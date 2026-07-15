Colombia

Human Rights Watch exigió una investigación “minuciosa” por la muerte de un colombiano a manos de ICE, en Maine, Estados Unidos

La versión oficial de las autoridades norteamericanas indica que Johan Durán Guerrero no habría sido el objetivo inicial del operativo de unidades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

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Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió tras recibir un disparo letal, en medio de un operativo del ICE - crédito Johan Sebastián Durán Guerrero/Reuters - Human Rights Watch/sitio web
Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, murió tras recibir un disparo letal, en medio de un operativo del ICE - crédito Johan Sebastián Durán Guerrero/Reuters - Human Rights Watch/sitio web

La organización no gubernamental Human Rights Watch solicitó una investigación “oportuna, transparente y exhaustiva” tras la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años con permiso de trabajo en Estados Unidos, que recibió un disparo mortal por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine.

Los hechos aún son materia de investigación. Sin embargo, los reportes preliminares apuntan a que el hecho —que ocurrió en la mañana del 13 de julio de 2026— se registró en presencia de la hija de Durán.

La organización no gubernamental pidió una investigación "exhaustiva" a las autoridades norteamericanas - crédito @hrw/X
La organización no gubernamental pidió una investigación "exhaustiva" a las autoridades norteamericanas - crédito @hrw/X

Aunque reportes iniciales indicarían que Durán Guerrero no era el objetivo del operativo desplegado en la localidad del sur de Maine y que los agentes buscaban a otro inmigrante con una orden de deportación, voceros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que los disparos se produjeron por motivos de seguridad pública, bajo el argumento de que el automóvil de Guerrero avanzó en la misma dirección que la persona buscada y, al intentar huir, los oficiales abrieron fuego.

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“El 13 de julio de 2026, aproximadamente a las 7:00 a. m. (hora del Este), el ICE estaba llevando a cabo una vigilancia específica en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión. Un extranjero en situación irregular salió de la residencia en un vehículo”.

"Los agentes del ICE intentaron detener el vehículo. El vehículo intentó huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un oficial disparó su arma. El conductor del vehículo resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Falleció a causa de sus lesiones”, es la versión oficial publicada en el perfil de X del DHS (United States Homeland Security Department) o Departamento de Seguridad Nacional.

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Este fue el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional - crédito @DHSgov/X
Este fue el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional - crédito @DHSgov/X

No obstante, organizaciones sociales y multilaterales pidieron investigaciones profundas sobre el hecho. Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch, sostuvo en un comunicado que “esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE”.

Greene estableció que es necesaria una investigación que “proteja los derechos humanos”, de acuerdo al comunicado oficial, publicado en redes sociales.

“Johan Sebastián Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años con permiso de trabajo en Estados Unidos, fue asesinado a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a su hija pequeña en Biddeford, Maine. Como mínimo, las autoridades deben llevar a cabo de inmediato una investigación exhaustiva y transparente sobre el asesinato de Guerrero. (...)”, se leyó en la solicitud.

Por su parte, el DHS agregó que el Departamento de Policía de Biddeford y el FBI acudieron al lugar de los hechos: “Se ha notificado a la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, al igual que todo uso de armas de fuego, este caso será investigado. Se trata de una situación en desarrollo y mantendremos informada a la población cuando haya más información disponible”.

Organizaciones de Derechos Humanos piden justicia en nombre de Johan Sebastián Durán Guerrero

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos calificaron el accionar policial de “asesinato”. En la organización de derechos civiles LatinoJustice calificaron el operativo contra el colombiano como “una atrocidad contra los derechos humanos” y exigieron a las autoridades estadounidenses esclarecer las circunstancias del caso.

Rex Chen, asesor jurídico de la entidad, señaló que “asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos”.

Este es el comunicado oficial en el que se cataloga que el operativo en el murió Johan Sebastián Durán fue una "atrocidad" - crédito LatinoJustice/sitio web
Este es el comunicado oficial en el que se cataloga que el operativo en el murió Johan Sebastián Durán fue una "atrocidad" - crédito LatinoJustice/sitio web

Añadieron que, bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Gobierno ha actuado con impunidad ante presuntas violaciones cometidas en nombre del control migratorio.

El caso de Durán Guerrero se suma al de Lorenzo Salgado, un ciudadano mexicano que falleció una semana antes en Texas, también durante un operativo de ICE. Ambos incidentes elevan a once el número de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual administración.

Según estimaciones de LatinoJustice, en el estado de Maine residen aproximadamente 30.000 personas de origen latino, lo que representa cerca del 2 % de la población estatal.

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