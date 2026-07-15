Barranquilla avanza en su apuesta por la IndyCar: circuito urbano estaría listo para una carrera antes de 2028

Barranquilla sería una de las sedes futuras para el Gran Premio de la IndyCar - crédito IMAGN IMAGES vía Reuters / Alcaldía de Barranquilla

La posibilidad de ver a la Indycar recorriendo las calles de Barranquilla continúa tomando forma. La ciudad ya cuenta con un diseño preliminar del circuito urbano y avanza en las conversaciones con los directos del campeonato estadounidense para intentar convertirse en sede de una carrera antes de 2028.

El alcalde confirmó que el proyecto sigue activo y que la administración distrital trabaja para cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la categoría. La iniciativa, de concretarse, convertiría a Colombia en el primer país fuera de Norteamérica en recibir una competencia oficial de la IndyCar. Aunque todavía no existe una fecha definida para el estreno de la carrera, las gestiones avanzaron en los últimos meses. Char explicó en entrevista con Blu Radio que recientemente sostuvo una reunión con Mark Miles, presidente y CEO de IndyCar, además de recibir la visita de representantes del campeonato en Barranquilla para evaluar las condiciones de la propuesta.

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El alcalde Alejandro Char aseguró que la ciudad continúa trabajando para convertirse en sede de una competencia internacional de automovilismo - crédito Alcaldía de Barranquilla

El proyecto hace parte de la estrategia de la ciudad para atraer eventos deportivos de talla internacional y fortalecer su oferta turística. La administración considera que una competencia de esta magnitud podría convertirse en una nueva vitrina para Barranquilla y para Colombia ante el mundo. Uno de los puntos más importantes del proceso es la construcción del circuito callejero. Según explicó el alcalde, el trazado proyectado tendrá una extensión cercana a los 4,3 kilómetros, una distancia superior a las primeras versiones que se conocieron cuando comenzó a plantearse la idea.

El recorrido incluirá sectores emblemáticos de la ciudad, como el Gran Malecón y la Vía 40, dos zonas que en los últimos años ganaron protagonismo dentro del desarrollo urbano de Barranquilla. Sin embargo, la puesta en marcha del circuito requerirá varias adecuaciones. Char señaló que será necesario realizar ajustes en la infraestructura existente, incluyendo la construcción de nuevas curvas, modificaciones en algunos peraltes y cambios puntuales en determinados tramos del recorrido.

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Además, el mandatario indicó que podrían requerirse intervenciones sobre algunos predios para completar el trazado definitivo. Aun así, destacó que la ciudad cuenta con una red vial que facilita la creación de un circuito urbano con las características que exige la IndyCar.

El circuito proyectado para la IndyCar recorrería zonas emblemáticas de Barranquilla como el Gran Malecón y la Vía 40-crédito Alcaldía de Barranquilla.

El diseño deberá cumplir con los estándares técnicos y de seguridad establecidos por la organización del campeonato. Este aspecto será determinante para que la propuesta pueda avanzar hacia una aprobación formal y entrar en la planificación del calendario internacional.

Más allá del impacto deportivo, Barranquilla proyecta la llegada de la IndyCar como una oportunidad económica para diferentes sectores. La Administración distrital estima que un fin de semana de competencia podría atraer entre 40.000 y 100.000 visitantes, una cifra que beneficiaría a hoteles, restaurantes, comercio, transporte y otros servicios relacionados con el turismo.

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Por esa razón, la intención del distrito es lograr un acuerdo de largo plazo con la categoría, con una duración estimada de cinco o diez años. La idea es que el evento tenga continuidad y genere beneficios económicos sostenidos, en lugar de convertirse en una única presentación. Dentro de este proceso también tiene relevancia la participación de Juan Pablo Montoya. El alcalde destacó que el piloto colombiano, ganador en dos ocasiones de las 500 Millas de Indianápolis, acompañó las conversaciones con los directivos de IndyCar y su experiencia internacional es un elemento importante para fortalecer la candidatura de Barranquilla.

La llegada de la IndyCar es considerada por el Distrito como una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local-crédito AP Foto/Michael Conroy

La apuesta por recibir grandes competencias deportivas no se limita únicamente a la IndyCar. Char también aseguró que la ciudad mantiene el interés de explorar una eventual llegada de la Fórmula 1, aunque reconoció que ese objetivo requiere un proceso más complejo y de mayor alcance debido a las condiciones del campeonato.

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Por ahora, la prioridad está puesta en consolidar la propuesta para la categoría estadounidense. Barranquilla busca convertirse en un nuevo escenario del automovilismo mundial y sumar un evento internacional a una ciudad que en los últimos años ha ampliado su infraestructura turística y deportiva.