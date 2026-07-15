Bogotá tendrá marchas toda la semana: la alcaldía anunció más jornadas además de las convocadas por el Gobierno Petro el 20 de julio

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que entre el 14 y el 20 de julio de 2026 la ciudad vivirá una intensa semana de movilizaciones sociales, plantones y eventos culturales en distintos puntos estratégicos, en el escenario de la conmemoración del Día de la Independencia y de las reivindicaciones de organizaciones sociales y comunitarias.
A través de la Secretaría Distrital de Gobierno y su Dirección de Convivencia y Diálogo Social, la administración capitalina acompañará las actividades con el objetivo de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, promover el diálogo y fortalecer la convivencia ciudadana.
Durante la semana, están programadas marchas, plantones y jornadas artísticas con propósitos reivindicativos, convocadas por colectivos ciudadanos, instituciones y comunidades, lo que podría generar afectaciones temporales en la movilidad de la ciudad. La Administración distrital recomendó a la ciudadanía consultar previamente el estado de las vías, planear sus desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternas durante los horarios de mayor concentración.
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Programación de manifestaciones y eventos
Miércoles 15 de julio
Movilización Suroriente por la Vida
- Hora: 4:00 p. m.
- Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.
- Destino: Plaza de Bolívar.
Jueves 16 de julio
Plantón: ¡Nos van a quitar el Patrimonio de la Plaza!
- Hora: 4:30 p. m.
- Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia. Localidad Santa Fe.
Viernes 17 de julio
Evento cultural con reivindicaciones: Independencia Canábica
- Hora: por confirmar.
- Lugar: Plaza de la Hoja. Localidad Los Mártires.
Sábado 18 de julio
Evento cultural: Octavo Aniversario Fundapremis
- Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.
- Lugar: carrera 19
- Recorrido: Barrios de la localidad de Santa Fe.
Domingo 19 de julio
Plantón: Pacífico, la calle es nuestra, la dignidad también
- Hora: 10:00 a. m.
- Lugar: Puente Escuela Militar. Localidad Barrios Unidos.
Plantón: 4 años de la partida injusta de Kooby Bray Duarte Forero
- Hora: 6:00 p. m.
- Lugar: calle 48
Lunes 20 de julio
Movilización Suroriente por la Vida
- Hora: 9:00 a. m.
- Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.
- Destino: Plaza de Bolívar.
Movilización 20 de Julio para defender las reformas
- Hora y lugar: por confirmar.
“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, publicó el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a acudir a plazas públicas, especialmente en Bosa y Ciudad Bolívar, para fusionar la voz del pueblo con la de las fuerzas militares en la conmemoración nacional.
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Desfile militar en Bosa y Ciudad Bolívar
Por primera vez, el tradicional desfile militar del 20 de julio se trasladará al sur de la capital, en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Esta decisión, anunciada por el presidente Petro, busca llevar la conmemoración a sectores históricamente marginados del evento y fusionar la participación ciudadana con el acto oficial. La jornada contará con menor participación de equipos militares respecto a años anteriores y aún se esperan detalles oficiales sobre el recorrido, horarios y cierres viales.
El mandatario invitó a los bogotanos: “El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.
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Movilidad y seguridad
Aún faltan por conocerse los planes oficiales de movilidad y los cierres viales, pero la administración advierte que habrá afectaciones temporales en los corredores principales, especialmente en el sur de la ciudad. Se recomienda consultar la información actualizada de movilidad y seguir las novedades a través de las redes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
La alcaldía reiteró su llamado a la convivencia pacífica, la participación activa y el respeto por el ejercicio ciudadano, recordando que el acompañamiento institucional y el control de las autoridades estarán presentes en todas las jornadas para garantizar la seguridad de quienes se movilicen y quienes permanezcan en sus hogares o lugares de trabajo.
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