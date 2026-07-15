Colombia

Armando Benedetti tendrá nuevo cargo al interior del Gobierno de Gustavo Petro, a 23 días de la transición del poder: estas serán sus funciones

La decisión ha suscitado una serie de inquietudes en el interior del Ejecutivo, en el que un grupo de sindicatos advirtió sobre posibles impactos en la formalización laboral de contratistas de cara a la recta final de la presente administración

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En la actualidad y hasta el 7 de agosto, Armando Benedetti se desempeñará como ministro del Interior - crédito Colprensa
En la actualidad y hasta el 7 de agosto, Armando Benedetti se desempeñará como ministro del Interior - crédito Colprensa

Con miras al tramo final de su mandato, el presidente de la República, Gustavo Petro, le asignó a uno de sus más fieles aliados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, un segundo frente dentro del Gobierno: fue nombrado director ad hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en una decisión que lo pone a cargo de trámites clave del rediseño institucional de la presidencia, a solo 23 días del relevo del poder.

La determinación quedó sustentada a través del Decreto 0743 del 9 de julio de 2026, y solo se conoció en la jornada del miércoles 15 de julio. La misma se tomó producto de un análisis hecho en una sesión del Consejo de Ministros, el 8 de julio, en la que se recomendó apartar a la titular de la dependencia, Nhora Mondragón, para intervenir en actuaciones que implican la reformulación de la planta de personal.

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Decreto 0743 de 2026 del Dapre
Este es el Decreto 0743 de 2026, en el que se designa a Armando Benedetti como director ad hoc del Departamento Administrativo de la Presidencia - crédito suministrado a Infobae Colombia

Sin embargo, es válido destacar que la designación de Benedetti no reemplaza a Mondragón en sus funciones al frente del departamento administrativo en lo referente a la coordinación entre entidades y el apoyo al gabinete de Petro. Así pues, el nombramiento le entrega al ministro una competencia limitada, solo referida al tema del rediseño de la entidad, que podría generar conflictos de interés para su actual titular.

De esta manera, Petro resolvió el impedimento después de someterlo a consideración del Consejo de Ministros. Ese órgano, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 63 de 1923 citado en el decreto, puede intervenir por medio de dictámenes en asuntos puestos a su estudio por el presidente o por demás integrantes, como sucedió en este caso con Mondragón, que no podrá intervenir en los asuntos descritos en el documento.

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Armando Benedetti, designado para tomar decisiones al interior del Dapre

Este decreto ha suscitado una serie de inquietudes en el interior del Ejecutivo, en el que un grupo de sindicatos advirtió sobre posibles impactos en la formalización laboral de contratistas, de cara a la recta final del presente mandato. Para Benedetti, esta responsabilidad se sumará a otras que ya tuvo en el Gobierno Petro, en el que fue embajador en Venezuela y en la FAO, además de jefe de despacho a su regreso al país.

Armando Benedetti ha tenido fuertes choques mediáticos con el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia
Armando Benedetti ha tenido fuertes choques mediáticos con el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters - Hugo Sierra/Presidencia

La base jurídica del movimiento también quedó detallada, pues el documento cita el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución Política para justificar que el presidente puede hacer un nombramiento ad hoc cuando el funcionario competente no puede hacerlo. En este caso, los trámites descritos en los “los pasos 2, 6 y 7 de la Circular Conjunta No. 100-011 de 2023”.

Además, los trámites están ligados a la reestructuración interna del Departamento Administrativo de la Presidencia, una dependencia que durante el periodo próximo a culminar tuvo seis titulares en propiedad: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas, Angie Rodríguez y, la más reciente, Mondragón; en lo que sería sinónimo de un clima de inestabilidad al interior de esta entidad del organigrama estatal.

Nhora Mondragón es administradora de empresas con especializaciones en Gestión Pública y Administración en Salud, además trabajó en la Alcaldía de Cali - crédito @nhora_mondragon/X
Nhora Mondragón continuará con las demás actividades en el Dapre, relacionadas con el despacho del presidente Gustavo Petro - crédito @nhora_mondragon/X

Cabe destacar que Benedetti lideró en las pasadas elecciones la articulación institucional de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los comicios presidenciales en el país, y, a la fecha, coordina el balance definitivo del Ministerio del Interior, previa a la posesión del excongresista Rodrigo Lara como nuevo titular de la cartera política, en una escogencia del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Según se ha conocido, el actual ministro ha anunciado su intención de postularse a la Alcaldía de Barranquilla en 2027, tras finalizar el gobierno de Petro. Con ello buscaría desafiar el dominio político de la casa Char y proyectar la ciudad como una metrópoli internacional; por lo que ha iniciado diálogos con congresistas del Atlántico y busca consolidar el apoyo del Pacto Histórico con miras a esta contienda.

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