfile militar en Bosa y Ciudad Bolívar

Por primera vez, el tradicional desfile militar del 20 de julio se trasladará al sur de la capital, en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Esta decisión, anunciada por el presidente Petro, busca llevar la conmemoración a sectores históricamente marginados del evento y fusionar la participación ciudadana con el acto oficial. La jornada contará con menor participación de equipos militares respecto a años anteriores y aún se esperan detalles oficiales sobre el recorrido, horarios y cierres viales.

El mandatario invitó a los bogotanos: “El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

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Movilidad y seguridad

Aún faltan por conocerse los planes oficiales de movilidad y los cierres viales, pero la administración advierte que habrá afectaciones temporales en los corredores principales, especialmente en el sur de la ciudad. Se recomienda consultar la información actualizada de movilidad y seguir las novedades a través de las redes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El desfile militar del 20 de julio se realizará por primera vez en Bosa y Ciudad Bolívar, mientras la Alcaldía de Bogotá espera definir recorridos, horarios y cierres viales - crédito Catalina Olaya / Colprensa

La alcaldía reiteró su llamado a la convivencia pacífica, la participación activa y el respeto por el ejercicio ciudadano, recordando que el acompañamiento institucional y el control de las autoridades estarán presentes en todas las jornadas para garantizar la seguridad de quienes se movilicen y quienes permanezcan en sus hogares o lugares de trabajo.

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