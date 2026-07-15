Efraín Cepeda le ‘bajó el pulgar’ al Centro Democrático y confirmó que apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Congreso

El senador Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, confirmó el respaldo de su colectividad al guajiro Alfredo Deluque para que sea presidente del Congreso - crédito Colprensa - Alfredo Deluque/Facebook

El Partido Conservador definió en la tarde del martes 14 de julio cuál será su candidato para la presidencia del Congreso, en medio de la fuerte puja entre Alfredo Deluque, senador del partido de la U, y un rival inesperado: Honorio Henríquez, del Centro Democrático, con miras a la escogencia que se hará por parte de esta corporación en la instalación del nuevo periodo de sesiones legislativas, el próximo lunes 20 de julio.

Según el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, la bancada azul apoyará a Deluque y, con ello, los 10 votos de este partido serán para el congresista guajiro: amigo del presidente electo Abelardo de la Espriella, que a través de su designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su beneplácito por la candidatura. Así pues, se empezó a configurar un escenario favorable para que sea el nuevo titular de la corporación.

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Alfredo Deluque lleva 16 años en el Congreso de la República, pues llegó en 2010 - crédito Cámara de Representantes

“Si el Centro Democrático quería seguir insistiendo en esa presidencia, pues no contara con los diez votos del Partido Conservador, que unánimemente sí decidió respaldar a Alfredo Deluque”, fue el mensaje con el que Cepeda, que no continuará en el Senado después de 35 años de trayectoria, zanjó el tema. Y le dio su espaldarazo al congresista de 49 años, al que el uribismo acusa de haber defendido al fast track que permitió la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

¿Cómo están las cuentas para la elección del nuevo presidente del Congreso?

En consecuencia, las cuentas indican que, a esta altura, Deluque tendría un total de 29 votos de los cerca de 53 que necesitaría para hacerse elegir como el sucesor del liberal Lidio García. Son ellos, además, los siete restantes respaldos de su propio partido, la U; siete más de Cambio Radical, y cuatro de Salvación Nacional, que es partido de Gobierno, pues coavaló a De la Espriella en su aspiración presidencial.

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El senador Honorio Henríquez estaría perdiendo el pulso para ser el nuevo presidente del Senado, luego de la decisión del partido Conservador - crédito @SenadoGOVCo/X

Por su parte, Henríquez solo cuenta hasta el momento con los 17 sufragios de su bancada, la segunda más numerosa con miras a la legislatura que se avecina, solo superada por el Pacto Histórico, con 25 curules. Aunque se rumoró con gestiones para obtener los apoyos de la colectividad del saliente mandatario, Gustavo Petro, lo cierto es que el senador Hernán Cadavid negó que esa sea la intención de su representatividad.

En sus afirmaciones, Cepeda reveló que hubo una especie de quiebre en la reunión que sostuvo con el Centro Democrático y el Partido Liberal, que contará con 13 senadores en el periodo que inicia. Y todo porque su bancada pidió discutir primero la distribución de cupos en las comisiones constitucionales; mientras que la otra orilla, la del partido de Álvaro Uribe, mantuvo la exigencia de arrancar por la presidencia del Congreso.

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Efraín Cepeda confirmó que un total de 10 votos, los de la bancada del partido Conservador, serán para Alfredo Deluque - crédito Colprensa

A la espera de qué defina la colectividad roja, y partidos minoritarios como los que integran la coalición Ahora Colombia, que representan cinco escaños con Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo; Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), cada uno con una curul, la elección del nuevo dignatario del legislativo sigue cocinándose, a seis días del momento cumbre.

Es válido precisar que Deluque fue el único senador de la U que apoyó a De La Espriella desde la primera vuelta. A eso se suma su cercanía con Carlos Suárez, estratega de la campaña del nuevo mandatario, que donó -a través de su empresa, Estrategia & Poder, 11,5 millones de pesos en especie a la campaña del congresista, según consignó La Silla Vacía en su reporte, lo que hace aún más probable su escogencia.

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