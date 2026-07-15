Aumento del salario mínimo de 2026 y Reforma Laboral dejaron malas noticias para el empleo, las cajas de compensación revelaron afectaciones

El aumento del salario mínimo para 2026 benefició a 2.4 millones de trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

El empleo formal en Colombia continuó creciendo en el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo más moderado que en años anteriores, de acuerdo con el informe Pulso a la Formalidad presentado por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar en Colombia (Asocajas). El número de trabajadores dependientes afiliados al Sistema de Compensación Familiar subió 1,6% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 135.000 nuevos afiliados, mientras los independientes crecieron 11,3%.

Dicho documento mostró que Colombia inició 2026 con un promedio mensual de 8,5 millones de trabajadores dependientes afiliados y con un alza de los independientes de 225.000 a 250.000. También señaló que la formalidad siguió con una notable expansión, pero con desaceleración, cambios en la composición del empleo y un aumento de 4,2% en las empresas aportantes, que pasaron de 710.000 a 740.000.

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El análisis se elaboró con información de las 27 cajas de compensación familiar afiliadas al gremio, que concentran el 88% de los trabajadores dependientes y el 86% de las empresas aportantes al sistema. Asimismo, se presentó en un periodo marcado por la nueva Reforma Laboral, el efecto del incremento del salario mínimo y el futuro del trabajo en el gobierno entrante.

El salario mínimo para 2026 tuvo un aumento del 23,7% y se ubica en $2.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Dos dimensiones de una misma realidad

Sobre esto, la presidenta ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, afirmó que “el Pulso a la Formalidad nos permite entender dos dimensiones de una misma realidad. Por un lado, cómo evoluciona el empleo formal en Colombia; y por otro, qué implicaciones tienen esos cambios para un Sistema que transforma el trabajo formal en acceso a vivienda, educación, empleo, recreación y otros servicios para millones de trabajadores y sus familias”.

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Añadió que “esa es la lectura diferencial que aporta este informe”. Además, el gerente de Estudios Económicos y Sociales de Asocajas, Germán Cano, advirtió que “sí hay un aumento de la afiliación de trabajadores dependientes, pero es un crecimiento muy pequeño de 1,6%. En años anteriores estos crecimientos han llegado a ser del 6% o 7%”.

Repunte de afiliados independientes y la alerta sobre informalidad

Los trabajadores independientes aumentaron en cerca de 25.000 personas frente al mismo periodo de 2025. El promedio mensual pasó de 225.000 a 250.000, con una variación de 11,3%, aunque representan apenas el 3% del total de afiliados.

Asimismo, el informe precisó que “si bien los trabajadores independientes continúan representando una proporción relativamente reducida del total de afiliados al sistema, su ritmo de crecimiento es significativamente superior al de los trabajadores dependientes, con una tasa que supera en más de tres veces la observada para este último grupo”.

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De igual forma, el documento expuso una tensión entre el crecimiento de los independientes afiliados y el avance del trabajo por fuera de la protección social. Guillén resumió esa inquietud con esta advertencia. “El empleo informal está creciendo mucho más rápido que el empleo formal”, insistió.

La informalidad laboral en Colombia afecta a más de la mitad de los trabajadores - crédito Dane

Más empresas aportantes y formalización desde pequeños empleadores

El número de empresas aportantes subió 4,2% en el primer trimestre y pasó de 710.000 a 740.000. El avance estuvo impulsado por microempresas y pequeños empleadores, en especial del sector servicios.

Cada nuevo aportante incorporó en promedio 4,5 trabajadores al sistema. Ese dato confirmó que la formalización continuó expandiéndose desde pequeñas unidades productivas y nuevos empleadores.

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Dentro de los hallazgos del informe figura el crecimiento de los hogares que formalizaron la vinculación de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. Ese movimiento amplió el acceso a la protección social de esa población.

El salario mínimo reordenó las categorías de afiliación

El incremento del salario mínimo en 2026 produjo una recomposición en las categorías de afiliación dentro del sistema:

Categoría A: que reúne a trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, aumentó 6,1%.

Categoría C: correspondiente a ingresos superiores a cuatro salarios mínimos, cayó 23,9%.

Asocajas atribuyó ese cambio a los nuevos umbrales de clasificación establecidos por el salario mínimo. Explicó que ese ajuste desplazó a muchos trabajadores hacia categorías inferiores. El cambio amplió el acceso a subsidios, pero redujo la base de quienes financian el sistema sin recibir esos beneficios.

La informalidad laboral afecta tanto a hombres como mujeres - crédito Colprensa

Regiones y sectores que explican el avance desigual

El mapa regional mostró diferencias marcadas en el crecimiento de los afiliados dependientes. Los mayores incrementos se dieron en:

Chocó: 6,5%

Santander: 6,2%.

Magdalena: 6,1%.

Risaralda: 5,2%.

Quindío: 4,9%.

Tolima fue el único departamento con resultado negativo, con una reducción de 0,1%. Bogotá-Cundinamarca y Valle del Cauca crecieron 0,8%, mientras Nariño y Putumayo encabezaron el aumento de empresas aportantes. En Chocó, más de la mitad del crecimiento de las afiliaciones dependientes se explicó por actividades de defensa y por actividades de asociaciones.

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A escala sectorial, la administración pública lideró el aumento de los aportes, seguida por actividades de comercio y seguridad, mientras la minería y parte de la infraestructura redujeron su participación relativa.

Cano puso el foco en la dependencia del sector público para sostener ese impulso. “El sector público claramente es el que está impulsando los aportes del sistema. Eso nos dice mucho de la formalidad que estamos generando, la cual está muy vinculada al trabajo para el Estado. Hay un riesgo dado que el nuevo gobierno ha anunciado ajustes en las nóminas del sector público”, detalló.

Sincelejo es la ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Jóvenes, adultos y el desafío de sostener el modelo solidario

Por edades, el crecimiento de los afiliados dependientes se concentró en los más jóvenes.

18 a 21 años: avanzó 11,7%.

22 a 28 años: quedó prácticamente estancado.

29 a 49 años: 1,5%.

50 a 59 años: 1,6%

60 años o más: con 2,5%.

Las actividades que más aportaron a la incorporación de jóvenes fueron los hospitales y clínicas con internación y el expendio de comidas preparadas bajo modalidad de autoservicio.

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Dentro de los independientes, el mayor aumento se dio en la población de 29 a 49 años, con 12,5%. Le siguieron los grupos:

22 a 28 años: con 10,3%.

60 años o más: con 10,2%.

50 a 59 años: con 9,2%.

18 a 21 años: fue el único que registró una caída, con una variación de 3,8% menos.

El informe también resaltó la base solidaria del sistema:

Microempresas: 70% de los aportantes y generan 11,5% de los recursos.

Grandes empresas: son alrededor del 1% de los aportantes y financian 53,7% de los aportes.

Dicho panorama dejó al inicio de 2026 un mercado laboral formal que todavía suma afiliados y empresas, pero con una expansión más lenta y con un sistema de protección sostenido por pocos grandes aportantes. A la vez, el avance del trabajo por fuera de esa cobertura añadió presión sobre la capacidad de incluir a una parte amplia de la fuerza laboral.