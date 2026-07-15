Colombia

Bogotá tendrá marchas toda la semana: la alcaldía anunció más jornadas además de las convocadas por el Gobierno Petro el 20 de julio

La Administración distrital informó que habrá marchas, plantones y jornadas artísticas en varios puntos de la capital por la conmemoración de la Independencia y reclamos de organizaciones sociales y comunitarias

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8M - 2026
Las actividades incluyen recorridos hacia la Plaza de Bolívar, concentraciones barriales y actos culturales convocados por organizaciones sociales, con posibles impactos temporales en corredores principales, sobre todo en el sur capitalino - crédito Diana SANCHEZ/AFP

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que entre el 14 y el 20 de julio de 2026 la ciudad vivirá una intensa semana de movilizaciones sociales, plantones y eventos culturales en distintos puntos estratégicos, en el escenario de la conmemoración del Día de la Independencia y de las reivindicaciones de organizaciones sociales y comunitarias.

A través de la Secretaría Distrital de Gobierno y su Dirección de Convivencia y Diálogo Social, la administración capitalina acompañará las actividades con el objetivo de garantizar el derecho a la manifestación pacífica, promover el diálogo y fortalecer la convivencia ciudadana.

Durante la semana, están programadas marchas, plantones y jornadas artísticas con propósitos reivindicativos, convocadas por colectivos ciudadanos, instituciones y comunidades, lo que podría generar afectaciones temporales en la movilidad de la ciudad. La Administración distrital recomendó a la ciudadanía consultar previamente el estado de las vías, planear sus desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternas durante los horarios de mayor concentración.

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La Alcaldía advirtió por afectaciones temporales en la movilidad y recomendó consultar el estado de vías y usar rutas alternas durante las concentraciones - crédito Secretaría Distrital de Gobierno
La Alcaldía advirtió por afectaciones temporales en la movilidad y recomendó consultar el estado de vías y usar rutas alternas durante las concentraciones - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

Programación de manifestaciones y eventos

Miércoles 15 de julio

Movilización Suroriente por la Vida

  • Hora: 4:00 p. m.

  • Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.

  • Destino: Plaza de Bolívar.

Jueves 16 de julio

Plantón: ¡Nos van a quitar el Patrimonio de la Plaza!

  • Hora: 4:30 p. m.

  • Lugar: Plaza de Mercado La Perseverancia. Localidad Santa Fe.

Viernes 17 de julio

Evento cultural con reivindicaciones: Independencia Canábica

  • Hora: por confirmar.

  • Lugar: Plaza de la Hoja. Localidad Los Mártires.

Sábado 18 de julio

Evento cultural: Octavo Aniversario Fundapremis

  • Hora: 7:30 a. m. a 12:00 m.

  • Lugar: carrera 19

  • Recorrido: Barrios de la localidad de Santa Fe.

Habrá actividades en Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Habrá actividades en Santa Fe, Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero, con acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Domingo 19 de julio

Plantón: Pacífico, la calle es nuestra, la dignidad también

  • Hora: 10:00 a. m.

  • Lugar: Puente Escuela Militar. Localidad Barrios Unidos.

Plantón: 4 años de la partida injusta de Kooby Bray Duarte Forero

  • Hora: 6:00 p. m.

  • Lugar: calle 48

Lunes 20 de julio

Movilización Suroriente por la Vida

  • Hora: 9:00 a. m.

  • Punto de encuentro: Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, localidad San Cristóbal.

  • Destino: Plaza de Bolívar.

Movilización 20 de Julio para defender las reformas

  • Hora y lugar: por confirmar.

“20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales”, publicó el presidente Gustavo Petro desde sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a acudir a plazas públicas, especialmente en Bosa y Ciudad Bolívar, para fusionar la voz del pueblo con la de las fuerzas militares en la conmemoración nacional.

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Gustavo Petro convocó una movilización general el 20 de julio para defender las reformas sociales y llamó a la ciudadanía a concentrarse en plazas públicas, con énfasis en Bosa y Ciudad Bolívar - crédito Gustavo Petro/Instagram
Gustavo Petro convocó una movilización general el 20 de julio para defender las reformas sociales y llamó a la ciudadanía a concentrarse en plazas públicas, con énfasis en Bosa y Ciudad Bolívar - crédito Gustavo Petro/Instagram

Desfile militar en Bosa y Ciudad Bolívar

Por primera vez, el tradicional desfile militar del 20 de julio se trasladará al sur de la capital, en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Esta decisión, anunciada por el presidente Petro, busca llevar la conmemoración a sectores históricamente marginados del evento y fusionar la participación ciudadana con el acto oficial. La jornada contará con menor participación de equipos militares respecto a años anteriores y aún se esperan detalles oficiales sobre el recorrido, horarios y cierres viales.

El mandatario invitó a los bogotanos: “El 20 de Julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”.

Movilidad y seguridad

Aún faltan por conocerse los planes oficiales de movilidad y los cierres viales, pero la administración advierte que habrá afectaciones temporales en los corredores principales, especialmente en el sur de la ciudad. Se recomienda consultar la información actualizada de movilidad y seguir las novedades a través de las redes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La seguridad es una de las principales problemáticas que buscará impactar el presidente electo Abelardo de la Espriella, que considera vital para esta labor el trabajo por parte de las FF. MM. - crédito Catalina Olaya / Colprensa
El desfile militar del 20 de julio se realizará por primera vez en Bosa y Ciudad Bolívar, mientras la Alcaldía de Bogotá espera definir recorridos, horarios y cierres viales - crédito Catalina Olaya / Colprensa

La alcaldía reiteró su llamado a la convivencia pacífica, la participación activa y el respeto por el ejercicio ciudadano, recordando que el acompañamiento institucional y el control de las autoridades estarán presentes en todas las jornadas para garantizar la seguridad de quienes se movilicen y quienes permanezcan en sus hogares o lugares de trabajo.

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